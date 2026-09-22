BTC 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xin lỗi

Ngày 21.9, ban tổ chức (BTC)Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức lên tiếng về tranh cãi liên quan đến thiết kế cổng cưới trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn của Nhà Lục Lạc, phát sóng tối 19.9.

BTC xác nhận chi tiết thiết kế này có sử dụng mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của Gucci và thừa nhận đây là sự cố vi phạm bản quyền. “BTC xin nhận trách nhiệm cao nhất trong quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng”, đơn vị sản xuất nêu trong thông báo.

BTC đồng thời gửi lời xin lỗi đến Gucci, các "anh tài" Nhà Lục Lạc và khán giả. Trong đó, đơn vị sản xuất cho rằng sự cố khiến những nỗ lực, tâm huyết của các nghệ sĩ trong tiết mục bị ảnh hưởng bởi sai sót từ khâu mỹ thuật và kiểm duyệt. “Chúng tôi ghi nhận mọi lời góp ý, phê bình thẳng thắn và xem đây là bài học đắt giá trong công tác tổ chức sản xuất và quản lý của mình”, BTC cho biết.

Hình ảnh cổng cưới trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn gây tranh luận sau khi chương trình lên sóng Ảnh: Chụp màn hình ATVNCG

Vì sao 'Anh trai vượt ngàn chông gai' gây tranh cãi?

Chuyện chàng cô đơn là tiết mục của Nhà Lục Lạc gồm Will, Thỏ (Da LAB), Cheng, K.O, Thanh Duy và Duy Khánh. Phần trình diễn được xây dựng xoay quanh câu chuyện những người bạn cùng xuất hiện trong một đám cưới, với không gian sân khấu mang màu sắc lễ cưới và hình ảnh cổng cưới là một trong những chi tiết dàn dựng nổi bật. Tiết mục kết hợp âm nhạc, vũ đạo và phần dàn dựng sân khấu để kể câu chuyện về những người đàn ông với những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu.

Sau khi tiết mục lên sóng tối 19.9, hình ảnh cổng cưới trong Chuyện chàng cô đơn nhanh chóng được khán giả đặt cạnh mẫu thiệp mời Gucci năm 2017, từ đó nổ ra tranh luận về sự tương đồng giữa hai thiết kế. Mẫu thiệp mời được Gucci thực hiện cho show Gucci spring summer 2017 women's collection. Việc một thiết kế đã được thương hiệu sử dụng trước đó xuất hiện trong sản phẩm truyền hình khiến câu chuyện nhanh chóng chuyển từ tranh luận về ý tưởng mỹ thuật sang vấn đề bản quyền.

Theo thông báo, BTC đang liên hệ với Gucci để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền theo đúng quy định.

BTC Anh trai vượt ngàn chông gai lên tiếng xin lỗi sau sự cố bản quyền Ảnh: Chụp màn hình ATVNCG

Đối với tiết mục đã phát sóng, ban biên tập đang tiến hành rà soát và chỉnh sửa phần hình ảnh vi phạm. BTC cho biết quá trình xử lý kỹ thuật cần thời gian và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả khi theo dõi chương trình.

Đơn vị sản xuất cũng cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền đối với những tiết mục còn lại nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

“Chúng tôi ghi nhận mọi lời góp ý, phê bình thẳng thắn và xem đây là bài học đắt giá trong công tác tổ chức sản xuất và quản lý của mình”, BTC Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết.

Cuối thông báo, BTC một lần nữa gửi lời xin lỗi đến thương hiệu Gucci, các "anh tài" Nhà Lục Lạc và toàn thể khán giả, đồng thời mong nhận được sự thông cảm trong quá trình chương trình xử lý, cập nhật lại phần hình ảnh liên quan.