Jungkook (BTS) phá kỷ lục của Lisa (BlackPink) trên Spotify

Jungkook làm gương mặt đại diện mới cho Calvin Klein giúp hãng thu về lượt tương tác và doanh số mua hàng khủng. CALVIN KLEIN

Theo báo cáo mới nhất của Spotify, Jungkook đã trở thành nghệ sĩ solo Kpop đạt được 1 tỉ lượt nghe nhanh nhất trên nền tảng phát nhạc trực tuyến này, vượt qua Lisa của BlackPink, người đã giữ kỷ lục trước đó. Cả Jungkook và Lisa đều đạt được kỷ lục này với ba bài hát gốc. Lisa đã đạt được thành tích này với hai bài hát solo Money, Lalisa và đĩa đơn SG. Còn Jungkook đã đạt được thành tích này với ba bài hát Stay Alive, Dreamers và đĩa đơn Left & Right kết hợp với Charlie Puth. Theo đó, để đạt được cột mốc này Lisa phải mất 411 ngày, trong khi Jungkook chỉ cần 409 ngày. Bài hát được nghe nhiều nhất của Jungkook trên Spotify là Left and Right với sự hợp tác của Charlie Puth được phát hành vào tháng 6.2022. Tính đến ngày 27.3 ca khúc đã có hơn 551 triệu lượt phát trực tuyến, trở thành bản hit toàn cầu, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng và phá nhiều kỷ lục thế giới.



Bài hát được nghe nhiều nhất của Jungkook trên Spotify là Left and Right với sự hợp tác của Charlie Puth TWITTER/CHARLIEPUTH

Billboard gọi đây là một trong những lần hợp tác lớn nhất năm 2022 do thành công vang dội của nó. Ở vị trí thứ hai là nhạc phim webtoon 7Fates:Chakho - Stay Alive, bài hát có hơn 207 triệu lượt phát trực tuyến. Stay Alive được sáng tác bởi Suga với sự thể hiện của Jungkook phát hành vào tháng 2.2022 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình cũng như người hâm mộ, ghi nhận hơn 1 triệu người nghe hàng tháng chỉ trong vòng một ngày. Bài hát được phát trực tuyến nhiều thứ ba của Jungkook là Dreamers - bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2022 với hơn 220 triệu lượt phát trực tuyến kể từ khi phát hành vào tháng 11.2022.

Ngoài ra, Jungkook hiện là nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 triệu người theo dõi nhanh nhất trên Spotify chỉ với 16 ngày. Trong khi đó, để đạt được kỷ lục này, Lisa (BlackPink) phải mất hơn 43 ngày. Được mệnh danh là "em út vàng" của BTS, Jungkook gia nhập Big Hit Entertainment vào năm 2013 khi mới 16 tuổi với vị trí hát chính. Nhờ ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện và khả năng biểu diễn tốt, nam idol đã thu hút một lượng fan đông đảo. Với thành tích đáng kinh ngạc trên Spotify, Jungkook một lần nữa chứng minh vị thế và đẳng cấp của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế.