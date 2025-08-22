BSR và PVCFC mở rộng hợp tác: Hướng tới quản trị, M-A chuỗi giá trị khâu sau

Không chỉ dừng ở những dự án kỹ thuật, hai bên đã thống nhất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quản trị, hoạch định chiến lược và tìm kiếm cơ hội đầu tư, đặc biệt là các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) trong chuỗi giá trị khâu sau.

Các đại biểu tại buổi làm việc ẢNH: BSR

Nâng tầm hợp tác chiến lược

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR; ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT PVCFC; ông Văn Tiến Thanh, Tổng giám đốc PVCFC, cùng lãnh đạo HĐQT, Ban tổng giám đốc và các ban chuyên môn của hai công ty.

PVCFC và BSR vốn đã có nhiều năm gắn bó trong chuỗi sản xuất, chế biến dầu khí. Điểm chung của hai doanh nghiệp không chỉ là quy mô sản xuất lớn, cơ cấu quản trị tương đồng, mà còn ở đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng lực nghiên cứu, phát triển mạnh và cùng định hướng phát triển bền vững. Chính sự tương đồng này tạo nền tảng để hai bên tiến xa hơn trong việc chia sẻ kinh nghiệm quản trị, triển khai chiến lược đầu tư, thay vì chỉ hợp tác ở các dự án kỹ thuật như trước đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 công ty nhấn mạnh, việc chia sẻ, phối hợp quản trị và tìm kiếm cơ hội đầu tư chung không chỉ mang lại lợi ích riêng cho từng đơn vị, mà còn tạo ra giá trị cộng hưởng, gia tăng sức mạnh cạnh tranh của cả hệ sinh thái Petrovietnam.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT PVCFC, chia sẻ và trao đổi về công tác quản trị đơn vị ẢNH: BSR

Trong giai đoạn 2025 - 2030, cả BSR và PVCFC đều đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo hai bên cùng nhận định rằng M-A là công cụ quan trọng giúp nhanh chóng mở rộng quy mô, gia tăng thị phần và rút ngắn thời gian triển khai các dự án.

Tại buổi làm việc, PVCFC đã chia sẻ kinh nghiệm từ thương vụ mua lại 100% vốn Công ty TNHH phân bón Hàn-Việt (KVF). Đây được xem là điển hình thành công, giúp PVCFC nhanh chóng thâm nhập thị trường, tối ưu chi phí đầu tư, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh.

Từ thực tiễn đó, hai bên đã thảo luận về việc xây dựng quy chế phối hợp M-A chung, bao gồm các bước: Nắm bắt thông tin, rà soát cơ hội, định giá, thẩm định, phê duyệt và đặc biệt là khâu tích hợp sau sáp nhập. Đây là nội dung có ý nghĩa quyết định, giúp các thương vụ M-A không chỉ dừng ở việc "mua lại" mà còn phát huy hiệu quả thực chất, gia tăng giá trị toàn chuỗi.

Lãnh đạo PVCFC và BSR thống nhất nghiên cứu mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực tiềm năng ẢNH: BSR

Nâng cao quản trị, hướng tới chuẩn quốc tế

Ngoài M-A, lãnh đạo BSR và PVCFC còn trao đổi về nhiều chủ đề quan trọng khác: Từ quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO ERM, đến văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số. Đây đều là những trụ cột giúp các doanh nghiệp lớn duy trì sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR, đánh giá cao kinh nghiệm của PVCFC trong công tác quản trị và chiến lược đầu tư. Ngược lại, lãnh đạo PVCFC cũng ghi nhận năng lực vận hành và định hướng mở rộng chuỗi chế biến sâu của BSR là nền tảng quan trọng để cùng phối hợp trong tương lai.

Theo báo cáo, PVCFC hiện duy trì năng lực sản xuất trên 950.000 tấn urê và 660.000 tấn NPK mỗi năm, đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới mở rộng xuất khẩu. Trong khi đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý, đang vận hành với công suất 6,5 triệu tấn dầu thô/năm (tương đương 148.000 thùng/ngày). Sau khi hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng, công suất nhà máy sẽ đạt 8,5 triệu tấn/năm (192.000 thùng/ngày), giúp BSR gia tăng khả năng chế biến sâu, nâng tỷ trọng sản phẩm hóa dầu và nguyên liệu đầu vào cho khâu sau.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR, đánh giá cao năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của PVCFC ẢNH: BSR

Sự kết hợp giữa thế mạnh sản xuất, chế biến của BSR và năng lực quản trị, đầu tư của PVCFC được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng lớn, mở rộng chuỗi liên kết ngành công nghiệp, năng lượng của Petrovietnam.

Hướng tới phát triển bền vững

Tinh thần đồng thuận, chia sẻ cởi mở tại buổi làm việc đã mở ra triển vọng hợp tác chiến lược lâu dài giữa BSR và PVCFC. Việc mở rộng sang các lĩnh vực quản trị, M-A và đầu tư khâu sau không chỉ giúp hai doanh nghiệp phát huy thế mạnh nội tại, mà còn góp phần nâng cao vị thế Petrovietnam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh ngành năng lượng, hóa dầu toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, sự chủ động bắt tay giữa các đơn vị thành viên Petrovietnam được xem là bước đi chiến lược, giúp gia tăng sức cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế quốc gia.

Ban lãnh đạo BSR tặng bức tranh kỷ niệm cho PVCFC ẢNH: BSR

Buổi làm việc khép lại với cam kết cùng nhau nghiên cứu, hiện thực hóa các dự án hợp tác mới. Từ sản xuất, quản trị đến đầu tư, cả BSR và PVCFC đều thể hiện quyết tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó, đồng hành lâu dài, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững và vươn tầm quốc tế.