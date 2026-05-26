BTS 'càn quét' American Music Awards

BTS lập cú hat-trick tại AMAs

The Hollywood Reporter ngày 26.5.2026 cho biết nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena (Las Vegas) đã bị biến thành đêm concert riêng của cộng đồng người hâm mộ BTS. Ngay khi xuất hiện trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động nhóm, các chàng trai xứ kim chi đã giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục lớn được đề cử: Nghệ sĩ của năm, Nam nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất và Ca khúc mùa hè (với bản hit Swim).

Bên cạnh đó, BTS còn là nhóm nhạc mở màn cho đêm trao giải AMAs 2026 bằng một tiết mục được ghi hình trước từ chính đêm concert thuộc world tour ARIRANG tại Las Vegas vào tối hôm trước.

Tờ Hollywood Reporter cho biết không khí vô cùng náo nhiệt tại buổi trao giải: "Tất cả mọi người đều như phát cuồng. Khán giả lập tức bật dậy khỏi ghế và giơ cao điện thoại. Thậm chí ngay trong các khoảng thời gian nghỉ quảng cáo của đài truyền hình, đám đông vẫn liên tục đồng thanh hát vang các ca khúc của BTS. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy bầu không khí khủng khiếp như thế này tại một lễ trao giải là khi nào".

Nhóm nhạc BTS lần thứ hai giành giải Nghệ sĩ của năm tại American Music Awards ẢNH: REUTERS

BTS đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký ở hạng mục Nghệ sĩ của năm như Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles và Lady Gaga. Khi bước lên sân khấu nhận giải, trưởng nhóm RM đã thay mặt BTS chia sẻ: "Khi thực hiện album này, chúng tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực và luôn cố gắng tìm kiếm xem loại âm nhạc nào phản ánh chân thực nhất con người chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi sẽ không ngừng thử thách bản thân và tiếp tục tiến về phía trước”.

Ngay khi tái xuất vào tháng 3, với album phòng thu thứ năm mang tên Arirang, BTS đã lập tức lập kỷ lục khi dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong hai tuần liên tiếp - một thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một nghệ sĩ K-pop.

AMAs 2026: Bữa tiệc âm nhạc đầy hoài niệm

Lễ trao giải AMAs 2026 do nữ nghệ sĩ Queen Latifah cầm trịch cũng chứng kiến những chiến thắng lớn của các tên tuổi khác.

Ca khúc chủ đề Golden của bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunters ăn khách trên nền tảng Netflix xuất sắc giành chiến thắng tại hạng mục Bài hát của năm. Được thể hiện bởi bộ ba nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn gồm Lee Jae (EJAE), Audrey Nuna và Rei Ami, ca khúc sôi động này đã vượt qua 9 đối thủ sừng sỏ, bao gồm cả The Fate of Ophelia của Taylor Swift để giành chiến thắng. Tổng cộng, bộ ba này đã mang về 3 chiếc cúp AMAs danh giá gồm Bài hát của năm, Ca khúc nhạc Pop hay nhất và Trình diễn giọng hát hay nhất.

Đêm diễn cũng ghi nhận chiến thắng của các nữ nghệ sĩ trẻ. Chủ nhân giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm đã gọi tên nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE nhờ sự bùng nổ của ca khúc Pinky Up. Trong khi đó, ngôi sao nhạc pop Sabrina Carpenter cũng mang về nhà chiếc cúp Album pop xuất sắc nhất dành cho Man's Best Friend.

Đáng chú ý, dù dẫn đầu với 8 đề cử ban đầu, "nữ hoàng nhạc pop" Taylor Swift lại trắng tay ở các hạng mục và vắng mặt tại sự kiện.

Bộ ba Lee Jae, Audrey Nuna và Rei Ami xúc động nhận giải Bài hát của năm cho ca khúc Golden (trên). Trong khi đó, nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm ẢNH: REUTERS

Ở mảng rock, nam ca sĩ 20 tuổi Sombr đã lập cú đúp giải thưởng với Ca khúc rock/alternative xuất sắc nhất (bản hit Back to Friends) và Album rock/alternative xuất sắc nhất (I Barely Know Her). Đứng trên sân khấu, anh bùi ngùi: "Tôi đã viết ca khúc này khi mới 19 tuổi, trong quãng thời gian bị trầm cảm và phải chịu đựng nó một mình cô độc ở trong phòng ngủ. Vì vậy, khi được đứng ở đây ngày hôm nay, tôi thực sự chưa bao giờ dám kỳ vọng vào một điều kỳ diệu như thế này".

Nhóm nhạc pop huyền thoại Pussycat Dolls tái xuất đầy quyến rũ trên sân khấu (trên) và biểu tượng punk rock Billy Idol nhận giải Thành tựu trọn đời tại AMAs 2026 ẢNH: REUTERS

AMAs 2026 còn mang đến một không gian mới lạ khi kết hợp giữa những giá trị hoài cổ và hiện đại. Sân khấu giải thưởng chứng kiến màn tái hợp đầy cảm xúc của nhóm nhạc huyền thoại Black Eyed Peas với sự xuất hiện bất ngờ của nữ ca sĩ Fergie sau nhiều năm rời nhóm để nhận giải Ca khúc Throwback xuất sắc nhất cho bản hit rock That Body. Ngoài ra, sự trở lại của nhóm nhạc nữ Pussycat Dolls hay màn trình diễn nhận giải Thành tựu trọn đời của biểu tượng punk rock Billy Idol đã mang lại bầu không khí thập niên 1980 - 1990 vô cùng đậm nét.