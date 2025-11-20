Thúy Diễm đeo vàng 'trĩu cổ', tình tứ bên Lương Thế Thành

Tối 19.11, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Cưới vợ cho cha tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Phi Phụng, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Đình Khang... và các khách mời như vợ chồng nghệ sĩ Chí Tâm, các diễn viên Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Tường Vy, Trương Thế Vinh, Lương Thế Thành, Lý Nhã Kỳ...

Tại sự kiện, Thúy Diễm gây chú ý khi mặc trang phục áo dài cưới truyền thống, đội mấn, đeo trang sức "trĩu cổ". Đặc biệt, diễn viên Lương Thế Thành cũng xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, đến chúc mừng vợ ra mắt phim mới. Trên thảm đỏ, cặp vợ chồng khoác tay nhau đầy tình cảm, thu hút mọi ánh nhìn.

Cưới vợ cho cha là dự án điện ảnh do Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn. Phim kể về một xóm nhỏ yên bình ở miền Tây, nơi ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai) làm chủ quán cà phê, karaoke sống một mình, đang từng ngày mong ngóng đứa con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai) về thăm nhà sau thời gian làm việc ở TP.HCM. Khi phát hiện mình mắc trọng bệnh, ông quyết “cưới vợ cho con” để trọn lời hứa với người vợ quá cố. Nhưng kế hoạch ấy đổ vỡ khi ông phát hiện Út Tửng có một bí mật động trời. Giữa những xung đột cha con, những hiểu lầm và nỗ lực hàn gắn, họ dần học cách thấu hiểu, cảm thông để rồi người con cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, người cha cũng an lòng trọn vẹn với hiện tại.

Dàn sao hội ngộ trên thảm đỏ 'Cưới vợ cho cha'

Ê kíp đoàn phim Cưới vợ cho cha cùng diện áo dài trong buổi công chiếu ẢNH: ĐPCC

NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân cùng diện áo dài tông màu vàng đồng điệu. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai người yêu cũ, có những màn tương tác duyên dáng bên bạn diễn Hữu Châu ẢNH: ĐPCC

Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn, còn bà xã Xuân Lan đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất cho phim ẢNH: ĐPCC

Thúy Diễm làm cô dâu, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung trên thảm đỏ. Đây đã là vai diễn điện ảnh thứ 3 của nữ diễn viên trong 2 năm trở lại đây ẢNH: ĐPCC

Lương Thế Thành gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, đến chúc mừng vợ ra mắt phim. Thúy Diễm bày tỏ cô hạnh phúc khi chồng luôn thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng công việc của mình trong nhiều năm qua. Theo nữ diễn viên, sự ủng hộ, đồng hành của Lương Thế Thành đóng góp khoảng 70% vào thành công trên hành trình làm nghề của cô

ẢNH: ĐPCC

Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm cùng vợ. Ở tuổi xế chiều, ông có cuộc sống bình yên, vẫn tích cực tham gia nghệ thuật phục vụ khán giả ẢNH: ĐPCC

Diễn viên Trương Thế Vinh diện vest lịch lãm, hội ngộ đàn chị Thân Thúy Hà tại sự kiện ẢNH: ĐPCC

Thủy Anh được ông xã Đăng Khôi "tháp tùng" đi sự kiện ẢNH: ĐPCC

Lý Nhã Kỳ xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào, thu hút ánh nhìn khi diện váy cúp ngực, khoe khéo vai trần gợi cảm ẢNH: ĐPCC