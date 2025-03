Jennie (BlackPink), aespa tỏa sáng tại lễ trao giải Billboard

Năm nay, hai đại diện của Kpop là Jennie (B LAC kP INK ) và aespa đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được Billboard trao tặng những giải thưởng danh giá. Jennie nhận giải Global Force Award vì sức ảnh hưởng toàn cầu, trong khi aespa vinh dự được xướng tên ở hạng mục Group of the Year, nối tiếp thành công của TWICE (2023) và NewJeans (2024).

Xuất hiện trên thảm xanh của Billboard Women in Music 2025, Jennie thu hút với vẻ ngoài kiêu sa ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Jennie nhận giải Global Force Award vì sức ảnh hưởng toàn cầu ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Lựa chọn bộ váy cúp ngực từ nhà mốt Zuhair Murad kết hợp cùng son đỏ quyến rũ, nữ thần tượng mang đến hình ảnh lộng lẫy, sang trọng và đầy quyền lực. Không chỉ gây ấn tượng với diện mạo xuất sắc, Jennie còn khẳng định vị thế cá nhân khi được Billboard trao giải Global Force Award, một minh chứng cho sức ảnh hưởng rộng lớn của cô trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Tại khoảnh khắc nhận giải, Jennie đã có bài phát biểu đầy cảm hứng: "Giải thưởng này dành cho tất cả những người phụ nữ dám ước mơ, dám sáng tạo và không ngừng định hình thế giới theo cách riêng của mình. Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể nâng đỡ lẫn nhau và tiến xa hơn bao giờ hết".

Bốn cô gái nhà SM tỏa sáng tại lễ trao giải ẢNH: BILLBOARD

Trong khi đó, aespa tiếp tục thể hiện sức hút mạnh mẽ khi xuất hiện với diện mạo đồng nhất tông trắng tinh khôi, làm nổi bật phong thái vương giả từng gây ấn tượng trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới SYNK: Parallel Line. Dưới ánh đèn flash từ hàng trăm ống kính, bốn cô gái nhà SM tỏa sáng rực rỡ. Thậm chí qua những góc chụp "khó nhằn" của Getty Images, nhan sắc của họ vẫn được khen ngợi hết lời.

Chiến thắng giải Group of the Year là cột mốc quan trọng, đánh dấu một năm 2024 đầy thành công của aespa. Với album Armageddon, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và màn hợp tác với Grimes trong bản remix Supernova, nhóm đã củng cố vững chắc vị thế của mình trong làng nhạc Kpop.