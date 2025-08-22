BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD: Khẳng định vị thế doanh nghiệp năng lượng

Con số này đưa BSR vào Top 10 thương hiệu lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế doanh nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu hàng đầu của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

BSR xuất sản phẩm bán sang thị trường Lào ẢNH: BSR

Vươn lên top thương hiệu lớn nhất

Kết quả này khẳng định sức mạnh thương hiệu vững chắc của BSR, cũng như vai trò then chốt của doanh nghiệp trong ngành năng lượng quốc gia.

BSR được thành lập năm 2008, với nhiệm vụ quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, có thể được xem là công trình lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Từ khi đi vào hoạt động thương mại năm 2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất được ví như "trái tim" của ngành công nghiệp lọc hóa dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Sau hơn 16 năm, từ một đơn vị non trẻ phải đối mặt nhiều khó khăn, BSR đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của Petrovietnam, cung ứng ổn định trên 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. Đây chính là nền tảng quan trọng để thương hiệu BSR ngày càng được khẳng định trên thị trường.

Một trong những sản phẩm của BSR ẢNH: BSR

Từ 2009 đến hết tháng 6.2025, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập 1.354 chuyến dầu thô với sản lượng hơn 110 triệu tấn dầu thô, sản xuất trên 100 triệu tấn sản phẩm; đạt tổng doanh thu trên 1,74 triệu tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 238.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 52.100 tỉ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR là 3,84 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt hơn 69.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 7.300 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.451 tỉ đồng. Trong bối cảnh thị trường dầu khí nhiều biến động khó lường, những con số này cho thấy năng lực quản trị linh hoạt, khả năng tối ưu hóa sản xuất và quản trị rủi ro hiệu quả.

Đáng chú ý, BSR là 1 trong 3 đơn vị doanh nghiệp được Petrovietnam ghi nhận và biểu dương đã hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm 2025 cả về sản lượng lẫn chỉ tiêu tài chính.

Vẻ đẹp của Nhà máy lọc dầu Dung Quất về đêm ẢNH: BSR

Trong nửa đầu năm 2025, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao, có thời điểm đạt tới 124%. Các phân xưởng chủ chốt được tối ưu hóa: CDU đạt 118%, RFCC duy trì 110%, và phân xưởng sản xuất xăng máy bay (KTU) đạt 140% nhờ tận dụng giá bán Jet-A1 tăng mạnh.

Song song, BSR đã thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, triển khai mô hình "nhà máy số" giúp điều hành dữ liệu thời gian thực. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị và sản xuất không chỉ nâng cao hiệu suất, mà còn đưa BSR tiến gần hơn tới chuẩn mực quốc tế về quản lý công nghiệp hiện đại.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lung linh ẢNH: BSR

Khẳng định thương hiệu quốc gia

Một yếu tố quan trọng khác góp phần nâng tầm thương hiệu BSR chính là sự tiên phong trong công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm. Đầu tháng 6.2025, BSR xuất bán thành công lô sản phẩm thương mại đầu tiên của nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng xanh, thân thiện với môi trường của BSR.

Tiếp đó, ngày 8.7, BSR ra mắt và xuất bán sản phẩm lưu huỳnh dạng hạt (Sulfur Pastilles), mở rộng danh mục sản phẩm phụ từ lọc hóa dầu. Gần đây, BSR cũng đã xuất bán 420m³ dầu DO cho PVOIL Lào, đánh dấu bước đi chiến lược mở rộng thị trường sang nước bạn.

Đội ngũ của BSR luôn đổi mới, nghiên cứu khoa học, dẫn đến những thành công liên tiếp ẢNH: BSR

Không dừng lại ở những thành công hiện tại, BSR đang triển khai Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nâng công suất từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Dự án này sẽ giúp BSR nâng cao khả năng chế biến đa dạng dầu thô, sản xuất sản phẩm đạt chuẩn môi trường quốc tế và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Việc được Forbes Việt Nam định giá thương hiệu hơn 201 triệu USD không chỉ là niềm tự hào của BSR, mà còn cho thấy sự trưởng thành của ngành lọc hóa dầu Việt Nam sau gần hai thập niên. Thương hiệu BSR hôm nay không chỉ gắn với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, biểu tượng công nghiệp tại miền Trung - mà còn đại diện cho khát vọng vươn lên, khẳng định tầm vóc doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trên bản đồ khu vực.