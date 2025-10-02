Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk bị cấm xuất cảnh

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 1.10, ông Bang Si Hyuk đã bị cảnh sát ban hành lệnh cấm xuất cảnh vì nghi ngờ thu lợi bất chính lên tới 1.900 tỉ won (khoảng 35 nghìn tỉ đồng) thông qua một "trò chơi vốn" được dàn dựng tinh vi.

Bang Si Hyuk bị điều tra vì vi phạm luật Thị trường vốn

Theo thông tin, ngày 11.8, ngay sau khi Bang Si Hyuk trở về từ chuyến công tác tại Mỹ, Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với ông. Tuy nhiên, phải đến gần đây, thông tin này mới được xác nhận, lập tức gây chấn động cả ngành giải trí lẫn giới tài chính Hàn Quốc.

Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk - người đưa BTS thành hiện tượng toàn cầu, nay vướng vào cáo buộc tài chính nghiêm trọng Ảnh: Variety

Vụ việc xoay quanh một thương vụ tài chính then chốt trước khi HYBE chính thức lên sàn chứng khoán vào năm 2019. Theo cáo buộc, Bang Si Hyuk đã tung tin "công ty chưa có kế hoạch IPO" (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) để trấn an một số cổ đông cũ. Trong lúc đó, một công ty mục đích đặc biệt (SPC) do quỹ tư nhân có sự tham gia của lãnh đạo HYBE lập ra, âm thầm mua lại cổ phần từ các cổ đông này.

Khi HYBE niêm yết thành công và cổ phiếu tăng vọt, quỹ này nhanh chóng bán ra, thu về lợi nhuận khổng lồ. Theo thỏa thuận cổ đông, 30% lợi nhuận chênh lệch được chuyển về tay Bang Si Hyuk - cổ đông lớn nhất của HYBE. Cảnh sát ước tính số tiền này lên tới 1.900 tỉ won.

Nói cách khác, cơ quan điều tra nghi ngờ Bang Si Hyuk đã lợi dụng "chiêu ba bước": che giấu kế hoạch IPO, mua lại cổ phiếu giá thấp, bán chốt lời sau khi niêm yết để tiến hành hành vi vi phạm luật Thị trường vốn.

Cảnh sát Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm xuất cảnh với Bang Si Hyuk từ tháng 8.2025 Ảnh: Yonhap

Trước những cáo buộc, HYBE kiên quyết phủ nhận, khẳng định quá trình IPO hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật. Dù vậy, cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng điều tra. Được biết, từ tháng 12.2024, cơ quan chức năng đã thu thập thông tin nội bộ, sau đó tiến hành nhiều động thái mạnh tay: ngày 30.6 khám xét Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc tại Yeouido, tiếp đó ngày 24.7 tiến hành lục soát trụ sở HYBE ở Yongsan.

Không dừng lại ở đó, Bang Si Hyuk cũng hai lần bị triệu tập với tư cách nghi phạm, vào ngày 15 và 22.8, để trả lời thẩm vấn. Những động thái này cho thấy cuộc điều tra đã bước sang giai đoạn then chốt.

Từ vị thế "kiến trúc sư" xây dựng đế chế thần tượng toàn cầu, nay Bang Si Hyuk phải đối mặt với cáo buộc tài chính nghiêm trọng. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng cá nhân mà còn đặt cả HYBE - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc trước nguy cơ bất ổn.