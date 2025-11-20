Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Thúy Diễm đeo vàng 'trĩu cổ', tình tứ bên Lương Thế Thành

Lạc Xuân
Lạc Xuân
20/11/2025 11:21 GMT+7

Lương Thế Thành gây chú ý khi đến ủng hộ dự án phim 'Cưới vợ cho cha', có sự tham gia của bà xã Thúy Diễm. Cặp vợ chồng có những khoảnh khắc tình tứ trên thảm đỏ, thu hút mọi ánh nhìn.

Tối 19.11, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Cưới vợ cho cha tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Phi Phụng, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang... và các khách mời như vợ chồng nghệ sĩ Chí Tâm, các diễn viên Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Tường Vy, Trương Thế Vinh, Lương Thế Thành, Lý Nhã Kỳ...

Tại sự kiện, Thúy Diễm gây chú ý khi mặc trang phục áo dài cưới truyền thống, đội mấn, đeo trang sức "trĩu cổ". Đặc biệt, diễn viên Lương Thế Thành cũng xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, đến chúc mừng vợ ra mắt phim mới. Trên thảm đỏ, cặp vợ chồng khoác tay nhau đầy tình cảm, thu hút mọi ánh nhìn. 

Cưới vợ cho cha là dự án điện ảnh do Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn. Phim kể về một xóm nhỏ yên bình ở miền Tây, nơi ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai) làm chủ quán cà phê, karaoke sống một mình, đang từng ngày mong ngóng đứa con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai) về thăm nhà sau thời gian làm việc ở TP.HCM. Khi phát hiện mình mắc trọng bệnh, ông quyết “cưới vợ cho con” để trọn lời hứa với người vợ quá cố. Nhưng kế hoạch ấy đổ vỡ khi ông phát hiện Út Tửng có một bí mật động trời. Giữa những xung đột cha con, những hiểu lầm và nỗ lực hàn gắn, họ dần học cách thấu hiểu, cảm thông để rồi người con cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, người cha cũng an lòng trọn vẹn với hiện tại.

Dàn sao hội ngộ trên thảm đỏ 'Cưới vợ cho cha'

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 1.

Ê kíp đoàn phim Cưới vợ cho cha cùng diện áo dài trong buổi công chiếu

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 2.

NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân cùng diện áo dài tông màu vàng đồng điệu. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai người yêu cũ, có những màn tương tác duyên dáng bên bạn diễn Hữu Châu

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn, còn bà xã Xuân Lan đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất cho phim

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 4.

Thúy Diễm làm cô dâu, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung trên thảm đỏ. Đây đã là vai diễn điện ảnh thứ 3 của nữ diễn viên trong 2 năm trở lại đây

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 5.

Lương Thế Thành gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, đến chúc mừng vợ ra mắt phim. Thúy Diễm bày tỏ cô hạnh phúc khi chồng luôn thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng công việc của mình trong nhiều năm qua. Theo nữ diễn viên, sự ủng hộ, đồng hành của Lương Thế Thành đóng góp khoảng 70% vào thành công trên hành trình làm nghề của cô

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 6.

Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm cùng vợ. Ở tuổi xế chiều, ông có cuộc sống bình yên, vẫn tích cực tham gia nghệ thuật phục vụ khán giả

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 7.

Diễn viên Trương Thế Vinh diện vest lịch lãm, hội ngộ đàn chị Thân Thúy Hà tại sự kiện

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 8.

Thủy Anh được ông xã Đăng Khôi "tháp tùng" đi sự kiện

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 9.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào, thu hút ánh nhìn khi diện váy cúp ngực, khoe khéo vai trần gợi cảm

ẢNH: ĐPCC

Thúy diễm lộng lẫy bên Lương Thế Thành tại ra mắt phim Cưới vợ cho cha - Ảnh 10.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh trẻ trung đến mừng bộ phim Cưới vợ cho cha được ra mắt khán giả

ẢNH: ĐPCC

Tin liên quan

Làm rõ tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Làm rõ tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Lương Thế Thành lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt liên quan đến cuộc sống hôn nhân, đồng thời thẳng thắn nêu quan điểm về phân đoạn tình cảm giữa Thúy Diễm và bạn diễn.

Khám phá thêm chủ đề

Thúy Diễm Lương Thế Thành Hữu Châu Cưới vợ cho cha Thân Thúy Hà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận