Anne Hathaway tự thấy mình tệ hại trong phim lấy cảm hứng từ Taylor Swift, Lady Gaga

Dù từng đoạt giải Oscar cho vai nữ phụ trong phim nhạc kịch chuyển thể từ tiểu thuyết Những người khốn khổ, nhưng Anne Hathaway vẫn khá ngỡ ngàng với nhân vật của mình trong phim Mother Mary do đạo diễn David Lowery cầm trịch.

Một trong những khung hình hiếm hoi được tiết lộ của Mother Mary ẢNH: VANITY FAIR

Tác phẩm độc lập này xoay quanh nhân vật ngôi sao nhạc pop do Hathaway thủ vai, người sẽ trình diễn các bản nhạc pop hiện đại do Charli XCX và Jack Antonoff sáng tác. Mặc dù Hathaway đã thu âm các bài hát chính nhưng do phần nhạc nền chưa hoàn thiện trong quá trình quay phim nên cô phải ứng biến phần lớn trong thời gian quay hình.

Chia sẻ với tạp chí Vogue, cô nói: "Tôi như học lại từ đầu vậy, bởi nếu có trước nhạc nền tôi sẽ thuộc nó từ trong máu thịt. Nhưng mọi chuyện lại không đi theo hướng đó. Dẫu vậy cuối cùng tôi vẫn hạnh phúc vì đã kiểm soát được vai diễn này".

Nữ diễn viên của Odyssey tiết lộ với vai diễn này: "Tôi đã phải chấp nhận bản thân là người mới bắt đầu vào nghề. Nền tảng khiêm tốn đó khiến tôi cứ ám ảnh mãi rằng 'mình thật tệ hại'. Vì vậy phải luôn tự an ủi mọi chuyện sẽ ổn, rằng tôi không tệ".

Nhân vật của Hathaway được miêu tả là "sự kết hợp giữa Lady Gaga và Taylor Swift". Nam diễn viên Michaela Coel vào vai một nhà thiết kế thời trang trong phim, người sẽ có những cảnh đến các câu lạc bộ nhạc techno với vai của Hathaway nói rằng, "tham gia bộ phim này là một hành động rất dũng cảm mà Hathaway đã làm".

Biên kịch/đạo diễn Lowery thậm chí còn kể lại quá trình sản xuất phim đã căng thẳng đến mức nào. Trong lúc quay một cảnh then chốt cuối phim, Hathaway hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc đó. Lowery nói thêm: "Cảm giác giống như đang quay tuyệt tác Apocalypse Now vậy".

Trước đó, nhà làm phim này đã chia sẻ tại Liên hoan phim quốc tế Melbourne rằng Mother Mary là một "bộ phim kỳ lạ", một phần lấy cảm hứng từ tác phẩm Bram Stoker's Dracula của Francis Ford Coppola.

Ông nói chi tiết hơn: "Tôi đang trong quá trình biên tập phim và cứ tự hỏi: 'Bộ phim này là sao đây?' Tôi biết mình định làm gì và đó thực sự là những gì tôi đã làm, nhưng nó quá hoang dại. Tôi chắc chắn đây là một bộ phim sẽ khơi gợi rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ, theo mọi cách có thể. Nó rất đúng, rất gần gũi với con người tôi nhưng cũng liên tục gây bất ngờ theo những cách mà tôi không lường trước được".