'Cha đẻ BTS' bị tái đề nghị bắt giữ vì cáo buộc gian lận 140 triệu USD

Nguyễn Quang Hải
08/05/2026 13:30 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc được cho là đã tái đề nghị lệnh bắt giữ đối với 'cha đẻ BTS' - Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk vì liên quan đến các cáo buộc gian lận giao dịch chứng khoán trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty, Kbizoom đưa tin.

Theo các báo cáo ngày 7.5, Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã nộp lại đơn xin lệnh tạm giam Bang Si Hyuk vào ngày 30.4 với cáo buộc giao dịch gian lận và không công bằng, vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn. Động thái này được đưa ra chỉ 6 ngày sau khi phía công tố trước đó bác bỏ đề nghị xin lệnh bắt giữ và yêu cầu bổ sung điều tra.

Giới chức nghi ngờ Bang Si Hyuk đã cung cấp thông tin sai lệch cho các nhà đầu tư ban đầu vào năm 2019 khi cho rằng HYBE không có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo điều tra, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân cụ thể. Tuy nhiên, công ty sau đó vẫn tiến hành IPO, giúp tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ sau niêm yết.

Bang Si Hyuk tiếp tục bị cảnh sát Hàn Quốc tái đề nghị lệnh bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc gian lận tài chính

Các điều tra viên cũng cáo buộc Bang Si Hyuk từng có thỏa thuận ngầm với quỹ đầu tư nói trên để nhận 30% lợi nhuận phát sinh sau quá trình niêm yết. Cảnh sát ước tính khoản lợi bất chính liên quan đến vụ việc lên tới khoảng 190 tỉ won, tương đương gần 140 triệu USD.

Sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ án vào cuối năm 2024, cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ tài liệu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc cũng như tại trụ sở HYBE vào tháng 6 và tháng 7.2025. Bang Si Hyuk cũng bị áp lệnh cấm xuất cảnh và đã trải qua năm buổi thẩm vấn riêng biệt trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.2025.

Dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng "ông chủ BTS" khẳng định toàn bộ quy trình IPO của HYBE đều tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Chủ tịch HYBE bị nghi thu lợi bất chính khoảng 140 triệu USD trước thời điểm công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

Đội ngũ pháp lý của ông phản hồi về việc tái đề nghị lệnh bắt giữ rằng: "Thật đáng tiếc khi lệnh bắt giữ vẫn được yêu cầu dù thân chủ của chúng tôi đã hợp tác nghiêm túc trong suốt quá trình điều tra kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các thủ tục pháp lý và làm rõ lập trường của mình".

Vụ việc hiện thu hút sự chú ý từ công chúng do sức ảnh hưởng mạnh mẽ của HYBE trong ngành công nghiệp Kpop toàn cầu. Công ty hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BTS, SEVENTEEN, TXT và LE SSERAFIM.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
