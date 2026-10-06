BTS dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu quảng cáo tại Hàn Quốc

Theo Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc, BTS giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tháng 10.2026 với chỉ số 4.009.253 điểm, tăng 1,96% so với tháng trước.

Bùng nổ tại Hàn Quốc, thăng hoa trên toàn cầu

Đứng ở vị trí thứ hai là nhóm nhạc RESCENE với chỉ số 3.716.679 điểm, tăng 8,42%. Ca sĩ Lim Young Woong xếp thứ ba với 1.519.748 điểm, giảm 7,8% so với tháng trước. IVE đứng thứ tư với 1.246.560 điểm, trong khi Kim Do Young giữ vị trí thứ năm với 1.082.144 điểm. Đáng chú ý, chỉ số danh tiếng thương hiệu của Kim Do Young tăng tới 23,44%, cho thấy mức độ quan tâm dành cho nam nghệ sĩ có sự cải thiện đáng kể.

Không chỉ tạo sức hút tại quê nhà, BTS còn duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc và thị trường quốc tế Ảnh: Reuters

Koo Chang Hwan, Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc, cho biết trong phân tích liên kết liên quan đến BTS, những cụm từ như "hiệu ứng lan tỏa lớn", "mức độ trung thành cao" và "sức ảnh hưởng mạnh" xuất hiện nổi bật. Trong khi đó, các từ khóa được nhắc đến nhiều nhất cùng BTS gồm "ARMY", "ARIRANG" và "đại sứ". Đặc biệt, nhóm đạt tỷ lệ phản hồi tích cực lên tới 93,85%, cho thấy hình ảnh và sức hút thương hiệu vẫn duy trì ở mức rất cao.

Ngoài BTS, RESCENE và Lim Young Woong, top 10 bảng xếp hạng tháng 10 còn có IVE, Kim Do Young, Go Youn Jung, BLACKPINK, Shin Min Ah, Son Heung Min và Heo Nam Jun.

Những vị trí tiếp theo thuộc về nhiều tên tuổi nổi tiếng trong các lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông như Yoo Jae Suk, Gong Yoo, Lee Jung Jae, Park Ji Hoon, Seo Kang Joon, Lee Byung Hun, Faker, Kim Hye Yoon, Kim Hye Soo, Kim Woo Bin, Jun Ji Hyun, YoonA, Park Bo Gum, Byeon Woo Seok và Kim Yoo Jung.

Bảng xếp hạng tháng 10.2026 được xác định dựa trên việc phân tích 36.412.268 dữ liệu lớn liên quan đến thương hiệu người mẫu quảng cáo, được thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 5.9 đến ngày 5.10 tại thị trường Hàn Quốc. Các tiêu chí đánh giá bao gồm mức độ tham gia của công chúng, độ phủ truyền thông, khả năng tương tác và mức độ quan tâm của cộng đồng. Lượng dữ liệu được sử dụng trong tháng này tăng 4,29% so với 34.915.880 dữ liệu của tháng trước.

Không chỉ duy trì sức hút tại quê nhà Hàn Quốc, sức mạnh thương hiệu của BTS còn được phản ánh qua hàng loạt thành tích quốc tế sau màn tái xuất trong năm 2026. Album ARIRANG ra mắt ở vị trí số 1 Billboard 200 với 641.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu, mức mở màn lớn nhất đối với một album của nhóm nhạc trong hơn một thập kỷ, trong khi ca khúc Swim cũng đứng đầu Billboard Hot 100. Trên Spotify, ARIRANG ghi nhận hơn 5 triệu lượt lưu trước khi phát hành và lập kỷ lục album Kpop được nghe nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng này, theo SBS Star.

BTS đồng thời triển khai chuyến lưu diễn thế giới với hơn 70 đêm diễn kéo dài đến tháng 3.2027. Đến cuối tháng 9, tổng doanh thu của ARIRANG đã vượt 500 triệu USD, đưa BTS trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này với một chuyến lưu diễn, theo Billboard Boxscore. Không những vậy, tháng 7 vừa qua, nhóm còn biểu diễn Dynamite tại chương trình giữa giờ trận chung kết FIFA World Cup 2026 ở New Jersey (Mỹ), một sân khấu có sức lan tỏa vượt xa phạm vi ngành công nghiệp Kpop.