BSR hiến kế cơ chế, mở đường về việc hình thành trung tâm lọc hóa dầu Dung Quất

Những kiến nghị của BSR được xem là "đòn bẩy mềm" quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo hành lang pháp lý linh hoạt để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, từ đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Dung Quất trở thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tầm quốc gia.

Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, tạo hành lang pháp lý linh hoạt

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm trao đổi, thảo luận về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất. Tại cuộc họp, đại diện BSR đã trình bày nhiều nhóm đề xuất chính sách quan trọng, bám sát yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển dài hạn của trung tâm.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Ảnh: BSR

Theo đó, BSR kiến nghị xây dựng danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; làm rõ trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện dự án và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; quy định cụ thể về ưu đãi đi kèm với nghĩa vụ của nhà đầu tư. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung tỉnh Quảng Ngãi để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với định hướng phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ thẩm quyền phê duyệt nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Không dừng lại ở các chính sách "khung", BSR còn đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến mô hình cộng sinh công nghiệp; xây dựng hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới và công nghệ cao - những trụ cột phát triển không thể thiếu của một trung tâm năng lượng hiện đại. Đặc biệt, BSR kiến nghị nhiều chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh Quảng Ngãi nhằm thúc đẩy nhanh quá trình hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất, bảo đảm sự chủ động của địa phương trong thu hút đầu tư và triển khai dự án.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho năng lượng mới, kinh tế tuần hoàn

Một trong những đề xuất đáng chú ý của BSR là việc mở rộng danh mục các dự án ưu tiên để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, ngoài các dự án truyền thống, cần bổ sung các lĩnh vực có tính dẫn dắt trong giai đoạn mới như: khai thác, chế biến khí; sản xuất sản phẩm lọc hóa dầu, hóa chất; phát triển năng lượng xanh (điện mặt trời, điện gió, hydro xanh, amoniac xanh); đầu tư hạ tầng logistics và hệ thống bến cảng quy mô lớn.

BSR cho rằng, để hiện thực hóa các dự án này, cần tạo hành lang pháp lý đủ linh hoạt cho tỉnh Quảng Ngãi trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại. Cùng với đó, khuyến khích hình thành các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa cao, đóng vai trò "đầu tàu" kéo theo chuỗi dự án vệ tinh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái lọc hóa dầu - năng lượng tại Dung Quất.

Về thủ tục đầu tư, BSR đề xuất cho phép cơ quan có thẩm quyền đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Nếu có nhiều nhà đầu tư cùng quan tâm, sẽ áp dụng tiêu chí chấm điểm thông qua Hội đồng xét duyệt để bảo đảm tính minh bạch, khách quan và cạnh tranh lành mạnh.

Là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR đặc biệt quan tâm đến các cơ chế dành cho năng lượng mới và mô hình cộng sinh công nghiệp. Doanh nghiệp đề xuất cho phép các đơn vị trong trung tâm được ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) dài hạn; cho phép trao đổi các sản phẩm phụ như hơi, khí, nước theo giá thỏa thuận, không bắt buộc thông qua thị trường cạnh tranh. Đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh Quảng Ngãi, BSR đề xuất địa phương chủ động tổ chức công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đây được xem là yếu tố then chốt để rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trỉ cuộc họp liên quan Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất Ảnh: BSR

Bên cạnh đó, BSR kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù, thí điểm hoặc rút gọn trong việc phê duyệt, cấp phép cho các dự án; đơn giản hóa các thủ tục thẩm định, thẩm duyệt trong quá trình triển khai. Đồng thời, tỉnh cần xây dựng kế hoạch ngân sách cụ thể để đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án lớn đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành và đặc biệt là các đóng góp mang tính xây dựng của BSR trong việc đề xuất cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất. Ông Hiển yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo từng nhóm nội dung cụ thể và báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi để trình Bộ Công Thương xem xét.

BSR được vinh danh danh hiệu "Ngọn lửa xanh tiên phong"

Không chỉ đóng vai trò đầu tàu trong đề xuất chính sách, BSR còn tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp trụ cột của ngành lọc hóa dầu Việt Nam bằng những kết quả sản xuất - kinh doanh ấn tượng.

Ngày 26.12, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), BSR được vinh danh là một trong những tập thể tiêu biểu, xuất sắc, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tập đoàn. Theo báo cáo, năm 2025 BSR ước đạt sản lượng 7,9 triệu tấn, tương đương 108% kế hoạch quản trị; doanh thu đạt khoảng 142.800 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.700 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.300 tỉ đồng. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của BSR đối với phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đoàn đại biểu BSR tham dự hội nghị của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam Ảnh: BSR

Với những đóng góp nổi bật, BSR được Petrovietnam vinh danh là một trong 5 tập thể xuất sắc nhất, đạt danh hiệu cao quý "Ngọn lửa xanh tiên phong" - danh hiệu cao nhất của tập đoàn, bên cạnh các đơn vị lớn như Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí, Tổng công ty Phân bón dầu khí Cà Mau.