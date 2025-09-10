Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Taylor Swift sẽ có đám cưới thế kỷ?

Tuấn Duy
Tuấn Duy
10/09/2025 13:01 GMT+7

Ngày 26.8 vừa qua, Taylor Swift đã gây sửng sốt khi thông báo đã đính hôn với cầu thủ bóng chày Travis Kelce. Từ đây, người hâm mộ đang đồn đoán về một 'đám cưới thế kỷ' của thần tượng mình.

Tuy vậy, theo một nguồn tin thân cận của tờ People, đám cưới rất được trông đợi này sẽ được tổ chức kín đáo bởi Taylor Swift và cầu thủ đội Kansas City Chiefs "muốn giữ kín về sự kiện trọng đại này".

Nguồn tin cho biết: "Chắc chắn đây sẽ là một sự kiện riêng tư chứ không phải một màn trình diễn choáng ngợp. Cả hai đều có một nhóm bạn thân thiết và nhiều khả năng sẽ chỉ có những người này góp mặt".

Taylor Swift sẽ có đám cưới thế kỷ?- Ảnh 1.

Bức ảnh gây sốt khi Taylor Swift thông báo đã đính hôn với Travis Kelce

ẢNH: INSTAGRAM

Theo đó, sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã thông báo về lễ đính hôn bằng một bài đăng chung trên Instagram với dòng trạng thái: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục sắp kết hôn đây". Theo nhiều chuyên trang về đá quý, Taylor đã được tặng một chiếc nhẫn kim cương ước tính có giá từ 750.000 USD đến 1 triệu USD.

Nguồn tin cũng cho biết Taylor "vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ thật sự hoàn hảo". Trong khi đó ở cuộc phỏng vấn với News5Cleveland, cha của Travis - ông Ed Kelce - đã chia sẻ chi tiết về màn cầu hôn: "Thực ra Travis đã cầu hôn, ờ, có lẽ khoảng hai tuần trước, chưa tròn hai tuần. Ban đầu thằng bé định dời lại đến tuần này - thời điểm công bố vì muốn tổ chức một điều bất ngờ và thật đặc biệt. Tôi thì cứ nhắc đi nhắc lại với nó rằng: con có thể làm ở vệ đường, ở bất cứ đâu cũng được, điều quan trọng là khi con quỳ xuống và hỏi cưới, khoảnh khắc ấy tự nó đã đặc biệt rồi".

Ông nói thêm: "Hôm đó thằng bé rủ Taylor ra ngoài để chuẩn bị đi ăn tối rồi bảo: "Ra ngoài uống ly rượu trước nhé" và đó là lúc nó cầu hôn. Thật tuyệt vời. Sau đó hai đứa gọi FaceTime cho tôi, cho mẹ nó và cả gia đình bên Taylor để báo tin cho mọi người biết. Thấy hai đứa ở bên nhau như vậy thật sự là rất tuyệt vời".

Lễ đính hôn này là điểm nhấn cho một kỷ nguyên đầy phấn khích của cả Taylor và Kelce, người vừa bắt đầu mùa giải NFL thứ 13 với đội Chiefs. Trong khi đó Taylor đang chuẩn bị cho ngày phát hành rất được mong đợi của album thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl ra mắt vào ngày 3.10.

Taylor Swift sẽ có đám cưới thế kỷ?- Ảnh 2.

Album thứ 12 mang tên The life of a showgirl của Taylor Swift sẽ ra mắt vào ngày 3.10

ẢNH: AMAZONE

Cô "bật mí": "Album này nói về những gì diễn ra đằng sau hậu trường, trong cuộc sống nội tâm của tôi trong suốt chuyến lưu diễn The Eras Tour - một chuyến lưu diễn thật sôi động, hào hứng và cuồng nhiệt. Tôi rất tự hào về điều đó và nó đến từ chính khoảnh khắc vui tươi, hoang dại và kịch tính nhất mà bản thân từng trải qua trong cuộc đời. Sự sôi động đó đã được thể hiện rõ nét trong album này".

Về việc lên kế hoạch cho đám cưới, cặp đôi đang từng bước thực hiện. Kelce chia sẻ trên New Heights rằng anh chưa hề nghĩ đến việc tổ chức tiệc độc thân, nhưng hứa rằng mọi thứ sẽ "thật điên rồ" khi họ bắt tay vào lên kế hoạch cho đám cưới".

Bình luận (0)

