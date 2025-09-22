Lý do khiến Phương Oanh bức xúc, đăng đàn cảnh báo

Thông qua trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải bài viết cảnh báo khán giả khi bị giả mạo với mục đích trục lợi. Cụ thể, một tài khoản đã sử dụng hình ảnh nữ diễn viên Quỳnh búp bê trái phép để phục vụ cho việc buôn bán. Chính điều đó khiến Phương Oanh gặp rắc rối vì nhận những tin nhắn thắc mắc của khán giả, buộc cô phải lên tiếng đính chính.

Phương Oanh cảnh báo khán giả trước trường hợp kẻ xấu mạo danh ẢNH: FBNV

Trong bài viết, Phương Oanh chia sẻ: “Thời gian qua tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi rằng 'có bán quần nịt bụng không?' hay 'fanpage kia có phải của Oanh không?'. Câu trả lời là không. Hiện tại có một số trang giả mạo, gian lận, sử dụng hình ảnh trái phép của tôi nhằm mục đích thương mại. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và lừa dối khách hàng”.

Về phương án xử lý, Phương Oanh cho biết cô đang cùng đội ngũ phối hợp với Facebook để xử lý và đã lập vi bằng làm bằng chứng pháp lý. Ngoài ra, sao phim Hương vị tình thân đăng tải bài viết để cảnh báo, bảo vệ mọi người tránh bị lợi dụng lòng tin mà mua phải hàng nhái, kém chất lượng. Diễn viên 36 tuổi chia sẻ: “Rất mong mọi người chung tay tẩy chay fanpage giả mạo khi thấy các bài đăng sai sự thật”.

Nhan sắc rạng rỡ của Phương Oanh sau khi sinh con ẢNH: FBNV

Đây không phải lần đầu Phương Oanh gặp rắc rối trên mạng xã hội. Trước đó, cô và chồng là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình từng bị tin đồn không đúng sự thật, phải lên tiếng đính chính. Điển hình là khi có bài viết cho rằng diễn viên Quỳnh búp bê được người bạn đời hứa cho tiền tỉ tiêu vặt mỗi tháng nếu chịu ở nhà làm nội trợ, cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận. Thậm chí, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình còn chia sẻ: “Bên cạnh sữa giả, thực phẩm giả… thì tin giả là vấn nạn nhức nhối đang diễn ra ngang nhiên, trắng trợn, gây ảnh hưởng uy tín danh dự và tài chính cho hàng triệu người mà không loại trừ bất kỳ ai”.

Phương Oanh sau khi kết hôn

Hai năm kể từ thời điểm đăng ký kết hôn (2023), Phương Oanh và chồng doanh nhân có tổ ấm viên mãn, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau quãng thời gian tập trung cho gia đình, nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, tham gia phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Sao nữ cho biết bản thân phải cố gắng cân bằng giữa gia đình - công việc và các con chính là nguồn động lực lớn để cô hoàn thành cả hai vai trò.

Về cuộc sống hôn nhân, Phương Oanh thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh tình cảm bên người bạn đời, tiết lộ anh không biết ghen, luôn đặt niềm tin và ủng hộ cô trong công việc. Nữ diễn viên cho hay trong đời sống vợ chồng, cả hai chia sẻ với nhau nhiều điều. “Anh chưa bao giờ cản trở bước đi nghệ thuật của tôi”, người đẹp tâm sự.