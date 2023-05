BTC bắt bơi 2 nội dung cách nhau 10 phút, Huy Hoàng phải làm điều chưa từng có

Chiều 11.5, trên đường bơi xanh, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam thi đấu 2 nội dung cuối cùng của môn bơi tại SEA Games 32 là 400m tự do và 200 m bơi bướm.

Nửa chặng đầu tiên, Huy Hoàng không phải là người dẫn đầu nhưng bắt đầu từ nửa chặng sau, Huy Hoàng đã bứt lên và liên tục dẫn đầu cho đến khi về đích. Kết quả, thành tích của anh là 3 phút 49 giây 50 và giành HCV. VĐV Malaysia Khiew Hoe Yean về nhì, giành HCB. Glen Jun Wei Lim của Singapore giành HCĐ. Đỗ Ngọc Vinh - 1 VĐV trẻ của bơi lội Việt Nam, về đích thứ tư - đây cũng là thành tích rất đáng khen ngợi.

Huy Hoàng về nhất ở đường bơi 400 m tự do Lê Giang

Anh bứt tốc ở nửa sau của chặng đua Lê Giang

Ngay sau khi chiến thắng, Huy Hoàng phải cấp tốc sang hồ hồi phục bên cạnh và vào chuẩn bị cho chung kết nội dung 200 m bướm ngay sau đó. HLV đã phải nhắc nhở anh hít thở thật đều.

Nguyễn Huy Hoàng chạy đua với thời gian, các thành viên ban huấn luyện cấp tốc mát xa để anh kịp hồi phục và trở lại đường đua xanh thi đấu tiếp. Tuy nhiên, do thời gian quá sát nhau, Huy Hoàng đã không nằm trong nhóm có huy chương ở nội dung 200 m bơi bướm. Anh về thứ tư sau 2 phút 01 giây 28. Quá khó cho kình ngư người Quảng Bình khi phải thi đấu 2 nội dung chỉ cách nhau có 10 phút.

Huy Hoàng vội vã vào phòng thay đồ sau nội dung đầu tiên Hoàng Quỳnh

Huy Hoàng được xoa bóp để giãn cơ Hoàng Quỳnh

Nội dung sau chỉ cách nội dung trước 10 phút Hoàng Quỳnh

"Tôi dồn toàn lực cho cự ly 400 m đầu tiên. Ở Đông Nam Á hiện tại, cự ly này trình độ của các VĐV gần như tương đồng với nhau nên đây không còn là cự ly dễ với tôi. VĐV người Malaysia cũng đã có thời điểm thành tích vượt qua tôi. Nên có bao nhiêu là tôi chơi bấy nhiêu thôi", Huy Hoàng chia sẻ. Cũng tại nội dung này, kình ngư Hồ Nguyễn Duy Khoa đã mang về thêm một HCĐ với thành tích 2 phút 0 giây 06.

Thừa nhận lịch thi đấu 2 cự ly quá sát giờ nhau, Huy Hoàng chia sẻ anh cũng hài lòng với màn thể hiện của mình. "Mỗi ngày 1 cự ly với tôi thì quá dễ nhưng mỗi ngày 2 cự ly mà lại quá sát nhau. Nếu như cách nhau cỡ 20 - 30 phút thì tôi có thể làm được nhưng đây vừa bơi xong rồi lại bơi liền thì mình vừa đi vừa thở, tâm lý cũng không được tốt. Lúc ấy ban huấn luyện xoa bóp để cơ thể hồi phục lại, cơ bắp về lại trạng thái ban đầu. 2 cự ly gần nhau quá nên tôi nghĩ mình làm được vậy cũng quá tốt rồi", Huy Hoàng chia sẻ.

Huy Hoàng hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV ở SEA Games 32 Lê Giang

2 nội dung chỉ cách nhau 10 phút là quá khó để tiếp tục có huy chương Lê Giang

Đây là kỳ SEA Games thứ tư của Nguyễn Huy Hoàng. Lần đầu tiên tham dự vào năm 2017, anh giành được 1 HCV và 1 HCB; năm 2019, anh có được 2 HCV và 2 HCB; năm 2022 trong kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Huy Hoàng đạt được 5 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Kình ngư số 1 Việt Nam cũng khép lại năm 2022 với cú hat-trick danh hiệu ở Cúp chiến thắng là VĐV nam của năm, VĐV được yêu thích nhất, đồng đội của năm.

Kết thúc SEA Games 32, Huy Hoàng giành tổng cộng 3 HCV và 1 HCĐ, bao gồm: 1 HCV cự ly 1.500 m nam, 1 HCV nội dung 400 m tự do và 1 HCV đồng đội nội dung 4 x 200 m tiếp sức tự do. Anh có 1 HCĐ nội dung 200 m tự do. Trước đó, chỉ tiêu dành cho Huy Hoàng ở SEA Games lần này là 3 HCV.