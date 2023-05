Ông Lương Xuân Đoàn: 'Giải mỹ thuật Đông Nam Á sẽ phát hiện tài năng cho VN'

"UOB Painting of the Year" là một trong những giải thưởng về nghệ thuật được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hàng đầu tại Đông Nam Á, do ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB) khởi xướng. Trải qua 42 lần tổ chức thường niên, năm nay giải thưởng này lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Ngày 9.5, tại Hà Nội, cuộc thi chính thức được khai mạc dưới sự chứng kiến của đại diện Hội đồng tư vấn nghệ thuật Singapore, hội đồng Ban giám khảo Việt Nam, họa sĩ thắng giải UOB Painting of the Year tại Thái Lan năm 2019, họa sĩ thắng giải cấp khu vực UOB Southeast Asian Painting of the Year năm 2017 từ Malaysia, hơn 150 nghệ sĩ và nhà hoạt động nghệ thuật trên cả nước.

Nói về lý do chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo cho cuộc thi năm thứ 42, ông Victor Ngô, Tổng giám đốc ngân hàng UOB tại Việt Nam, cho biết Việt Nam có một nền văn hóa phong phú được phản ánh mạnh mẽ thông qua nghệ thuật.

"Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng và sự sáng tạo to lớn trong nền nghệ thuật Việt Nam. Chúng tôi tin rằng các nghệ sĩ Việt Nam có quan điểm và tiếng nói độc đáo, xứng đáng được lắng nghe, đánh giá cao trong khu vực", ông Victor Ngô nói.

Theo ông Victor Ngô, giải thưởng này sẽ khuyến khích các nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục vượt qua ranh giới và khám phá những hình thức thể hiện nghệ thuật mới, là bệ phóng đưa các nghệ sĩ trẻ vươn tầm quốc tế.

Logo của UOB Painting of the Year 2023 lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật đạt giải "Bức tranh của năm - UOB Đông Nam Á 2022" mang tên Dystopia của nghệ sĩ Chomrawi Suksom (Thái Lan). Tác phẩm Dystopia kể câu chuyện về việc thế giới đang phải đối mặt với những căng thẳng toàn cầu, hủy hoại môi trường, thiên tai, áp bức hay đại dịch. Để thích nghi, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, con người cần giữ tinh thần lạc quan và thay đổi.

Được biết, 3 thành viên ban giám khảo của giải thưởng là ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; ông Trần Lương, nghệ sĩ thị giác, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và phát triển nghệ thuật APD; nghệ sĩ Tia Thủy Nguyễn, người sáng lập Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết UOB Painting of the Year 2023 là một giải thưởng uy tín tại Đông Nam Á, cũng là sự kiện đặc biệt với nền mỹ thuật đương đại Việt Nam.

"Tiêu chí của cuộc thi là coi trọng vẻ đẹp bản sắc văn hóa quốc gia, tính sáng tạo và kỹ thuật biểu hiện mới trong con mắt người nghệ sĩ trên từng tác phẩm. Với xu thế phát triển đa dạng của nghệ thuật đương đại Việt Nam, có thể coi đây là thời kỳ đổi mới lần thứ 2 của mỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới", ông Đoàn nói.

Ngoài những tiêu chí trên, ông Đoàn cho rằng, giải thưởng mỹ thuật các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tổ chức tại Việt Nam sẽ là cơ hội để phát hiện những tài năng của nền mỹ thuật đương đại Việt Nam.