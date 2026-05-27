BTS xếp trên G-Dragon trong bảng danh sách 40 nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc

Bảng xếp hạng Power Celebrity 40 được Forbes Korea xây dựng dựa trên 4 tiêu chí gồm thu nhập (50%), độ phủ truyền thông (15%), sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (15%) và lượng bình chọn từ người hâm mộ (20%). Danh sách ứng viên được chọn lọc từ 70 cái tên có lượng tìm kiếm cao nhất trên các cổng thông tin Hàn Quốc.

BTS thống trị bảng xếp hạng quyền lực showbiz Hàn Quốc

Sau thời gian vắng mặt khỏi bảng xếp hạng năm 2025 do thực hiện nghĩa vụ quân sự, BTS đã trở lại mạnh mẽ và lập tức giành ngôi vương. Trước đó vào năm 2025, chỉ các thành viên hoạt động cá nhân của nhóm được đưa vào danh sách.

BTS đã có màn tái xuất hoành tráng sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự Ảnh: Reuters

Xếp từ vị trí thứ 2 đến thứ 10 lần lượt là G-Dragon, BlackPink, cầu thủ bóng đá Son Heung Min, ca sĩ nhạc trot Lim Young Woong, cùng các thành viên BTS gồm Jin, V, Jungkook và J-Hope. Vận động viên bóng chày Lee Jung Hoo đứng ở vị trí thứ 9.

Trong bảng xếp hạng năm 2025, IU từng giữ vị trí số 1, theo sau là Son Heung Min, nhóm aespa, MC Jun Hyun Moo và Lim Young Woong.

Theo Forbes Korea, BTS dẫn đầu tiêu chí doanh thu ước tính với 334 tỉ won, tương đương khoảng 222,75 triệu USD. Con số này được tính dựa trên doanh số âm nhạc, hoạt động biểu diễn, chương trình truyền hình, phim ảnh, quảng cáo và các nguồn thu khác trong giai đoạn 2025-2026. BlackPink đứng thứ hai về doanh thu với khoảng 151,8 tỉ won, tương đương 101,2 triệu USD. G-Dragon xếp thứ ba với 92,6 tỉ won, tương đương khoảng 61,74 triệu USD. Các thành viên BTS và BlackPink cũng gần như chiếm trọn bảng xếp hạng thu nhập cá nhân. Jin đứng thứ tư, tiếp theo là Jungkook, V, Jimin, J-Hope, RM và Jennie.

"Ông hoàng Kpop" G-Dragon đứng thứ hai toàn bảng và dẫn đầu hạng mục bình chọn từ người hâm mộ Ảnh: AFP

Ở hạng mục độ phủ truyền thông, BTS tiếp tục dẫn đầu với hơn 371.000 lượt nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Son Heung Min xếp thứ hai với hơn 366.000 lượt đề cập. Hai MC nổi tiếng Jun Hyun Moo và Yoo Jae Suk lần lượt giữ vị trí thứ ba và thứ tư. Các vị trí tiếp theo thuộc về Lee Jung Hoo, Lee Kang In, BlackPink, IU, Lee Byung Hun và vận động viên bóng chày Kim Hye Sung.

Về mức độ thảo luận trên mạng xã hội, Lim Young Woong đứng đầu với hơn 1,15 triệu lượt nhắc đến trên Instagram, X và YouTube. BTS xếp thứ hai với hơn 577.000 lượt nhắc đến. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Park Bo Gum, Son Heung Min, Lee Chan Won, IU, Jin, Jungkook, V và BlackPink.

Cuộc bình chọn fandom cho Power Celebrity 40 được tổ chức trên nền tảng Mnet Plus từ ngày 20.4 đến 10.5. G-Dragon giành vị trí số 1 ở hạng mục bình chọn người hâm mộ với 13,6 triệu phiếu bầu, nhiều hơn BTS khoảng 528.000 phiếu. Cha Eun Woo xếp thứ ba, tiếp theo là các thành viên BTS gồm Jimin, Jin, V, Jungkook, Jang Won Young của IVE và J-Hope.

Son Heung Min là vận động viên thể thao được yêu thích nhất tại xứ kim chi suốt nhiều năm liền Ảnh: Reuters

Danh sách Power Celebrity 40 năm 2026 của Forbes Korea tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng áp đảo của làn sóng Hallyu trên thị trường giải trí châu Á, đặc biệt là sự thống trị của BTS và BlackPink trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, truyền thông đến mạng xã hội.