Thúy Diễm nói gì về vai diễn gây bức xúc của Lương Thế Thành?

Thời gian qua, Lương Thế Thành gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc. Khác với hình ảnh lãng tử thường thấy, ở tác phẩm lần này, nam diễn viên vào vai Hoàng Dũng - một doanh nhân thành đạt, có tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên những tập gần đây, anh có mối quan hệ ngoài luồng với Trang (Ngân Hòa đảm nhận) khiến khán giả không khỏi bức xúc.

Quan điểm của Thúy Diễm về vai phản diện của Lương Thế Thành

Thúy Diễm cho biết Lương Thế Thành không dám chia sẻ với vợ về vai diễn mới Ảnh: FBNV

Mới đây, Thúy Diễm đã có những chia sẻ đáng chú ý về vai phản diện của người bạn đời. Sao nữ cho biết nhiều khán giả khi theo dõi phim đã “ghen giùm” nên nhắn tin, bình luận dưới các bài đăng của cô để “méc đủ kiểu”. Trong khi đó, Lương Thế Thành không dám chia sẻ với vợ về vai diễn mới dù phim đang “gây sốt”.

Thúy Diễm bày tỏ: “Khổ thân anh nhà. Mấy nay nhận vai phản diện Bóng ma hạnh phúc, diễn tốt một tí, phim thì hot mà không dám hó hé một lần nhắc tới vì sợ vợ la. Mấy nay vợ đi quay phim liên tục mà sức khỏe không tốt, anh ấy không dám thở mạnh, tảo tần đưa đón, chọc vợ cười, mua đồ ăn ngon rồi chăm sóc tỉ mỉ. Anh ấy sợ lỡ vợ thấy hình ảnh trên phim rồi ứa gan”.

Tuy nhiên vì cùng làm nghề nên Thúy Diễm có sự cảm thông cho người bạn đời. Cô nhắn nhủ: “Chồng ơi yên tâm. 10 năm đồng hành trên con đường nghệ thuật này, bao lần em cũng có thua anh đâu”.

Thúy Diễm chia sẻ trước đó, những vai diễn của cô luôn nhận được sự ủng hộ từ phía người bạn đời. Theo cô, sự thấu hiểu đó đến từ việc cả hai nhận thức rằng công việc của một diễn viên chỉ là trình diễn, những điều thực hiện là do chỉ đạo của đạo diễn. “Là mình làm từ trách nhiệm của một người diễn viên, phải làm thật tốt khi nhận vai, phải tập trung cho ra một tác phẩm tử tế”, cô bày tỏ.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành luôn gắn bó, ủng hộ nhau trong các dự án nghệ thuật Ảnh: FBNV

Cũng trong bài viết, nữ diễn viên gửi lời chúc mừng đến chồng vì có một vai diễn thành công, khiến khán giả “giận dữ”. Thúy Diễm nhắn nhủ thêm: “Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề. Đừng ngại ngần chi anh nhé”.

Không chỉ gắn bó trong đời sống hôn nhân, Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn hỗ trợ, thấu hiểu trong công việc diễn xuất. Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên từng tiết lộ khi có cảnh thân mật với bạn diễn nam, cô chọn cách xin phép người bạn đời. Với cô, đây là cách thể hiện sự tôn trọng với Lương Thế Thành.

Với Thúy Diễm, sự đồng hành của chồng đóng vai trò quan trọng trong chặng đường sự nghiệp. "Anh luôn cho lời khuyên, góp ý và là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho tôi", cô khẳng định.

