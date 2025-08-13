BSR ‘tím trần’ giữa phiên VN-Index lập đỉnh lịch sử

Phiên giao dịch ngày 6.8 vừa qua ghi dấu ấn đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index khép phiên ở 1.573,71 điểm, tăng 26,56 điểm, tương đương 1,72% so với phiên trước. Đây có thể được xem là mức cao nhất từ khi thị trường đi vào hoạt động, đưa hàng loạt cổ phiếu bứt phá mạnh. Trên sàn HOSE, chỉ có 7 mã đóng cửa ở mức giá trần và một trong số đó là cổ phiếu của Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (HOSE: BSR), doanh nghiệp duy nhất thuộc Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có mặt trong nhóm "rực tím".

Thông tin "tím trần" của BSR trong phiên giao dịch ngày 6.8 VN-Index ẢNH: BSR

Chốt phiên, BSR đứng ở mức 21.800 đồng/cổ phiếu, không chỉ đạt giá trần mà còn là mức cao nhất kể từ khi chuyển niêm yết sang HOSE vào ngày 17.1. Nếu so với vùng đáy hồi tháng 4, khi thị trường chao đảo do thông báo áp thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá BSR đã tăng hơn 49%.

Thanh khoản trong phiên cũng cho thấy sức hút của mã cổ phiếu này. Hơn 27,5 triệu cổ phiếu BSR được sang tay, giá trị giao dịch vượt 584 tỉ đồng, chỉ đứng sau kỷ lục thanh khoản lập ngay phiên trước đó. Với mức giá hiện tại, vốn hóa thị trường của BSR xấp xỉ 67.600 tỉ đồng.

Quang cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào chiều tối ẢNH: BSR

Nửa năm đã vượt kế hoạch năm

Diễn biến bùng nổ của BSR trên sàn chứng khoán diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 là khả quan, sớm vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Quý 2, BSR ghi nhận doanh thu gần 36.800 tỉ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ; lãi gộp đạt hơn 1.000 tỉ đồng, gấp đôi năm trước; lợi nhuận ròng đạt 847 tỉ đồng, tăng 10%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá dầu thô trung bình trong quý tăng so với cùng kỳ 2024, cùng sản lượng tiêu thụ cải thiện mạnh nhờ không còn ảnh hưởng của đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của BSR đạt gần 68.700 tỉ đồng, lợi nhuận ròng hơn 1.200 tỉ đồng. Doanh nghiệp nằm trong nhóm 3 đơn vị được Petrovietnam biểu dương hoàn thành toàn diện kế hoạch sản lượng và chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm.

Báo cáo tài chính quý 2 cho thấy, BSR sở hữu nền tảng tài chính minh bạch, vững chắc. Tổng tài sản đạt hơn 84.000 tỉ đồng, trong đó gần 68.400 tỉ đồng là tài sản ngắn hạn. Doanh nghiệp nắm giữ khoảng 42.000 tỉ đồng tiền mặt và tiền gửi; tồn kho còn hơn 11.800 tỉ đồng, giảm 25% so với đầu năm.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 22%, lên hơn 1.640 tỉ đồng, chủ yếu dành cho dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nợ ngắn hạn của BSR chỉ ở mức 26.800 tỉ đồng (giảm 16%), trong đó 11.300 tỉ đồng là nợ vay - thấp hơn nhiều so với lượng tiền mặt đang nắm giữ, giúp doanh nghiệp không chịu áp lực về nghĩa vụ trả nợ.

Tối ưu công suất, mở hướng sản phẩm mới: Niềm tin nhà đầu tư

Nửa đầu năm, BSR vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất cao, có thời điểm đạt 124%. Các phân xưởng then chốt được tối ưu: CDU tăng công suất từ 114% lên 118%, RFCC duy trì ở 110%, phân xưởng sản xuất xăng máy bay (KTU) đạt 140% để tận dụng giá bán Jet-A1 tăng mạnh.

Đặc biệt, đầu tháng 6, BSR xuất bán thành công lô nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) thương mại đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Tiếp đó, ngày 8.7, doanh nghiệp ra mắt sản phẩm lưu huỳnh dạng hạt (Sulfur Pastilles) - thành quả của quá trình nghiên cứu, cải tiến công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm phụ từ lọc hóa dầu.

BSR xuất bán sản phẩm dầu DO sang thị trường Lào ẢNH: BSR

Mới đây, BSR tiếp tục mở rộng thị trường khi xuất bán 420 m³ dầu DO cho Công ty TNHH Xăng dầu dầu khí Lào (PVOIL Lào) - đơn vị thành viên của PVOIL. Đây được xem là bước đi chiến lược để doanh nghiệp xây dựng thị trường bền vững tại Lào và các nước lân cận, đồng thời tối ưu vận hành nhà máy và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Việc BSR liên tiếp ghi dấu ấn trong sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới, cộng với nền tảng tài chính vững vàng, đã tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá cổ phiếu. Trong bối cảnh VN-Index lập đỉnh lịch sử, sắc tím của BSR không chỉ phản ánh hiệu ứng thị trường chung mà còn là sự cộng hưởng từ nội lực của chính doanh nghiệp.

Với những gì đã thể hiện, BSR đang cho thấy vị thế của một trong những trụ cột quan trọng của Petrovietnam, đồng thời là điểm sáng của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng trên sàn chứng khoán Việt Nam.