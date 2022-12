BTS tiễn Jin lên đường nhập ngũ

Vào ngày 13.12, Jin (BTS) bắt đầu gia nhập Trung tâm huấn luyện của sư đoàn bộ binh 5 đặt tại Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Sau khi được huấn luyện quân sự cơ bản, Jin sẽ phục vụ như một người lính tại ngũ. Ngày xuất ngũ của nam thần tượng dự kiến ​​là 10.6.2024.

Trước đó, vào ngày 12.12, Big Hit Music thông báo: "Để ngăn ngừa tai nạn do tình trạng tắc nghẽn, Jin dự định sẽ ngồi trên xe đi thẳng vào khuôn viên của trại huấn luyện và không trực tiếp chào giới truyền thông hoặc người hâm mộ". Vào ngày 24 tháng trước, Jin cũng yêu cầu đảm bảo an toàn thông qua cộng đồng người hâm mộ Weverse: "Các Army (tên fan BTS) của chúng tôi không được đến trung tâm huấn luyện, đông đúc có thể gây nguy hiểm". Do đó, không có quá nhiều người hâm mộ tập trung tại địa điểm trên.

Từ sáng sớm, các phóng viên có mặt để đưa tin về việc nhập ngũ của Jin. Nhằm ngăn chặn tình trạng ùn tắc, quân đội và công an đã triển khai lực lượng giữ gìn trật tự. Đặc biệt, địa phương huy động khoảng 270 cảnh sát chống bạo động, chia thành ba nhóm bố trí xung quanh trung tâm huấn luyện để quản lý an ninh. Đồng thời, lực lượng cứu hỏa, y tế chuẩn bị xe cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp. Lực lượng quân đội cũng canh gác cẩn thận các lối đi của trung tâm huấn luyện, chỉ cho phép những người lính mới và gia đình của họ tiến vào.

Dù không thể tập trung đông đúc để tạm biệt thần tượng, người hâm mộ BTS vẫn chuẩn bị các băng rôn, biểu ngữ để cổ vũ tinh thần Jin. Một người hâm mộ đến từ Hồng Kông đã thu hút sự chú ý khi tiết lộ mình đã có mặt tại địa điểm từ sáng sớm để tiễn giọng ca The astronaut.





Trên các diễn đàn trực tuyến, các fan cũng để lại nhiều lời nhắn để động viên thành viên BTS: "Ngay cả bài đăng cuối cùng của anh ấy trước khi rời đi cũng rất hài hước, tôi hy vọng Jin và khiếu hài hước của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Sẽ nhớ anh ấy rất nhiều", "Chờ đợi sự trở lại của anh ấy vào năm 2024", "Hãy tận hưởng nhiệm vụ của mình nhé, chúng tôi sẽ luôn quan tâm và cầu nguyện những điều tốt nhất cho bạn. Rất tự hào về bạn"...

Đến khoảng 13 giờ 45 chiều (giờ địa phương), Jin xuất hiện tại địa điểm huấn luyện. Tất cả các thành viên BTS gồm RM, J-Hope, Suga, Jimin, JungKook và V đã gác lại lịch trình riêng để đến tiễn Jin lên đường nhập ngũ. Để an ủi người hâm mộ, trang Twitter chính thức của BTS đã đăng tải hình ảnh các thành viên chụp cùng nhau trước khi "anh cả" phải tạm ngừng hoạt động nhóm, kèm theo đó là lời nhắn: "Anh của chúng em. Đi và trở về an toàn. Yêu anh".

Ngay sau đó, V và J-Hope đã cập nhật trên trang cá nhân để gửi lời chúc đến thành viên cùng nhóm. J-Hope nhắn gửi: “Hãy khỏe mạnh và hạnh phúc nhé anh. Em yêu anh", V bày tỏ: "Đừng để bị thương nhé”.

Mặt khác, trong nhiều năm qua, làn sóng tranh luận về việc BTS có nên được miễn nghĩa vụ quân sự vì những đóng góp của họ cho văn hóa Hàn Quốc hay không liên tục nổ ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến khoảng giữa tháng 10, Big Hit thông báo Jin đã nộp đơn xin hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ, các thành viên BTS cũng sẽ lần lượt hoàn tất thủ tục tham gia nghĩa vụ quân sự trong thời gian tới.