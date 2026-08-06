BTS vượt Taylor Swift, lập thêm kỷ lục

Sau thời gian các thành viên lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự và phát triển các dự án cá nhân, BTS trở lại với đội hình đầy đủ trong album ARIRANG, phát hành ngày 20.3. Không đơn thuần là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại, ARIRANG được các thành viên xem như lời khẳng định về bản sắc của BTS sau một giai đoạn nhiều thay đổi.

Màn tái xuất của BTS với album ARIRANG gây chú ý nhờ những thành tích trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Theo Star New Korea, album đã vượt mốc 4 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify sau 137 ngày phát hành. Thành tích này đưa ARIRANG vào nhóm những album đạt cột mốc 4 tỉ stream nhanh nhất trong lịch sử nền tảng.

Đáng chú ý, theo các số liệu thống kê được Star New Korea chia sẻ, ARIRANG đạt mốc này nhanh hơn khoảng 10 ngày so với album The life of a showgirl của Taylor Swift, sản phẩm được ghi nhận chạm 4 tỉ lượt phát sau 147 ngày. Với cột mốc mới, BTS hiện sở hữu 8 album vượt 4 tỉ lượt phát trực tuyến trên Spotify, gia nhập nhóm nghệ sĩ hiếm hoi đạt thành tích này với nhiều sản phẩm.

Đội hình 7 thành viên của BTS tái xuất sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự Ảnh: AP

BTS tiếp tục mở rộng sức hút toàn cầu

Trong các cuộc phỏng vấn nhân dịp phát hành album, BTS chia sẻ nhóm không cố tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới mà muốn tìm lại những yếu tố làm nên bản sắc riêng. Suga cho biết các thành viên tập trung vào câu hỏi “điều gì giống BTS nhất?”. Chia sẻ về thông điệp của album, Jimin cho biết: “Chúng tôi muốn nói rằng mình sẽ tiếp tục tiến về phía trước”.

Jungkook cho rằng ARIRANG phản ánh màu sắc riêng của từng thành viên, đồng thời thể hiện sự trưởng thành của nhóm sau nhiều năm hoạt động. Với anh, đây là sản phẩm thể hiện rõ tinh thần BTS trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, RM chia sẻ yếu tố văn hóa Hàn Quốc tiếp tục là nguồn cảm hứng quan trọng trong album. Theo nam rapper, đây là phần gắn liền với hành trình của BTS và được nhóm khai thác theo cách phù hợp với hiện tại.

Trong album, ca khúc chủ đề Swim giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông điệp của BTS. Theo chia sẻ của nhóm, đây là ca khúc được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn làm bài hát chủ đề. RM cho biết BTS từng thử tìm một lựa chọn khác nhưng cuối cùng nhận ra Swim vẫn là bài hát phù hợp nhất cho màn trở lại. Jimin cho rằng ca khúc phản ánh tinh thần của nhóm và khán giả - những người đều có những khó khăn riêng nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Sau gần nửa năm phát hành, Swim cùng các ca khúc như Normal và Body to Body vẫn duy trì sức hút trên các nền tảng trực tuyến. Theo số liệu trên bảng xếp hạng Spotify Global Daily Top 50 ngày 6.8, Swim ghi nhận hơn 3,3 triệu lượt phát trực tuyến, trong khi Normal đạt hơn 2 triệu lượt nghe. Sức lan tỏa của ARIRANG cũng thể hiện qua phản ứng từ người hâm mộ quốc tế. Tờ Star New Korea dẫn lại thông tin một người hâm mộ đến từ Brazil gửi lời chúc mừng bằng tiếng bản địa sau lời chào “Chào buổi sáng”, đồng thời chia sẻ: “ARIRANG là album tôi yêu thích nhất trong năm nay”. Những phản hồi này cho thấy album vẫn tiếp tục duy trì sự quan tâm của khán giả toàn cầu sau nhiều tháng ra mắt.