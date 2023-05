BTS sắp ra mắt hồi ký

Theo The New York Times, nhà xuất bản Flatiron Books (Mỹ) cùng HYBE (tiền thân là Big Hit Entertainment) - công ty chủ quản của BTS vừa cho công bố tựa sách Beyond the story: 10-year record of BTS. Đây là quyển hồi ký ghi lại hành trình âm nhạc ngoạn mục của một trong những nhóm nhạc Kpop có ảnh hưởng nhất thế giới - BTS.

Thông tin quyển sách đầu tiên của BTS sắp được ra mắt khiến người hâm mộ nhóm nhạc trên toàn cầu vô cùng phấn khích SOOMPI

Beyond the story: 10-year record of BTS sẽ được "lên kệ" vào ngày 9.7.2023. Nội dung quyển hồi ký được chấp bút bởi chính các thành viên BTS cùng nhà báo nổi tiếng Kang Myeong Seok. Trong quyển sách này, độc giả sẽ được cùng 7 thành viên BTS ôn lại những khoảnh khắc thăng trầm cùng loạt kỷ lục, phần thưởng danh giá họ từng đạt được. Nhóm cũng sẽ lần đầu tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường MV, tâm sự về nghề, áp lực sau ánh hào quang thông qua hồi ký đặc biệt này.

Hồi ký có bản bìa cứng lẫn ebook (sách điện tử), dày 544 trang, trong đó có 40 trang ảnh màu độc quyền, dự kiến in lần đầu một triệu bản. Phiên bản tiếng Anh do Anton Hur phụ trách chính, cộng tác với Clare Richards và Slin Jung. Tại Hàn, Anton Hur là dịch giả hàng đầu, từng được đề cử giải Booker Quốc tế 2022 khi dịch cuốn Cursed Bunny (Chú thỏ bị nguyền rủa) của Bora Chung sang tiếng Anh. Hiện, bìa sách vẫn chưa được công bố.

Đại diện HYBE cho biết thay vì phát hành hồi ký vào ngày 13.6 - đúng dịp kỷ niệm 10 năm BTS hoạt động, bảy thành viên lại thống nhất chọn ngày 9.7 để tri ân fan. Bởi ARMY (viết tắt từ cụm Adorable Representative M.C. for Youth) - cộng đồng fan của BTS được thành lập vào ngày 9.7.2003. Đây hiện cũng là một trong những cộng đồng người hâm mộ mạnh nhất, hoạt động có quy mô nhất trong thế giới Kpop lẫn thị trường âm nhạc quốc tế.

Hành trình 10 năm chinh phục con đường âm nhạc, trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng trên toàn cầu của BTS sẽ được ghi lại trong quyển hồi ký GETTY

Trước đó, nhà xuất bản cuốn sách này từng gây xôn xao khi "nhá hàng" về một quyển hồi ký/tự truyện đặc biệt của một nghệ sĩ lừng danh thế giới, được công bố với cái tên 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 và ra mắt vào ngày 13.6. Với những dữ liệu "úp mở" sẵn có, nhiều người cho rằng đây là cuốn tự truyện của nữ ca sĩ Taylor Swift do con số 13 có liên quan mật thiết đến sự nghiệp và sở thích cá nhân của giọng ca Blank space. Vì vậy, quyển sách này được đặt mua trước hàng loạt. Thậm chí nó còn leo lên vị trí top 2 trên bảng xếp hạng sách bán chạy của Amazon và top 1 trên bảng xếp hạng của Barnes&Nobles.

BTS lên bìa tạp chí Time hồi 2018 TIME

Thông tin chính thức về hồi ký Beyond the story: 10-year record of BTS khiến các ARMY lẫn người yêu nhạc Kpop vô cùng phấn khích. Quyển sách này được đánh giá ra mắt đúng thời điểm, như một cơ hội để BTS "hâm nóng tình cảm" với người hâm mộ khi thời gian gần đây, họ ít cơ hội đứng chung sân khấu. Nhất là khi Jin và J-Hope đều đã lên đường nhập ngũ. Với sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS, quyển Beyond the story: 10-year record of BTS dự đoán sẽ sớm cháy hàng trong thời gian gần.