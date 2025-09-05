Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thúy Diễm lên tiếng khi bị phản ứng tiêu cực về cảnh hôn bạn diễn nam

Lạc Xuân
Lạc Xuân
05/09/2025 15:52 GMT+7

Một số phân cảnh diễn tình cảm trong vở kịch có sự tham gia của Thúy Diễm bị lan truyền trên mạng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Trước những bình luận tiêu cực, nữ diễn viên đã lên tiếng chia sẻ để được thấu hiểu.

Thúy Diễm lên tiếng khi bị phản ứng tiêu cực về cảnh hôn bạn diễn nam - Ảnh 1.

Thúy Diễm mong các tài khoản ngừng cắt ghép video, thêu dệt, bình luận tiêu cực

ẢNH: FBNV

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh diễn tình cảm của Thúy Diễm cùng bạn diễn nam trong một vở kịch. Đoạn clip thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có những bình luận tiêu cực, quy chụp không đúng về nữ diễn viên.

Mới đây, Thúy Diễm đã chính thức lên tiếng. Nữ diễn viên cho biết những ngày qua cô khá buồn khi đọc được nhiều bình luận tiêu cực xoay quanh một cảnh diễn tình cảm trên sân khấu. Theo nữ diễn viên, cảnh diễn này vốn nằm trong kịch bản và được thực hiện theo sự chỉ đạo của đạo diễn.

"Là một diễn viên chuyên nghiệp, Diễm làm nghề cũng mười mấy năm rồi, trải qua rất nhiều vai diễn, thậm chí có những vai diễn yêu cầu nhiều cảnh nóng và tình cảm, phải quay cận cảnh còn khó hơn thế rất nhiều. Nhưng thật ngạc nhiên vì chỉ một lần bị quay lén phát tán cảnh diễn đó trên sân khấu mà lần này Diễm lại bị những người lạ, những người chưa từng xem trọn vẹn tác phẩm lại đánh giá tiêu cực và bình luận không hay. Mỗi ngày lại dùng lời lẽ nặng nề hơn suy diễn ra đủ kiểu rồi đánh giá đủ nơi khiến Diễm rất buồn và ảnh hưởng tâm lý", cô tâm sự.

Thúy Diễm lên tiếng khi bị phản ứng tiêu cực về cảnh hôn bạn diễn nam - Ảnh 2.

Phân cảnh tình cảm của Thúy Diễm và bạn diễn nam trong một vở kịch

ẢNH: FBNV

Thúy Diễm được sự ủng hộ của chồng để theo sự nghiệp 

Theo Thúy Diễm, khi là diễn viên và nhận lời tham gia một dự án, trách nhiệm của cô là phải truyền tải được hết tâm tư, tình cảm của vai diễn. Do đó, cô không thể nào né tránh cảnh cần thể hiện tình cảm của nhân vật. Nữ diễn viên cho rằng chắc chắn không một vai diễn nào về tình yêu đôi lứa, thanh xuân, gia đình lại không phải thể hiện tình cảm. Nếu e dè, diễn không tốt thì cô không thể được xem là diễn viên chuyên nghiệp và khi đó khán giả cũng sẽ không đón nhận tác phẩm của mình.

Cô bộc bạch: "Diễm mong được hiểu rõ là chắc chắn sau mỗi vai diễn, bản thân người diễn viên khi cánh màn nhung khép lại, sau khi ống kính khép lại thì mọi thứ sẽ kết thúc. Ai cũng trở về lại chính bản thân mình. Người diễn viên sau mỗi dự án đều trở về cuộc sống thật của mình. Mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất".

Thúy Diễm lên tiếng khi bị phản ứng tiêu cực về cảnh hôn bạn diễn nam - Ảnh 3.

Nữ diễn viên chia sẻ cô luôn tự hào khi được chồng ủng hộ theo đuổi sự nghiệp

ẢNH: FBNV

Bà xã Lương Thế Thành cũng nói thêm, cô may mắn được sự ủng hộ của gia đình, của chồng để yên tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Thúy Diễm bày tỏ cô luôn tự hào về điều đó. Theo cô, chính sự đồng hành đó giúp cô toàn tâm toàn ý làm nghề và đạt được những thành công như hôm nay.

"Làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm", Thúy Diễm bày tỏ.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng của Thúy Diễm, diễn viên Lương Thế Thành cũng để lại bình luận đầy tình cảm nhằm bảo vệ vợ. Anh viết: "Kệ mình nhắm mắt yêu luôn". Động thái này nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của nam diễn viên với người bạn đời.

