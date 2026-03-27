Taylor Swift khoe được hạnh phúc, tự do khi ở bên Travis Kelce

Thanh Chi
Thanh Chi
27/03/2026 13:59 GMT+7

Nữ ca sĩ Taylor Swift và vị hôn phu Travis Kelce gây chú ý khi sánh đôi tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards. Cả hai ngày càng mặn nồng, gắn bó và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trước ống kính.

Taylor Swift thắng lớn tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026

Taylor Swift - Travis Kelce trở thành tâm điểm chú ý khi sánh đôi tại iHeartRadio Music Awards diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) hôm 26.3 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên cặp sao xuất hiện tại một lễ trao giải. Cả hai quấn quýt không rời và thoải mái trao nụ hôn cùng những cử chỉ ngọt ngào trước ống kính.

Đáng chú ý, khi bước lên sân khấu nhận giải Album nhạc pop của năm, nữ ca sĩ 8X hết lời ca ngợi vị hôn phu và bày tỏ tình yêu nồng nàn với ngôi sao bóng bầu dục Mỹ. Cô chia sẻ album The Life of a Showgirl được ra mắt với nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy niềm hạnh phúc, sự mạnh mẽ và tự do. Nghệ sĩ cảm ơn người hâm mộ lâu năm vì đã mang đến cho mình cảm giác đó. Chủ nhân hit Love story bộc bạch thêm: "Tôi nghĩ rằng album này có lẽ cũng mang lại cảm giác rất hạnh phúc, sự tự tin và tự do bởi vì đó là cách tôi cảm nhận được mỗi ngày trong cuộc sống nhờ có vị hôn phu của tôi, người cũng đang có mặt ở đây tối nay".

Bên dưới sân khấu, Travis Kelce dõi theo những khoảnh khắc tỏa sáng của người yêu bằng ánh mắt trìu mến cùng gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc. Ngôi sao bóng bầu dục nhiệt tình vỗ tay tán thưởng bài phát biểu của Taylor Swift và nở nụ cười rạng rỡ với cô. Trong màn trình diễn Where Is My Husband của Raye, hai người được nhìn thấy đang nhún nhảy giữa đám đông khán giả. Suốt lễ trao giải, cặp đôi cũng nhiều lần lọt vào ống kính máy quay với những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu, cho thấy họ thực sự tận hưởng đêm trao giải như một buổi hẹn hò đặc biệt.

Lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026 thực sự là đêm của Taylor Swift, không chỉ bởi sự chú ý dành cho cô và chồng sắp cưới mà còn bởi hàng loạt chiến thắng của nữ ca sĩ. Ở mùa giải năm nay, cô là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất khi ghi danh ở 9 hạng mục và cuối cùng giành 7 chiến thắng, trong đó có: Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Album nhạc pop của năm (Life of a Showgirl), Ca khúc pop của năm (The Fate of Ophelia)… Màn xuất hiện năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift trên sân khấu trực tiếp của iHeartRadio Music Awards sau 3 năm vắng mặt.

Taylor Swift - Travis Kelce sánh đôi tại lễ trao giải

Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8.2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia". Chủ nhân hit Cruel Summer thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ vận động viên cao 1,96 m thi đấu trong những trận quan trọng. Trong khi đó, ngôi sao bóng bầu dục 37 tuổi sắp xếp lịch trình bận rộn để bay đến nhiều thành phố trên thế giới ủng hộ những buổi lưu diễn cháy vé của bạn gái.

Hình ảnh, thông tin về họ liên tục xuất hiện trên mặt báo, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả toàn cầu. Giờ đây, đông đảo người hâm mộ đang mong chờ mối tình mặn nồng của Taylor Swift - Travis Kelce sẽ sớm đi đến một đám cưới ngọt ngào, hạnh phúc.

