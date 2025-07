BSR - hành trình chuyển đổi năng lượng và nhiên liệu xanh

Theo đó, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang triển khai giải pháp phục hồi sản xuất Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025 ẢNH: BSR

Quán triệt lộ trình bắt buộc sử dụng xăng sinh học E10 từ năm 2026

Ngày 25.6, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì, Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công ty BSR đã báo cáo phương án và kế hoạch lộ trình quốc gia về nhiên liệu sinh học, trong đó, sản xuất xăng E10 sử dụng nhiên liệu sinh học từ Nhà máy Ethanol Dung Quất.

Lộ trình bắt buộc sử dụng xăng sinh học E10 từ đầu năm 2026 đã được BSR quán triệt ngay tại Hội nghị BCH Đảng bộ BSR về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030: Xác định chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 57 về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BSR ẢNH: BSR

BSR đã đề ra nhiều kế hoạch, chiến lược hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Bước đi này nhằm chủ động nguồn cung Ethanol trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông.

Theo Bộ Công thương, từ ngày 1.1.2026, xăng lưu thông trên thị trường sẽ bắt buộc phải pha 10% Ethanol (áp dụng cho xăng A92 và A95). Nghĩa là, xăng thương mại trên thị trường phải chuyển sang xăng E10. Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước vào khoảng 1 -1,2 triệu m³/tháng (tương đương 12 - 15 triệu m³/năm), lượng Ethanol cần thiết để đáp ứng yêu cầu pha chế vào khoảng 1,2 - 1,5 triệu m³/năm.

Hiện nay, năng lực sản xuất Ethanol nội địa đáp ứng khoảng 450.000 m³/năm (khoảng 40% nhu cầu), còn lại phải nhập khẩu. Giá Ethanol thế giới đang biến động, thị trường cạnh tranh gay gắt và các chính sách về thuế nhập khẩu… nên việc khôi phục vận hành các nhà máy Ethanol trong nước là cấp thiết và hiệu quả.

Ban lãnh đạo BSR kiểm tra thực tế Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất ẢNH: BSR

Phục hồi sản xuất nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất

Tại Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất do Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung quản lý, được khởi công xây dựng trên diện tích hơn 24,6 ha tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) vào tháng 9.2009. Năm 2014, nhà máy được đưa vào vận hành thương mại, mỗi ngày cho ra 330 tấn sản phẩm ethanol, góp phần thúc đẩy thị trường xăng sinh học E5 cho cả nước.

Trước yêu cầu thực tế và cơ hội từ chính sách năng lượng xanh, năng lượng sạch và thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ BSR về đẩy nhanh hành trình chuyển đổi năng lượng và nhiên liệu xanh, Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung đã xây dựng phương án tiếp tục hoạt động sản xuất thông qua hình thức hợp tác kinh doanh.

Ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung cho biết: Việc hoạt động nhà máy được xây dựng rõ ràng, trong đó sẽ chuẩn bị hoàn thành trong tháng 7 - 8, khởi động lại nhà máy vào tháng 9, vận hành thử trong tháng 10 và chính thức sản xuất thương mại từ tháng 11 năm nay.

Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ tái hoạt động trong tháng 10 năm nay ẢNH: BSR

Toàn bộ chi phí sửa chữa, đầu tư bổ sung thiết bị để đảm bảo nhà máy hoạt động an toàn và hiệu quả sẽ do Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung và các đối tác thực hiện. Trong phương án này, các bên sẽ nâng công suất hệ thống thu hồi CO 2 thêm 40 - 50 tấn/ngày, nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong quá trình vận hành sản xuất.

Trên bình diện tổng thể, sự trở lại của Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất trong chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học là tín hiệu tích cực với toàn ngành năng lượng Việt Nam trong nỗ lực xanh hóa và giảm phát thải.

Thực hiện lộ trình của Chính phủ về sử dụng nhiên liệu sinh học E10 từ đầu năm 2026 trên toàn quốc, Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng Quốc gia Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt việc tái khởi động các nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu, nhằm chủ động nguồn cung trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

BSR xuất bán thành công lô nhiên liệu hàng không bền vững đầu tiên vào tháng 6 năm nay ẢNH: BSR

Trước đó, từ năm 2015, BSR đã thực hiện pha chế xăng E5 RON 92 tại hệ thống kho của NMLD Dung Quất và xuất bán thương mại thành công cho các đối tác trong nước.

Dự kiến trong tháng 8 tới, BSR sẽ triển khai thử nghiệm pha chế xăng E10 và tổ chức xuất bán đến các tỉnh khu vực miền Trung. Việc này giúp BSR tối ưu chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon vào năm 2050.