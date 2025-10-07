Taylor Swift tiết lộ lý do yêu Travis Kelce, bác tin 'giải nghệ' sau khi lấy chồng

Taylor Swift hạnh phúc bên bạn trai Travis Kelce ẢNH: AFP

Xuất hiện trong chương trình The Scott Mills Breakfast Show, Taylor Swift chia sẻ cởi mở về mối tình hai năm giữa cô và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Chủ nhân hit Love Story bày tỏ: "Tôi yêu người đàn ông của đời mình vì anh ấy yêu những gì tôi làm, anh ấy yêu cách tôi được thỏa mãn khi sáng tác nhạc, sáng tạo nghệ thuật. Đó là điều tuyệt vời nhất ở Travis; anh ấy đam mê những gì mình làm và tôi đam mê những gì tôi làm, điều đó kết nối chúng tôi lại với nhau".

Siêu sao sinh năm 1989 cũng bác bỏ tin đồn ngừng làm nhạc sau khi kết hôn, hay album mới sẽ là album cuối cùng của mình. Nữ ca sĩ cho biết có thể người hâm mộ lo sợ điều đó nhưng cô khẳng định chồng sắp cưới luôn ủng hộ mọi công việc của mình trong tương lai. Giọng ca Blank Space nói: "Không có khoảnh khắc nào anh ấy nói rằng: Anh thực sự khó chịu vì em vẫn đang sáng tác nhạc". Nữ ca sĩ gọi việc hai người ủng hộ đam mê của nhau là "điều thú vị nhất thế giới" đồng thời cho biết họ có nhiều điểm khác biệt trong sự nghiệp nhưng cũng có rất nhiều nét tương đồng.

Taylor Swift chia sẻ trong công việc, trong đam mê, họ đều dành nhiều tiếng đồng hồ tại các sân vận động để trình diễn khả năng của bản thân, giải trí cho khán giả. Cô nói thêm: "Cả hai chúng tôi đều có tính cạnh tranh - theo cách tích cực, không phải điều khiến bản thân mệt mỏi hay bị ám ảnh, mà là vì chúng tôi thực sự yêu điều đó".

Việc ủng hộ đam mê, sự nghiệp của nhau là một trong những lý do khiến cặp đôi ngày càng bền chặt ẢNH: AFP

Taylor Swift hé lộ những điều quan trọng nhất với mình

Giọng ca Lover cũng cho biết khi cô già dặn hơn, cô có thể ưu tiên những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình. "Tôi sống càng lâu, danh sách những điều thực sự quan trọng với mình càng ngắn lại. Những điều thực sự quan trọng với tôi là gia đình tôi, là các mối quan hệ của tôi, là bạn bè của tôi. Và đó là nghệ thuật của tôi. Là việc làm bánh và thực lòng mà nói, đó còn là những chú mèo của tôi", ngôi sao 8X tâm sự.

Trước đó, hôm 3.10, Taylor Swift phát hành album thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl với một số bài hát được lấy cảm hứng từ chuyện tình của cô với Travis Kelce. "Đứa con tinh thần" mới nhất của "rắn chúa" nhanh chóng khuynh đảo làng nhạc với loạt thành tích "khủng" trên các nền tảng âm nhạc quốc tế. Tại Mỹ, The Life of a Showgirl đã bán được 2,7 triệu bản vào ngày đầu phát hành, lập kỷ lục album đạt doanh số bán ra trong một ngày cao nhất lịch sử.

Taylor Swift - Travis Kelce công bố tin đính hôn vào tháng 8 vừa qua ẢNH: INSTAGRAM NV

Taylor Swift - Travis Kelce hẹn hò từ mùa hè 2023 sau khi nhà vô địch Super Bowl tiết lộ trên podcast New Heights rằng anh muốn gặp giọng ca Cruel Summer trong chuyến lưu diễn The Eras Tour và cho cô số điện thoại của mình. Cả hai sau đó đã kết nối và nhanh chóng trở thành một đôi. Thời gian sau đó, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh bước bên nhau, công khai ủng hộ các hoạt động riêng của "nửa kia". Hình ảnh sánh vai của họ liên tục xuất hiện trên mặt báo, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu.

Tháng 8 vừa qua, Taylor Swift "gây bão" mạng xã hội khi công bố thông tin đính hôn với Travis Kelce. Hiện cặp sao vẫn kín tiếng về kế hoạch tổ chức đám cưới.