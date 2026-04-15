Nam diễn viên lên tiếng về vai diễn vướng tranh cãi trong phim Việt đang gây sốt

Trong Bóng ma hạnh phúc do đạo diễn Nguyễn Dương cầm trịch đang gây sốt những ngày qua, nhân vật Tấn Minh do Lê Nguyên Bảo đảm nhận không phải tuyến phản diện điển hình, nhưng lại vướng phải những tranh cãi. Khác với kiểu đàn ông phản bội rõ ràng như tuyến Dũng - Mai, Tấn Minh đại diện cho một dạng tổn thương âm thầm: không quyết đoán, không rõ ràng và dần khiến mối quan hệ rạn nứt theo thời gian.

Theo Lê Nguyên Bảo, nhân vật Tấn Minh là người có trách nhiệm nhưng thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng. Chính sự thiếu rõ ràng đó khiến khán giả không hoàn toàn ghét anh, nhưng khó đồng cảm trọn vẹn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Tấn Minh là kiểu người “ngoài đời gặp rất nhiều” khi không gây tổn thương bằng hành động lớn, mà bằng sự im lặng kéo dài.

Chia sẻ với chúng tôi, Lê Nguyên Bảo nói anh và Tấn Minh giống nhau ở chỗ cả hai đều sống nội tâm, không bộc lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Tuy nhiên, nam diễn viên 9X cho biết nếu như nhân vật trong Bóng ma hạnh phúc có xu hướng giữ mọi thứ trong lòng đến mức chần chừ. Trong khi ngoài đời, anh chủ động hơn khi đưa ra một quyết định nào đó, điển hình như chuyện tình cảm.

Sao nam bày tỏ: “Tấn Minh có thể hiểu rõ vấn đề, nhưng vì gia đình nên anh chọn lui về sau làm hậu thuẫn và dễ bị hiểu lầm là một chàng trai nhu nhược. Còn tôi thì nếu đã nhận ra điều gì không ổn, tôi sẽ chọn cách đối diện và nói ra sớm hơn. Tôi nghĩ sự khác biệt này giúp tôi nhìn nhân vật rõ hơn, thay vì bị hòa lẫn hoàn toàn vào anh ta”.

Lê Nguyên Bảo sinh năm 1993, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ngoài diễn xuất, anh còn hoạt động trong vai trò người dẫn chương trình ẢNH: NVCC

Nói về những tranh cãi liên quan đến vai diễn, Lê Nguyên Bảo cho rằng việc khán giả bình luận nhiều về Tấn Minh nghĩa là họ đã quan tâm và dành thời gian suy nghĩ về nhân vật này. Anh cho rằng nếu một vai diễn chỉ nhận phản ứng một chiều, điều đó lại không thú vị bằng.

“Có người thương, có người giận, có người không đồng tình với cách hành xử của Tấn Minh - tất cả đều hợp lý. Tôi không cố gắng thuyết phục khán giả phải nhìn nhân vật theo hướng nào, mà chỉ mong họ thấy được một phần đời sống trong đó. Khi nhân vật khiến người ta phải bàn luận, tôi nghĩ đó là một tín hiệu tích cực”, anh nêu ý kiến.

Học trò Hữu Châu chia sẻ thêm thời điểm quay hình, anh đã nghĩ nhân vật Tấn Minh sẽ tạo ức chế cho người xem vì tính cách, nhưng không hình dung được rằng phản ứng sẽ gay gắt đến đâu. Nam diễn viên lý giải: “Vì ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấy đây là một nhân vật dễ tạo ra nhiều cách hiểu khác nhau”.

Cũng theo Lê Nguyên Bảo, khi phim lên sóng và nhận nhiều ý kiến trái chiều, anh xem đó là điều bình thường bởi “nhân vật này vốn không được xây dựng để làm hài lòng tất cả”. Nam diễn viên tiết lộ thêm về sự đón nhận của người thân: “Gia đình tôi thì xem phim với tâm lý khá thoải mái. Có những lúc họ cũng bức xúc với Tấn Minh như khán giả, nhưng sau đó lại quay sang hỏi tôi: 'Ngoài đời con có giống vậy không?'. Tôi nghĩ đó cũng là một phản ứng thú vị, vì nó cho thấy nhân vật đã đủ thật để khiến người thân của mình tin vào câu chuyện”.