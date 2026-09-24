Nhóm nhạc nam 'vượt mặt' BTS, 9 lần thiết lập kỷ lục Billboard

Với màu sắc âm nhạc đặc trưng cùng khả năng trình diễn mạnh mẽ, Stray Kids liên tục đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng toàn cầu, qua đó góp phần củng cố vị thế của Kpop trên thị trường âm nhạc quốc tế.

9 sản phẩm liên tiếp dẫn đầu Billboard 200

Mini album THIS & THAT của Stray Kids ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200 tại Mỹ, đồng thời duy trì vị trí trong top 10 suốt 3 tuần liên tiếp.

Sau nhiều năm hoạt động, Stray Kids đã xây dựng được vị thế riêng nhờ âm nhạc cá tính, khả năng tự sản xuất và sức hút biểu diễn Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Stray Kids đã đạt thành tích 9 sản phẩm phát hành liên tiếp đều vươn lên vị trí số 1 trên Billboard 200. Tính từ album đầu tiên có mặt tại Billboard 200 (album ODDINARY năm 2022) cho đến album thứ 9 (THIS & THAT), nhóm chưa từng biết đến mùi vị đứng ở bất kỳ hạng nào khác ngoài hạng 1 trong tuần đầu tiên ra mắt.

Theo Kbizoom, đằng sau chuỗi thành tích ấn tượng này là khả năng sản xuất âm nhạc và năng lực sáng tác nổi bật của các thành viên. Trưởng nhóm Bang Chan hiện có tổng cộng 243 ca khúc được đăng ký tại Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Con số này giúp anh trở thành thần tượng Kpop sở hữu số lượng tác phẩm đăng ký bản quyền sáng tác nhiều nhất.

Đặc biệt, 3RACHA, nhóm sản xuất âm nhạc gồm một số thành viên Stray Kids và do Bang Chan dẫn dắt, được xem là một trong những động lực quan trọng tạo nên thành công của nhóm. Việc trực tiếp tham gia quá trình sáng tác và sản xuất giúp Stray Kids xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, tạo sự khác biệt so với nhiều nhóm nhạc cùng thế hệ.

Không chỉ tạo kỷ lục với 9 album liên tiếp đứng đầu Billboard 200, Stray Kids hiện còn là nhóm nhạc Kpop sở hữu nhiều album No.1 nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này. Từ album Karma năm 2025, nhóm đã vượt BTS về số lần dẫn đầu Billboard 200 và tiếp tục nới rộng thành tích với Do It cùng THIS & THAT. Với 9 album No.1, Stray Kids hiện đứng thứ hai trong lịch sử Billboard 200 xét riêng các nhóm nhạc, ngang thành tích của The Rolling Stones và chỉ xếp sau The Beatles với 19 album. Bên cạnh thành tích về album, ca khúc THIS & THAT còn ra mắt ở vị trí thứ 38 trên Billboard Hot 100 vào tháng 8.2026, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của nhóm trên bảng xếp hạng đĩa đơn danh giá này.

Trước đó, tour diễn dominATE năm 2025 cũng cho thấy sức hút toàn cầu của Stray Kids khi 31 đêm diễn được Billboard thống kê bán khoảng 1,3 triệu vé, thu về 185,9 triệu USD, đồng thời thiết lập nhiều kỷ lục về lượng khán giả và doanh thu đối với nghệ sĩ Hàn Quốc tại Bắc Mỹ, châu Âu và Mỹ Latinh.

Không chỉ đạt thành tích ấn tượng về album, Stray Kids còn chứng minh khả năng thu hút khán giả thông qua những chuyến lưu diễn quy mô lớn ở nước ngoài. Nhóm trở thành nghệ sĩ nam nước ngoài đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo, thu hút khoảng 140.000 khán giả trong hai ngày biểu diễn. Tính cả các đêm diễn này, toàn bộ chuyến lưu diễn tại Nhật Bản của Stray Kids được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 520.000 khán giả. Những con số trên tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nhóm tại Nhật Bản, một trong những thị trường âm nhạc quan trọng hàng đầu châu Á.