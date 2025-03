Brother gây tranh cãi vì hạn chế mực in không chính hãng

Mọi thứ bắt nguồn từ việc Brother đang thực hiện các biện pháp hạn chế tương tự đối với máy in như các đối thủ cạnh tranh. Thông tin về các hạn chế được phát hiện bởi Louis Rossmann, một người ủng hộ quyền sửa chữa, khi ông bày tỏ sự thất vọng về việc Brother chuyển sang các chính sách hạn chế, đặc biệt liên quan đến sử dụng mực in của bên thứ ba.

Brother đang tìm cách buộc người dùng máy in phải mua mực chính hãng đắt đỏ ẢNH: YAHOO

Trước đây, máy in Brother được ca ngợi vì khả năng tương thích với hộp mực không phải của OEM, điều này đã giúp họ nổi bật so với các thương hiệu như HP. Tuy nhiên, các bản cập nhật firmware gần đây đã cố tình làm giảm chất lượng in khi sử dụng mực không phải của Brother, khiến nhiều người dùng cảm thấy bị phản bội và buộc phải mua mực OEM với giá cao hơn.

Những chiêu trò gây khó của Brother

Ngoài việc hạn chế khả năng tương thích, Brother còn xóa bỏ các tính năng như đăng ký màu tự động đối với những người dùng chọn mực in của bên thứ ba. Mặc dù máy in vẫn có thể hoạt động với hộp mực không phải của OEM, nhưng chất lượng in bị ảnh hưởng nghiêm trọng trừ khi sử dụng mực chính hãng.

Rossmann đặc biệt lo ngại về tính chất lừa dối của những thay đổi này. Thay vì từ chối thẳng thừng mực in của bên thứ ba, máy in Brother tạo ra lỗi khiến người dùng hiểu lầm rằng mực không phải của OEM bị lỗi. Sự thao túng này khiến người dùng khó xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề in ấn.

Theo báo cáo, các bản cập nhật như sau khi cài đặt phiên bản W1.56, việc đăng ký màu tự động không thành công và dẫn đến bản in không thẳng hàng. Đại diện hỗ trợ của Brother đã thừa nhận rằng việc cài đặt mực OEM sẽ giải quyết ngay những vấn đề này, điều đó càng củng cố nghi ngờ về những hạn chế chức năng cố ý.

Hơn nữa, Brother đã xóa các phiên bản firmware cũ khỏi máy chủ của mình khiến việc quay lại các phiên bản trước trở nên gần như không thể. Hệ quả là những khách hàng trước đây tiết kiệm được tiền bằng cách mua mực in của bên thứ ba giờ đây buộc phải chi tiền cho hộp mực OEM đắt đỏ.

Một cuộc điều tra của GitHub đã làm sáng tỏ hành động của Brother, cho thấy rằng các phiên bản firmware cũ đã bị xóa một cách có hệ thống, loại bỏ các tùy chọn khôi phục. Các cuộc thảo luận trên GitHub cũng cho thấy mỗi bản cập nhật mới lại hạn chế hơn việc sử dụng hộp mực không phải của Brother.

Rossmann cho biết những hành vi này có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý vì việc cố tình loại bỏ chức năng sau khi mua có thể được coi là hành vi thương mại lừa đảo ở nhiều khu vực khác nhau. Để hạn chế những vấn đề này, người dùng chỉ có một số lựa chọn như vô hiệu hóa cập nhật tự động, mặc dù điều này có thể gây rủi ro về bảo mật. Ngoài ra còn có hạ cấp firmware, tuy nhiên đó là một quá trình ngày càng trở nên khó khăn và rủi ro.