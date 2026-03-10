Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Sự trở lại của BTS dự kiến làm tê liệt Seoul, thành phố siết chặt an ninh

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
10/03/2026 19:03 GMT+7

Sự trở lại của BTS với đầy đủ đội hình được dự báo sẽ khiến khu vực trung tâm Seoul (Hàn Quốc) gần như tê liệt. Chính quyền thành phố thông báo sẽ triển khai khoảng 3.400 nhân sự an ninh cho buổi biểu diễn ngày 21.3 tại Quảng trường Gwanghwamun, khi dự kiến có tới 260.000 người sẽ đổ về khu vực này để theo dõi màn trình diễn chung đầu tiên của nhóm sau gần 4 năm.

Theo báo Korea JoongAng Daily đưa tin hôm 9.3, kế hoạch đảm bảo an toàn đã được hoàn tất trong cuộc họp cấp cao do Thị trưởng Seoul - Oh Se Hoon chủ trì. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị cho một sự kiện có quy mô chưa từng có.

Seoul huy động lực lượng lớn cảnh sát cho đêm diễn của BTS

Lực lượng cảnh sát sẽ bắt đầu tuần tra quanh quảng trường và các tuyến phố lân cận từ 1 ngày trước buổi diễn nhằm ngăn chặn tình trạng cắm trại qua đêm cũng như các hoạt động buôn bán trái phép gây cản trở giao thông. Lực lượng cứu hỏa và ứng phó thảm họa cũng được bố trí sẵn sàng với 99 xe cứu hỏa cùng 765 nhân sự tại 3 khu vực lớn quanh địa điểm tổ chức để xử lý nhanh mọi tình huống khẩn cấp.

Sự trở lại của BTS dự kiến làm tê liệt Seoul, thành phố siết chặt an ninh - Ảnh 1.

BTS chuẩn bị trở lại với buổi biểu diễn chung đầu tiên sau gần 4 năm tại Quảng trường Gwanghwamun trong khuôn khổ chương trình BTS 2026 Comeback Show, Seoul

Ảnh: Instagram uarmyhope

Các biện pháp hạn chế giao thông cũng sẽ được áp dụng trên diện rộng. Lối vào các ga tàu điện ngầm Gwanghwamun, ga Tòa thị chính và ga Gyeongbokgung sẽ tạm đóng cửa, trong khi tàu điện đi qua khu vực này sẽ không dừng đón trả khách trong phần lớn thời gian buổi chiều và tối. Các tuyến xe buýt chạy qua khu vực trung tâm cũng được điều chỉnh lộ trình. Ngoài ra, 12 chuyến tàu điện ngầm bổ sung sẽ hoạt động muộn hơn vào ban đêm nhằm hỗ trợ giải tỏa lượng lớn khán giả sau khi chương trình kết thúc.

Với hàng chục nghìn người hâm mộ quốc tế dự kiến tham dự, thành phố cũng tăng cường các dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ. Thông báo khẩn cấp và cập nhật giao thông sẽ được phát bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Các hướng dẫn kỹ thuật số và bản đồ thời gian thực, hỗ trợ tối đa 4 ngôn ngữ, sẽ giúp du khách tìm đường, xác định vị trí nhà vệ sinh và các trung tâm thông tin.

Sự trở lại của BTS dự kiến làm tê liệt Seoul, thành phố siết chặt an ninh - Ảnh 2.

Chính quyền Seoul triển khai hơn 3.000 nhân sự an ninh, tăng cường quản lý quanh khu vực Quảng trường Gwanghwamun để đảm bảo an toàn cho sự kiện

Ảnh: Newsis

Khoảng 70 hướng dẫn viên du lịch cùng 600 tình nguyện viên sẽ được bố trí tại nhiều điểm trong khu vực, trong khi tổng đài hỗ trợ đa ngôn ngữ của thành phố sẽ tăng cường nhân sự trong hai ngày 20 và 21.3.

Thị trưởng Oh Se Hoon nhấn mạnh "trách nhiệm của chính quyền chỉ kết thúc khi người dân cuối cùng trở về nhà an toàn". Ông cũng bày tỏ hy vọng du khách quốc tế sẽ rời Seoul (Hàn Quốc) với ấn tượng rằng tiêu chuẩn an toàn của thành phố ở một đẳng cấp cao.

