Kẻ châm ngòi cho 'cuộc chiến' giữa Taylor Swift và Charli XCX là ai?

Một tuần sau khi Taylor Swift phát hành ca khúc Actually Romantic, fan trên khắp thế giới đồng loạt đặt câu hỏi: "Ca khúc này đang muốn nói về ai?". Giai điệu punk cùng lời bài hát đanh thép đã gây tò mò cho công chúng: "Nghe nói cưng gọi chị là cô Barbie nhàm chán khi chất kích thích khiến cưng trở nên gan dạ. Cưng high-fived (đập tay) với người yêu cũ chị rồi nói mừng vì anh ấy đã bỏ chị". Mặc dù không nhắc đến tên cụ thể nhưng người hâm mộ tin rằng đây là lời phản bác của Taylor Swift đối với bài hát Sympathy is a Knife của Charli XCX.

Fan truy tìm 'kẻ chỉ điểm' trong mạng lưới bạn bè của Taylor Swift và Charli XCX

Mối bất hòa giữa Taylor Swift và Charli XCX nổ ra vào năm 2024 sau khi ca sĩ người Anh 33 tuổi phát hành album Brat. Lời bài hát của ca khúc này được cho là ám chỉ đến mối quan hệ chóng vánh của Taylor Swift và trưởng nhóm The 1975 - Matty Healy. Trước đó, vào năm 2019, Charli XCX từng vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng fan của Taylor Swift khi bình luận về độ tuổi của khán giả đến xem buổi hòa nhạc của chủ nhân bản hit You belong with me.

Taylor Swift trong concept album The Life of a showgirl, nơi cô được cho là gửi gắm nhiều ẩn ý nhắm đến Charli XCX Ảnh: Instagram taylorswift

Taylor Swift từng có thời gian hẹn hò với Matty Healy - trưởng nhóm The 1975, trong khi Charli XCX vừa kết hôn với George Daniel - tay trống cùng ban nhạc đó. Bên cạnh đó, hai ngôi sao cũng có nhiều bạn chung khác như Sabrina Carpenter, Lorde, Zoe Kravitz, Jack Antonoff - những cái tên bị nghi vấn là người tiết lộ chuyện của Charli XCX đến tai Taylor Swift.

Sabrina Carpenter - người được gọi vui là "em gái tinh thần" của Taylor Swift là cái tên bị cộng đồng mạng nghi ngờ nhiều nhất. Sabrina Carpenter từng mở màn cho The Eras Tour, góp giọng trong album mới của Taylor Swift - The Life of a Showgirl và nhiều lần bày tỏ lòng ngưỡng mộ đàn chị.

Sabrina Carpenter là cái tên bị nghi vấn nhiều nhất bởi nữ ca sĩ chơi thân với cả Charli XCX và Taylor Swift Ảnh: Instagram thebeautygrail.co

Trước đó, cô từng rất thân thiết với Charli XCX. Cả hai luôn tương tác vui vẻ trong các lễ trao giải và sự kiện âm nhạc, nhưng fan cho rằng Sabrina "trung thành tuyệt đối" và có thể đã kể lại cho Taylor Swift nghe những lời Charli XCX bàn tán về mình.

Jack Antonoff - nhà sản xuất và cộng sự lâu năm của Taylor Swift cũng nằm trong tầm ngắm. Jack Antonoff từng hợp tác với cả hai nghệ sĩ và ca ngợi Charli XCX hết lời trên Rolling Stone, khiến cộng đồng fan đặt dấu hỏi liệu giữa họ có chia sẻ gì về chuyện hậu trường hay không.

Trong khi đó, Lorde - bạn thân lâu năm của Taylor Swift lại có quan hệ đặc biệt với Charli XCX. Cả hai từng làm việc chung trong bản remix Girl, So Confusing, ca khúc nói về "mối quan hệ phức tạp giữa hai nữ nghệ sĩ". Sự trùng hợp khiến nhiều người tin rằng Lorde có thể là "mắt xích" giữa hai phe.

Cái tên Zoe Kravitz cũng được nhắc đến, khi cô là bạn thân của Taylor Swift và từng sống nhờ tại biệt thự của nữ ca sĩ trong vụ cháy rừng ở Los Angeles. Zoe Kravitz đồng thời từng xuất hiện với Charli XCX và Hailey Bieber tại Paris Fashion Week 2026 diễn ra cuối tháng 9.2025, nơi bộ 3 nói cười vui vẻ và bị cho là phớt lờ thành viên Rosé (BlackPink).

Taylor Swift và Charli XCX có nhiều bạn bè chung với nhau nhưng hiếm khi tương tác công khai Ảnh: Instagram taylorswift

Trên mạng xã hội, hàng trăm bài phân tích được chia sẻ, trong đó các fan cố gắng kết nối thời điểm Taylor Swift viết ca khúc Actually Romantic với các mối quan hệ bạn bè kể trên. Một số cho rằng manh mối nằm trong lời bài hát, khi Taylor Swift dùng cụm từ "life of a showgirl" - trùng với tựa đề ca khúc mà Sabrina Carpenter từng góp giọng như một "ẩn dụ trả đũa".

Nhiều người khác lại tin rằng Matty Healy - người từng hẹn hò Taylor Swift và là đồng đội của chồng Charli XCX tại ban nhạc The 1975 mới là nhân vật trung tâm. Theo họ, chính mạng lưới The 1975 là nơi những câu chuyện riêng tư được truyền tai nhau, dẫn đến việc Taylor Swift "nắm thông tin" và đưa cảm xúc vào ca khúc.

Ngọn lửa nghi vấn càng bùng lên khi Taylor Swift chia sẻ loạt ảnh hậu trường album mới, trong đó cô diện váy lưới sexy và tạo dáng bên đĩa mì spaghetti - hình ảnh được fan cho là "đá xéo" Charli XCX. Trước đó, Charli XCX cùng nhóm bạn, bao gồm Matty Healy và Gabbriette Bechtel, từng gây tranh cãi khi quay video ăn mì bằng tay tại tiệc hậu Grammy và gọi đó là Brat Summer - trùng với tên album của Charli XCX.

Trước làn sóng suy đoán Sympathy is a Knife nhắm vào Taylor Swift, Charli XCX từng lên tiếng trong bài phỏng vấn với New York Magazine, khẳng định: "Mọi người có thể nghĩ những gì họ muốn. Bài hát đó chỉ nói về cảm xúc, nỗi bất an và những câu chuyện tôi tự tưởng tượng khi thiếu tự tin, chứ không nhằm công kích ai".