'Tiểu tam' phim 'Bóng ma hạnh phúc' tiết lộ cảnh bị Lê Phương tát

Ngân Hòa sợ không diễn được vai 'tiểu tam'

Sau thời gian phát sóng, mối quan hệ giữa Lương Thế Thành, Lê Phương và Ngân Hòa trong phim Bóng ma hạnh phúc đang trở thành đề tài thảo luận trên mạng xã hội. Đặc biệt là nhân vật "tiểu tam" Như Trang do Ngân Hòa đảm nhận. Thay vì đền đáp tình cảm của Mai (Lê Phương thủ vai) dành cho mình, Như Trang lại âm thầm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người đã giúp đỡ mình.

Mối quan hệ giữa Lê Phương, Lương Thế Thành và Ngân Hòa trong phim Bóng ma hạnh phúc đang khiến khán giả ức chế ẢNH: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Ngân Hòa thừa nhận khi đọc kịch bản cô cũng lo lắng vì đây là vai phản diện có nội tâm phức tạp. "Hòa cũng khá đắn đo, lo lắng vì sợ không làm tốt được vai người thứ ba, sợ là mình bị hiền quá. Phản diện là một vai khá khó thể hiện đối với Hòa. Nhân vật Như Trang là người ngoài mặt vui vẻ, thảo mai nhưng ẩn sâu bên trong là người toan tính. Có rất nhiều sắc thái trong nhân vật phản diện mà mình cần thể hiện trong tích tắc. Hòa biết kết cục của kẻ phản diện chắc chắn phải nhận về những phản ứng và nhận xét tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng đó chẳng phải là thành công của nhân vật sao", cô nói.

Tên tuổi của Ngân Hòa được "hâm nóng" nhờ vai "tiểu tam" Như Trang ẢNH: FBNV

Khi vào vai phản diện Ngân Hòa không tránh khỏi được việc bị một số người xem quá khích "tấn công" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đối với nữ diễn viên 9X đây là thành công của mình vì khiến khán giả tin vào nhân vật.

'Cảnh nóng' với Lương Thế Thành

Ngoài ra, Ngân Hòa còn tiết lộ thêm về cảnh bị Lê Phương tát ở giữa đường. Cô chia sẻ: "Cảnh này thực hiện cũng khá nhanh, không mất quá nhiều thời gian, vì hai chị em có bàn với nhau là tát thật chứ không dùng kỹ thuật diễn xuất, nên diễn 1 - 2 lần là ăn ngay. Cảnh này do Hòa yêu cầu làm thật vì để làm hài lòng khán giả. Sau cảnh đó, chị Lê Phương lập tức chạy đến ôm tôi vào lòng và xin lỗi".

Mặt khác, Ngân Hòa cũng chuẩn bị tâm lý thoải mái trước khi bước vào phân đoạn "giường chiếu" với Lương Thế Thành. Theo nữ diễn viên 30 tuổi, "cảnh nóng" của cả hai đều có trang bị đồ bảo hộ để diễn viên tự tin thực hiện cũng như không ảnh hưởng đến thời gian làm việc của ê kíp. Song song đó, Ngân Hòa nghĩ rằng Thúy Diễm cũng là diễn viên chuyên nghiệp nên sẽ thấu hiểu công việc của chồng.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Ngân Hòa khẳng định mong muốn lớn nhất của mình là sức khỏe ổn định để trở lại với trường quay. Việc không thể đứng trước ống kính, sống với đam mê từng khiến mỹ nhân 9X gần như gục ngã. Tuy nhiên, sau khi nhận được lời động viên của người hâm mộ, cô dần vực dậy tinh thần.

Ngân Hòa đang điều trị bệnh suy thận ẢNH: FBNV

Ngân Hòa trải lòng: "Việc mình tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị bệnh khiến bản thân rất đau lòng vì mình nhớ nghề và muốn tiếp tục cống hiến cho khán giả. Nhiều lúc cảm giác tiêu cực ập tới và Hòa đã muốn bỏ cuộc. Dẫu vậy, may mắn là có nhiều khán giả bên cạnh và yêu thương mình trong lúc đó. Vì vậy, Hòa tự nhủ rằng mình không được bỏ cuộc mà phải cố gắng tiếp tục 'chiến đấu' với bệnh tật và vượt qua nghịch cảnh. Mình phải khỏe mạnh để quay lại công việc, cống hiến cho nghệ thuật và không phụ lòng những người luôn yêu thương quan tâm Hòa. Mình rất biết ơn vì điều đó".

Diễn viên Ngân Hòa, sinh năm 1996, từng được biết đến khi đóng vai nữ chính trong MV Một bước yêu, vạn dặm đau của Mr.Siro. Trước khi tạo dấu ấn trong phim Bóng ma hạnh phúc, Ngân Hòa từng tham gia các bộ phim Trại hoa đỏ, Giấc mơ của mẹ, Vua bánh mì... và phim điện ảnh Mai.