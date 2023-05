Fan cuồng đeo bám thành viên nhóm Seventeen, BTS

Một fan cuồng lén lút chụp các thành viên Seventeen quay show dù đây là lịch trình kín, không công khai CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Fan cuồng (hay còn gọi là sasaeng fan) luôn là vấn đề nan giải tại Kpop. Những năm gần đây, nhiều sasaeng fan liên tục có các hành vi cực đoan hơn, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ. Mới đây, sự xuất hiện bất ngờ của một fan cuồng trong ảnh nhá hàng tập mới show The Return of Superman càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn hâm mộ thần tượng quá khích tại làng nhạc Hàn.

Cụ thể, khi phóng to hình ảnh teaser tập tiếp theo của The Return of Superman, khán giả có thể thấy rõ một fan cuồng đang ẩn nấp phía xa để lén lút chụp Joshua và Jun (Seventeen) đang quay show cùng các em nhỏ. Khoảnh khắc này nhanh chóng dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Seventeen không ít lần bị fan cuồng xâm phạm quyền riêng tư

Sau khi tìm hiểu, dân mạng phát hiện fan cuồng này chính là một trong những người quản lý fansite của Seventeen, chuyên chụp ảnh chất lượng cao về nhóm. Đáng chú ý, người này từng tiết lộ ảnh chụp Joshua và Jun đang ghi hình The Return of Superman từ tháng 3 - 4.2023, dù thời điểm đó công ty quản lý Seventeen và cả ê kíp show đều không công khai lịch trình quay. Phải cho đến đầu tháng 5 năm nay, các bên liên quan mới đưa ra thông tin chính thức.

Do đó, nhiều người hâm mộ nghi ngờ fan cuồng này có thể đã theo dõi hoặc lấy được lịch trình chi tiết của Seventeen bằng những cách bất chính. Cộng đồng mạng bức xúc: "Lúc xem bức ảnh này, tôi nổi da gà luôn rồi. Cứ tưởng tượng nhìn thấy những bức ảnh chụp lại như thế này mà chính mình lại không hề hay biết, bạn chắc chắn sẽ có cảm giác bản thân đang bị theo dõi 24/7", "Thật đáng sợ", "Sao nhóm fan cuồng lại có thể sống được như vậy"… Số khác kêu gọi phía Seventeen nên kiện fan cuồng để ngăn ngừa những chuyện tương tự hoặc tồi tệ hơn có thể diễn ra trong tương lai.

Jungkook bị lộ địa chỉ nhà riêng. Anh phải cảnh báo sasaeng fan ngừng gửi đồ ăn đến nhà mình

Ngoài Seventeen, Jungkook (BTS) cũng mệt mỏi vì fan cuồng. Trên mạng xã hội Weverse, mỹ nam 9X không giấu được sự bức xúc khi có người hâm mộ quá khích biết địa chỉ nhà riêng của anh và đặt đồ ăn giao đến tận đây. Jungkook viết: "Làm ơn đừng giao đồ ăn đến nhà tôi nữa. Tôi không ăn đâu. Tôi rất biết ơn thành ý này, nhưng tôi tự biết ăn ngon miệng, nên mọi người hãy chăm sóc bản thân nhé".

Đồng thời, giọng ca 26 tuổi nhấn mạnh: "Nếu bạn gửi đồ ăn thêm lần nữa, tôi sẽ kiểm tra số đơn đặt hàng và có biện pháp xử lý. Vì vậy, hãy dừng việc này lại đi". Trường hợp của Jungkook khiến công chúng càng phẫn nộ và chỉ trích fan cuồng hơn. Nhiều bình luận khác tỏ ra lo ngại khi địa chỉ nhà riêng thành viên BTS lại bị fan cuồng biết được. Người hâm mộ cũng hy vọng vụ việc không gây tổn hại về thể chất và tâm lý cho nam thần tượng.