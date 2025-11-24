Thúy Diễm: Tôi xin phép Lương Thế Thành khi đóng cảnh thân mật với bạn diễn nam

Thúy Diễm bày tỏ cô may mắn vì luôn có chồng thấu hiểu, đồng hành và bảo vệ mình hết lòng Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Thúy Diễm gây chú ý khi trở lại điện ảnh trong dự án Cưới vợ cho cha. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Kiều Trang - vợ của Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai). Tuy nhiên chuyện tình cảm của cô và nam chính lại không được ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) chấp nhận. Tác phẩm điện ảnh này được chuyển thể từ vở kịch Cưới vợ cho ai đã có từ gần 20 năm trên sân khấu. Thúy Diễm cho biết, lần đầu xem vở kịch, cô rất thích nhưng không ngờ có ngày lại được tham gia phiên bản điện ảnh của chính tác phẩm ấy. "Tôi thấy đó là may mắn và là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp của mình", cô nói.

Nữ diễn viên cho biết đây là vai diễn điện ảnh thứ ba của cô trong 2 năm qua. Nhờ đó, cô có cơ hội thể hiện nhiều dạng vai với màu sắc khác nhau. Nếu trước đó, Thúy Diễm gây ấn tượng với vai phản diện trong Cám, thì lần này cô đảm nhận tuyến nhân vật bi trong Cưới vợ cho cha. "Tôi vui vì được thử sức ở nhiều dạng nhân vật. Sắp tới, tôi hy vọng mình có thể tiếp tục khám phá thêm những gam màu mới trong điện ảnh", cô bày tỏ.

Nữ diễn viên đóng cặp cùng Trương Minh Thảo trong phim Cưới vợ cho cha Ảnh: FBNV

Trong dự án mới, Thúy Diễm đóng cặp cùng diễn viên trẻ Trương Minh Thảo. Vì ngoài đời cả hai xem nhau như chị em, lại cách nhau đến 11 tuổi, việc vào vai một đôi tình nhân khiến cả hai không tránh khỏi ngại ngùng thời gian đầu. Tuy nhiên, nhờ sự chuyên nghiệp và phối hợp nhịp nhàng, cả hai nhanh chóng bắt nhịp tốt. "Ở hiện trường, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, thoải mái. Cả hai còn được khen là có hiệu ứng cảm xúc tốt nữa. Tôi thấy may mắn khi được đồng hành với những bạn diễn chuyên nghiệp", nữ diễn viên 8X chia sẻ.

Thúy Diễm luôn biết ơn chồng

Một kỷ niệm hài hước được Thúy Diễm tiết lộ là diễn viên Trương Minh Thảo đã xin phép Lương Thế Thành trước khi quay những cảnh tình cảm với cô. Nữ diễn viên kể: "Trước khi bấm máy, đạo diễn và nhà sản xuất còn trêu là 'Đã gọi xin phép anh Lương Thế Thành chưa?'. Và Thảo thật sự có gọi xin phép anh Thành". Thúy Diễm cũng nói thêm, khi tham gia một vai diễn có cảnh thân mật với bạn diễn nam, cô luôn xin phép chồng, như một cách thể hiện sự tôn trọng và chia sẻ với bạn đời. "Tôi luôn hỏi ý anh Thành trước mỗi vai khó. Anh luôn cho lời khuyên, góp ý và là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho tôi", cô khẳng định.

Nhắc về người bạn đời, nữ diễn viên không giấu được sự biết ơn. Với Thúy Diễm, sự đồng hành của chồng đóng vai trò quan trọng trong chặng đường sự nghiệp. "Tôi thấy mình may mắn khi chồng rất hiểu và ủng hộ công việc của mình. Bởi nếu mình có người chồng mà không tôn trọng công việc của vợ, chắc chắn bản thân không dám đóng phim. Vì mỗi một phim sẽ luôn có câu chuyện, tình yêu mới, với những bạn diễn khác nhau. Tôi nghĩ anh Thành đóng góp đến 60-70% cho thành công của tôi. Có dự án tôi phải đi xa nhiều tuần liền, anh Thành sẵn sàng gác lại công việc để ở nhà chăm sóc con, quán xuyến gia đình. Là đàn ông, đôi khi nhìn vợ đóng cảnh tình cảm chắc cũng khó chịu chứ. Nhưng anh luôn thấu hiểu vì anh cũng là diễn viên. Anh tôn trọng nghề của tôi", cô nói.

Bà xã Lương Thế Thành cho biết cô may mắn được sự ủng hộ của gia đình, của chồng để yên tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Thúy Diễm cũng trải lòng về ồn ào liên quan đến nụ hôn với đồng nghiệp nam trong một vở kịch trên sân khấu từng gây tranh cãi. Nữ diễn viên cho biết khoảng thời gian xảy ra sự việc nói trên, cô căng thẳng và khá buồn. Bởi lẽ trong hơn 10 năm đóng phim, hợp tác cùng nhiều bạn diễn nam, nữ diễn viên chưa từng đối diện phản ứng tiêu cực đến thế từ công chúng. Không ít bình luận công kích nhắm đến vợ chồng cô và lan truyền tin đồn cả hai lục đục trong hôn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, Thúy Diễm chia sẻ cô cảm nhận rõ hơn sự yêu thương và bảo vệ của chồng. "Anh luôn trấn an, vỗ về tôi và đứng ra giải thích mọi chuyện. Tôi thấy được tình yêu thương, quan tâm của anh lớn đến thế nào. Nếu không có sự ủng hộ đó, đặc biệt trong hoàn cảnh của tôi vừa rồi, chắc tôi khó vượt qua", bà xã Lương Thế Thành bộc bạch.