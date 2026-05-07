Giải trí Đời nghệ sĩ

Travis Kelce hé lộ điều đặc biệt trong 'siêu đám cưới' với Taylor Swift

Hữu Tín
07/05/2026 22:10 GMT+7

Sau màn đính hôn gây bão vào tháng 8.2025, ngôi sao NFL Travis Kelce lần đầu tiết lộ những chi tiết hiếm hoi về 'đám cưới thế kỷ' với Taylor Swift.

Kể từ khi công khai chuyện đính hôn với dòng trạng thái dí dỏm: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn", mọi động thái của cặp đôi Taylor Swift và Travis Kelce đều thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trong tập phát sóng ngày 6.5 của podcast New Heights, chàng "vệ sĩ" của nữ ca sĩ Love Story đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hôn lễ sắp tới.

Bài đăng thông báo đính hôn của Taylor Swift đạt 31,7 triệu lượt yêu thích sau một ngày

Dù Taylor Swift là một ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, Travis Kelce cho biết cả hai không có ý định biến đám cưới thành một buổi trình diễn phô trương. Trả lời trong chương trình Jimmy Fallon về việc liệu sẽ mời DJ hay ban nhạc, Travis khẳng định: "Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều là những người đặc biệt yêu thích nhạc sống (live music)".

Tiết lộ này cho thấy hôn lễ của cặp đôi sẽ chú trọng vào sự chân thực và cảm xúc thay vì những bản phối điện tử sôi động. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ PEOPLE rằng: "Chắc chắn đó sẽ là một sự kiện riêng tư. Cả hai đều có nhóm bạn rất thân thiết và họ muốn tôn trọng sự riêng tư của những người thân yêu nhất".

Trong cuộc trò chuyện với tay golf huyền thoại Rory McIlroy trên podcast, Travis Kelce đã không giấu được nụ cười rạng rỡ khi nghe đàn anh chia sẻ về trải nghiệm trong ngày cưới. McIlroy mô tả cảm giác nhìn thấy tất cả bạn bè thời thơ ấu và những người thân thiết nhất cùng hội ngộ trong một căn phòng là điều "kỳ diệu và siêu thực".

Ngay lập tức, Travis Kelce hào hứng đáp lời: "Tôi thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa". Thậm chí, nam cầu thủ của đội Kansas City Chiefs còn hóm hỉnh hỏi ý kiến đàn anh về việc chọn loại rượu vang phù hợp cho tiệc cưới, cho thấy anh đang chuẩn bị rất tỉ mỉ cho từng chi tiết nhỏ nhất trong ngày vui của mình.

Gia đình Travis Kelce và Taylor Swift giữ im lặng tuyệt đối về đám cưới

Dù nhân vật chính đã bắt đầu hé mở thông tin, nhưng các thành viên trong gia đình Kelce vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Kylie Kelce (chị dâu của Travis) đã thẳng thắn cảnh báo người hâm mộ trên sóng podcast Not Gonna Lie: "Đừng hỏi tôi hay mẹ chồng tôi về đám cưới nữa. Chẳng ai thèm nói cho các bạn biết gì đâu”.

Tương tự, bà Donna Kelce (mẹ của Travis) cũng khéo léo lảng tránh các câu hỏi từ tờ TMZ. Khi được hỏi liệu mẹ chú rể có tham gia vào kế hoạch hay không, bà đùa rằng: "Họ biết tôi là người có thể giữ bí mật". Sự kín kẽ này càng khiến công chúng tò mò về quy mô và địa điểm thực tế của buổi lễ.

Taylor Swift cùng gia đình Travis Kelce sau trận đấu của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs

Theo một số nguồn tin từ Page Six, "siêu đám cưới" dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3.7 tới tại New York, Mỹ. Sức hút của sự kiện này lớn đến mức tỉ phú Michael Rubin được cho là đã dời lịch bữa tiệc thường niên dịp Quốc khánh Mỹ để tránh trùng lịch với ngày vui của cặp đôi Swift - Kelce.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 7.2023. Sau gần 3 năm bên nhau với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào từ sân cỏ NFL đến các chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour, đám cưới của cặp đôi được kỳ vọng sẽ là sự kiện bùng nổ nhất năm 2026.

Taylor Swift khoe được hạnh phúc, tự do khi ở bên Travis Kelce

Nữ ca sĩ Taylor Swift và vị hôn phu Travis Kelce gây chú ý khi sánh đôi tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards. Cả hai ngày càng mặn nồng, gắn bó và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trước ống kính.

Không phải Beyoncé hay Taylor Swift, đây mới là người nổi tiếng giàu nhất 2026

