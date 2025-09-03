BSR tự hào đóng góp trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước

80 năm, kể từ mùa thu lịch sử 1945, kể từ ngày bản Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại Quảng trường Ba Đình, đất nước ta đã đi qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để xây dựng và phát triển đất nước, dần khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ. Trên hành trình ấy, BSR (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã đóng góp sức lực, trí tuệ để góp phần cho đất nước hôm nay.

BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên cho Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng ẢNH: BSR

Từ khát vọng đến nhà máy lọc hóa dầu bậc nhất Việt Nam

Hàng chục năm trước, các thế hệ lãnh đạo nước ta đều mong ước một ngày nào đó sẽ có trung tâm công nghiệp dầu khí trong nước. Đó là khát vọng xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí hùng mạnh của đất nước.

Sau ngày thống nhất, cùng với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, ngành dầu khí Việt Nam dần hình thành và lớn mạnh. Đầu thập niên 1990, Chính phủ đã chọn tỉnh Quảng Ngãi, một vùng đất còn nhiều khó khăn, để xây dựng một trong những nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước. Đó không chỉ là quyết định chiến lược về năng lượng, mà còn là niềm tin, là cú hích để phát triển kinh tế miền Trung.

Trải qua nhiều năm khảo sát, thiết kế và thi công, đầu năm 2009, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chính thức đi vào vận hành thương mại. Sự kiện này đã ghi dấu một bước ngoặt lịch sử: Lần hiếm hoi, Việt Nam chính thức làm chủ công nghệ lọc hóa dầu, lĩnh vực vốn chỉ thuộc về các cường quốc công nghiệp.

Nhân sự BSR kiểm tra công tác sản xuất tại NMLD Dung Quất ẢNH: BSR

Tự hào sản xuất nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng

Từ ngày vận hành đến nay, BSR đã sản xuất và cung ứng cho thị trường hơn 100 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Những giọt nhiên liệu từ Dung Quất đã trở thành mạch máu lưu thông khắp mọi miền, giữ cho guồng quay kinh tế luôn ổn định.

Trong những giai đoạn thế giới chao đảo bởi khủng hoảng năng lượng, giá dầu biến động mạnh, nguồn cung đứt gãy vì xung đột, BSR vẫn duy trì sản xuất liên tục, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước. Vai trò "lá chắn năng lượng" ấy càng cho thấy tầm quan trọng sống còn của BSR đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Trong những năm qua, ngoài SXKD, công tác an sinh xã hội luôn được BSR đặc biệt chú trọng. Trong hình, TGĐ BSR Nguyễn Việt Thắng trao quà cho các thương bệnh binh tại tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: BSR

Không chỉ vậy, hơn 16 năm qua, BSR đã đóng góp trên 238.000 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước, mang lại lợi nhuận sau thuế hơn 52.000 tỉ đồng. Từ đây, tỉnh Quảng Ngãi đã dần thay da đổi thịt, trở thành điểm sáng công nghiệp miền Trung, thu hút hàng loạt dự án phụ trợ, logistics, dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động.

Một trong những sứ mệnh thầm lặng nhưng đầy tự hào của BSR chính là nghiên cứu và sản xuất thành công các loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ QP-QN.

Nếu trước đây Việt Nam phải phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu quân sự từ nước ngoài, thì nay các kỹ sư, chuyên gia BSR đã làm chủ công nghệ sản xuất Jet A-1K cho máy bay quân sự, dầu DO L-62 cho tàu ngầm, xăng A-80 cho xe và thiết bị quân sự… Thành công này giúp đất nước chủ động nguồn nhiên liệu chiến lược, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Mỗi giọt nhiên liệu đặc chủng từ Dung Quất không chỉ là thành quả khoa học công nghệ mà còn là biểu tượng của tinh thần phụng sự, của trí tuệ và lòng yêu nước của những người lao động BSR.

NMLD Dung Quất được coi là mảnh ghép hoàn thiện khâu sau của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam ẢNH: BSR

Khát vọng vươn xa cùng đất nước

Không dừng lại ở những thành tựu hiện tại, BSR đang triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để nâng cao công suất, tối ưu hóa sản phẩm, bắt nhịp xu hướng phát triển xanh và bền vững. Song song đó, BSR tập trung nghiên cứu các sản phẩm mới như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), nhiên liệu thân thiện môi trường, hóa dầu giá trị gia tăng cao.

Tầm nhìn của BSR là trở thành Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, trung tâm năng lượng và hóa dầu đủ sức cạnh tranh trong khu vực, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR luôn nặng lòng với trách nhiệm xã hội. Hơn 900 tỉ đồng đã được BSR dành cho các hoạt động an sinh xã hội trên khắp cả nước: Xây trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ bà con vùng thiên tai... Những việc làm ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gieo mầm hy vọng, đồng hành cùng bao phận đời còn lắm truân chuyên.

BSR bàn giao nhiên liệu mới cho Tổng cục Hậu cần ẢNH: BSR

80 dựng xây đất nước là hành trình của biết bao thế hệ, từ máu xương cha anh đến trí tuệ hôm nay. Trong dòng chảy ấy, BSR tự hào khi được góp một phần sức lực và trí tuệ. Từ những thùng xăng dầu chảy về mọi miền, đến những giọt nhiên liệu đặc chủng nuôi sức mạnh quân đội, tất cả đều khẳng định bản lĩnh tự lực, tự cường của dân tộc.

Với khát vọng vươn xa, BSR tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập, vừa giữ vững vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, vừa viết tiếp giấc mơ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.