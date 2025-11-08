Lý do Taylor Swift bị Grammy 'loại bỏ' dù có album bán chạy nhất năm

Album The Life of a Showgirl, sản phẩm phòng thu thứ 12 của Taylor Swift, phát hành ngày 3.10, đã ghi nhận 4,002 triệu đơn vị quy đổi trong tuần đầu tại Mỹ, bao gồm doanh số album và lượt nghe trực tuyến. Con số này vượt qua kỷ lục mà Adele từng thiết lập với album 25 khi bán được 3,378 triệu bản trong tuần đầu năm 2015.

Taylor Swift lỡ hẹn với Grammy 2026 vì album phát hành muộn

Dù đạt kết quả thương mại vượt trội, nhưng album của Taylor Swift lại không đủ điều kiện xét Grammy 2026 vì phát hành sau thời điểm chốt giải. Album sẽ được tính cho mùa giải năm 2027.

Taylor Swift có màn comeback cực kỳ thành công với album The Life of a Showgirl Ảnh: Instagram taylorswift

Theo quy định, Grammy 2026 xét các sản phẩm phát hành từ ngày 31.8.2024 đến ngày 30.8.2025. Điều này cũng giải thích vì sao Beyoncé không có đề cử trong năm nay, bởi album Cowboy Carter của cô phát hành ngày 29.3.2024, thuộc niên độ trước.

Lễ trao giải Grammy 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 1.2.2026. Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là Kendrick Lamar và Lady Gaga.

Kendrick Lamar - người đã sở hữu 22 giải Grammy, nhận 9 đề cử, trong đó có các hạng mục quan trọng như Bản thu âm của năm, Album của năm, Bài hát của năm, Biểu diễn nhóm pop/duo, Biểu diễn rap giai điệu, Album rap và Bài hát rap. Anh cũng xuất hiện 2 lần trong đề cử Biểu diễn rap với TV Off (hợp tác với Lefty Gunplay) và Chains And Whips (hợp tác với Clipse, Pusha T, Malice và Pharrell Williams).

Lượt đề cử này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ đơn kiện phỉ báng mà Drake gửi lên Universal Music Group, liên quan đến lời rap trong Not Like Us - ca khúc của Kendrick Lamar nhắm vào Drake. Tại Grammy gần nhất, Kendrick Lamar đã chiến thắng nhiều hạng mục lớn với ca khúc này và biểu diễn nó trong show giữa hiệp Super Bowl LIX hồi tháng 2.

Kendrick Lamar tại lễ trao giải Grammy năm 2025 Ảnh: AFP

Lady Gaga cũng có sự trở lại mạnh mẽ khi nhận đề cử Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện đồng thời trong cả 3 hạng mục quan trọng. Chủ nhân bản hit Bad Romance - người đã có 14 giải Grammy, còn góp mặt ở các hạng mục Biểu diễn pop solo, Album giọng pop xuất sắc nhất, Thu âm dance pop/electronic và Album pop truyền thống. Album Mayhem ra mắt đầu năm nay tiếp tục giúp cô dẫn đầu bảng xếp hạng tại Anh lần thứ 5.

Ngoài Lady Gaga và Kendrick Lamar, nhiều nghệ sĩ nổi bật khác cũng có mặt trong danh sách đề cử, gồm nhà sản xuất Jack Antonoff, Bad Bunny, Sabrina Carpenter và nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ Cirkut.

Lady Gaga được đề cử tại những hạng mục quan trọng như Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm Ảnh: Instagram ladygaga

Hạng mục Album của năm bao gồm: Mayhem của Lady Gaga, GNX của Kendrick Lamar, Swag của Justin Bieber, Debi Tirar Mas Fotos của Bad Bunny, Man's Best Friend của Carpenter, Let God Sort Em Out của Clipse (Pusha T và Malice), Mutt của Leon Thomas và Chromakopia của Tyler, The Creator.

Hạng mục Bài hát của năm gồm các đề cử: Anxiety (Doechii), APT. (Bruno Mars và Rosé), Golden (HUNTR/X, nhạc phim KPop Demon Hunters), Manchild (Carpenter), DtMF (Bad Bunny), Wildflower (Billie Eilish và Finneas), bên cạnh Lady Gaga và Kendrick Lamar. Danh sách gần như trùng khớp với đề cử Bản thu âm của năm, ngoại trừ The Subway của Chappell Roan thay thế cho Golden.

Hai nghệ sĩ Anh là Lola Young và Olivia Dean, đều có sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng năm nay, nhận đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Lola Young còn góp mặt trong đề cử Biểu diễn pop solo với ca khúc Messy.

Elton John và Brandi Carlile cũng có mặt trong đề cử Grammy nhờ ca khúc Never Too Late, thuộc nhạc phim tài liệu về chính Elton John. Ca khúc này trước đó đã nhận đề cử Oscar.