G-Dragon bị chỉ trích vì trang phục biểu diễn, công ty lên tiếng xin lỗi

Sau khi hình ảnh G-Dragon trong trang phục biểu diễn tại sự kiện ngày 2.5 được chia sẻ rộng rãi, làn sóng tranh cãi đã nhanh chóng nổ ra.

G-Dragon xuất hiện tại sự kiện K-SPARK Macau với vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính Ảnh: Kbizoom

Buổi biểu diễn 'thảm họa' của G-Dragon

Nam nghệ sĩ diện một chiếc áo bên trong dài qua đùi, kết hợp cùng áo khoác ngắn. Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý lại nằm ở dòng chữ in trên áo với nội dung: "RONNY, EEN GEILE NEGER__JONGEN".

Nhiều khán giả quốc tế cho rằng dòng chữ này mang hàm ý nhạy cảm về phân biệt chủng tộc trong tiếng Hà Lan, đồng thời hình ảnh đi kèm cũng bị đánh giá là không phù hợp về mặt văn hóa.

Cụm từ "EEN GEILE" trong tiếng Hà Lan có nghĩa là "một người bị kích thích về mặt tình dục", có thể gây phản cảm tùy vào ngữ cảnh sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở từ "NEGER". Dù đây từng là từ chỉ người da đen trong tiếng Hà Lan, nhưng hiện nay được xem là mang tính phân biệt và xúc phạm, gần như không còn được sử dụng trong cả ngôn ngữ chính thức lẫn đời sống thường ngày.

Trang phục biểu diễn của nam ca sĩ trở thành tâm điểm tranh cãi, dòng chữ in trên áo bị cho là mang hàm ý nhạy cảm về chủng tộc Ảnh: sinchew

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ phương Tây, làm dấy lên tranh luận về nhận thức văn hóa trong phong cách thời trang của các idol Kpop.

Trước phản ứng từ dư luận, tối 3.5, Galaxy Corporation đã phát đi thông cáo chính thức, thừa nhận vấn đề và gửi lời xin lỗi: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì trên trang phục của nghệ sĩ đã xuất hiện những nội dung không phù hợp trong bối cảnh nhạy cảm về xã hội và văn hóa. Chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của yếu tố văn hóa và quy trình kiểm duyệt có trách nhiệm".

Công ty cho biết sẽ rà soát và củng cố hệ thống nội bộ, đặc biệt trong khâu lựa chọn trang phục, phong cách và kiểm tra trước khi biểu diễn nhằm tránh lặp lại những sự việc tương tự.

Dù đã có lời xin lỗi, dư luận vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Một bộ phận khán giả đánh giá cao việc công ty nhanh chóng nhận trách nhiệm. Trong khi đó, không ít người đặt câu hỏi liệu có nên đổ hoàn toàn trách nhiệm cho đội ngũ stylist. Một số ý kiến cũng cho rằng G-Dragon từng mặc trang phục tương tự trong quá khứ, làm dấy lên nghi vấn về quy trình kiểm duyệt và nhận thức của nam nghệ sĩ.

Là một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng lớn của Kpop, mọi lựa chọn thời trang của G-Dragon thường mang tính định hình xu hướng. Vì vậy, bất kỳ tranh cãi nào cũng dễ dàng lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Vụ việc khiến công chúng đặt câu hỏi về vấn đề nhận thức văn hóa trong Kpop, đặc biệt là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu như G-Dragon Ảnh: Instagram xxxibgdrgn

Không chỉ vướng tranh cãi về trang phục, sự kiện K-SPARK Macau còn gặp vấn đề nghiêm trọng về kiểm soát đám đông. Hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung từ sớm, dẫn đến tình trạng quá tải. Tình trạng chen lấn, xô đẩy gia tăng, đặc biệt tại khu vực gần sân khấu, buộc ban tổ chức phải tạm dừng chương trình để đảm bảo an toàn.

Ngay cả khi buổi biểu diễn được tiếp tục, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tình trạng hỗn loạn vẫn diễn ra, bao gồm tranh cãi và xô xát giữa các khán giả.

Tranh cãi về trang phục cùng những vấn đề trong khâu tổ chức tại Macau đã khiến sự kiện này bị xem là một trong những màn trình diễn gây thất vọng nhất của trưởng nhóm Big Bang. Dù nam nghệ sĩ vẫn mang đến phần trình diễn đầy năng lượng trên sân khấu, nhưng những vấn đề xung quanh đã phần nào làm lu mờ đêm diễn, đồng thời cho thấy rõ áp lực và sự soi xét ngày càng lớn đối với các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu như G-Dragon.