'Cú bắt tay' lịch sử giữa G-Dragon và aespa

Nguyễn Quang Hải
08/05/2026 15:55 GMT+7

aespa tiếp tục khiến cộng đồng Kpop bùng nổ khi thông tin G-Dragon sẽ góp mặt trong ca khúc mới của nhóm vừa được hé lộ, Kbizoom đưa tin ngày 7.5.

Theo danh sách kiểm duyệt phát sóng của đài KBS vừa được công bố, ca khúc "mở đường" cho album mới của aespa mang tên WDA (Whole Different Animal) dự kiến phát hành vào ngày 12.5 sẽ có sự tham gia của G-Dragon với vai trò nghệ sĩ kết hợp. Thông tin này ngay lập tức gây sốt mạng xã hội và được người hâm mộ gọi là một trong những màn hợp tác bất ngờ, đỉnh cao nhất Kpop.

'Cú bắt tay' lịch sử giữa G-Dragon và aespa - Ảnh 1.

Thông tin G-Dragon sẽ góp mặt trong ca khúc mới của aespa khiến cộng đồng Kpop bùng nổ

Ảnh: Kbizoom

aespa trở lại hoành tráng với album mới

Sự kết hợp này đặc biệt gây chú ý bởi aespa được công nhận là nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ thứ 4, trong khi G-Dragon là "ông hoàng Kpop" với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Màn hợp tác được đánh giá là "cú bắt tay" lịch sử giữa hai thế hệ tạo xu hướng của làng nhạc Hàn Quốc.

Mối liên kết giữa G-Dragon và aespa thực tế đã được xây dựng xuyên suốt năm qua. Đầu năm 2025, thành viên Karina từng xuất hiện cùng G-Dragon trong MV Too Bad của nam nghệ sĩ.

Sau đó, aespa tiếp tục góp mặt trong chương trình thực tế Good Day của G-Dragon. Tại đây, các thành viên aespa từng hài hước giành được "phiếu yêu cầu" với nam nghệ sĩ thông qua một trò chơi. Khi ấy, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là màn fan service (phục vụ cho fan) vui vẻ, nhưng giờ đây sự hợp tác đã chính thức trở thành hiện thực.

'Cú bắt tay' lịch sử giữa G-Dragon và aespa - Ảnh 2.

Karina từng xuất hiện trong MV của G-Dragon trước khi màn hợp tác chính thức giữa trưởng nhóm Big Bang và aespa được công bố

Ảnh: YouTube G-Dragon

Nam nghệ sĩ và nhóm nhạc cũng nhiều lần công khai ủng hộ nhau tại các concert và sự kiện, càng khiến người hâm mộ thêm háo hức trước ngày phát hành sản phẩm mới. Giới chuyên môn hiện dự đoán WDA có thể trở thành một trong những bản hit lớn nhất năm sau khi ra mắt.

aespa đang chuẩn bị trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên LEMONADE. Album dự kiến phát hành vào lúc 13 giờ ngày 29.5 (theo giờ Hàn Quốc), trong khi ca khúc WDA sẽ được tung ra trước đó vào ngày 12.5 dưới dạng pre-release. Đây cũng là album phòng thu đầu tiên của aespa sau gần hai năm kể từ Armageddon.

'Cú bắt tay' lịch sử giữa G-Dragon và aespa - Ảnh 3.

aespa gây choáng ngợp với concept fantasy u tối trong album mới LEMONADE

Ảnh: Instagram aespa_official

Sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ cho thấy màu sắc âm nhạc trưởng thành hơn, đồng thời mở rộng khỏi phong cách electronic futuristic (điện tử vị lai) vốn gắn liền với bản sắc của nhóm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, yếu tố đang gây bàn luận mạnh nhất trên mạng xã hội lại là concept hình ảnh của aespa.

Ngay từ loạt teaser đầu tiên, nhóm đã khiến người hâm mộ choáng ngợp với phong cách u tối, siêu thực và đậm chất điện ảnh, khác biệt hoàn toàn so với những concept đang phổ biến tại Kpop hiện tại.

Nếu Armageddon từng mang màu sắc cyberpunk (một nhánh con của khoa học viễn tưởng) hậu tận thế, thì LEMONADE được cho là còn đẩy mạnh hơn yếu tố fantasy dystopia (giả tưởng phản địa đàng) và kinh dị tâm lý.

Trong teaser, các thành viên không còn xuất hiện giống thần tượng Kpop thông thường mà được xây dựng như những sinh vật siêu nhiên đến từ thế giới khác, bao quanh bởi các hình tượng thần thoại lai và biểu tượng fantasy kỳ bí.

Karina và Winter xuất hiện cùng sinh vật giống ngựa đen có cánh với phần đuôi bọ cạp, trong khi Giselle gây sốc với tạo hình lấy cảm hứng từ loài bò sát. Ningning cũng theo đuổi hình tượng fantasy ma mị, hoàn thiện concept được nhiều fan nhận xét là táo bạo nhất sự nghiệp aespa tính đến hiện tại. Người hâm mộ quốc tế thậm chí bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng album được lấy cảm hứng từ "bốn kỵ sĩ Khải Huyền" trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh.

Những biểu tượng liên quan đến chinh phục, chiến tranh, nạn đói và cái chết xuất hiện xuyên suốt teaser khiến nhiều người tin rằng aespa đang xây dựng câu chuyện về sự hủy diệt như khởi đầu cho một kỷ nguyên mới sau Armageddon.

'Cú bắt tay' lịch sử giữa G-Dragon và aespa - Ảnh 4.

Loạt teaser mới cho thấy hình ảnh siêu thực và đậm màu sắc dystopia (phản địa đàng) độc đáo của aespa

Ảnh: Instagram aespa_official

SM Entertainment càng khiến sự mong đợi tăng cao khi tung trailer điện ảnh LEMONADE Complæxity. Video nhanh chóng tạo nên làn sóng phân tích giả thuyết trên TikTok và X, thậm chí nhiều khán giả còn ví nó như một bộ phim khoa học viễn tưởng mang yếu tố thời trang cao cấp thay vì teaser comeback Kpop thông thường.

Khi loạt teaser tiếp tục lan truyền mạnh trên mạng xã hội, aespa một lần nữa chứng minh lý do nhóm luôn được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu concept táo bạo và tham vọng hình ảnh hàng đầu Kpop hiện đại. Cùng với màn kết hợp bất ngờ bên cạnh G-Dragon, kỳ vọng của khán giả dành cho lần comeback này đang được đẩy lên mức chưa từng có.

G-Dragon bị chỉ trích vì trang phục biểu diễn

G-Dragon mất điểm nặng nề sau khi xuất hiện tại sự kiện K-SPARK tại Macau (Trung Quốc) vì bộ trang phục mang hàm ý phân biệt chủng tộc. Công ty quản lý Galaxy Corporation đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và cam kết siết chặt quy trình kiểm duyệt văn hóa, Kbizoom đưa tin ngày 3.5.

