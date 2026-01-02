Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

BTS ấn định ngày phát hành album mới sau 4 năm vắng bóng

Nguyễn Quang Hải
02/01/2026 17:47 GMT+7

Sau gần 4 năm tạm ngưng hoạt động để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc, nhóm nhạc BTS vừa chính thức xác nhận sẽ tái xuất với một album mới, dự kiến phát hành vào ngày 20.3 tới.

Nhóm nhạc nam đình đám BTS gồm các thành viên Jimin, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope, RM và V sẽ chính thức trở lại "đường đua" âm nhạc bằng việc phát hành album mới vào tháng 3 tới. Đây là sản phẩm chung đầu tiên của nhóm kể từ album Proof ra mắt năm 2022, tờ E! New đưa tin ngày 2.1.

7 thành viên BTS đã sẵn sàng trở lại

Thông tin này được BTS gửi tới cộng đồng người hâm mộ thông qua những bức thư viết tay. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa với dòng chữ "2026.3.20" và ngay lập tức thu hút sự chú ý.

BTS ấn định ngày phát hành album mới sau 4 năm vắng bóng - Ảnh 1.

Album mới đánh dấu sự trở lại đầy đủ của BTS, sau khi tất cả các thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc

Ảnh: hollywoodreporter

Chia sẻ với tạp chí Variety, Jin cho biết anh đã hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo trong thời điểm trước, nhưng giờ đây cuối cùng cũng có thể trở lại với tư cách một thành viên của BTS. "Tôi đã chào mọi người với tư cách nghệ sĩ solo, nhưng giờ đây tôi có thể chào các bạn với tư cách là một phần của nhóm", Jin viết.

Trưởng nhóm RM bày tỏ anh đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn bất kỳ ai, trong khi Jungkook gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ rằng mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ BTS trong năm tới. J-Hope cũng không giấu được sự háo hức khi khẳng định đây là năm cả 7 thành viên có thể cùng nhau trở lại với người hâm mộ.

Sự tái hợp của BTS đã được chờ đợi trong thời gian dài, bởi nhóm buộc phải tạm dừng các hoạt động chung để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, yêu cầu đối với mọi nam giới đủ điều kiện tại Hàn Quốc.

BTS ấn định ngày phát hành album mới sau 4 năm vắng bóng - Ảnh 2.

BTS chọn ngày 20.3, trùng với Ngày quốc tế Hạnh phúc để tái xuất như một cách thể hiện thông điệp lan tỏa niềm vui, sự gắn kết và tinh thần tích cực mà nhóm theo đuổi trong âm nhạc

Ảnh: Big Hit

Là thành viên lớn tuổi nhất, Jin là người nhập ngũ đầu tiên vào tháng 12.2022 và xuất ngũ vào tháng 6.2024. Khi anh hoàn thành nghĩa vụ, các thành viên còn lại đã có mặt để chào đón tại căn cứ quân sự. Đáng chú ý, khi đó RM còn gây bất ngờ khi chơi bản hit Dynamite phát hành năm 2020 bằng kèn saxophone.

J-Hope nhập ngũ vào tháng 4.2023, sau đó các thành viên còn lại lần lượt lên đường vào tháng 12.2023. Jimin và Jungkook là hai thành viên xuất ngũ muộn nhất, vào ngày 11.6.2025, chỉ một ngày sau khi RM và V hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ngay trong tháng tiếp theo, BTS bắt đầu hé lộ về kế hoạch tái hợp. Trong một buổi livestream hồi tháng 7, Jungkook cho biết album sắp tới sẽ phản ánh suy nghĩ và ý tưởng của từng thành viên. Anh nhấn mạnh nhóm đang thực hiện dự án với tinh thần như những ngày đầu mới ra mắt.

