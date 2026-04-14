Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm hôn nhân, nói về vai diễn gây tranh cãi

Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên Thúy Diễm, nhân kỷ niệm 10 năm “về chung nhà”. Kèm theo đó, nam diễn viên 8X cũng có những lời ngọt ngào dành cho người bạn đời.

Lương Thế Thành bày tỏ: “Tròn 10 năm kết hôn, thời gian không phải quá dài nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân. Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả, chúng ta còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai. Anh yêu em”.

10 năm hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Lương Thế Thành cũng nhắc về vai diễn đang gây tranh luận trong phim Bóng ma hạnh phúc. Anh hài hước: “Xin lỗi các chị em, mấy nay bộ phim lấy phước chị em nhiều quá. Thành thấy có lỗi lắm. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới nên xin chị em tha cho Thành một bữa nha. Thành hứa tập cuối của phim sẽ trả phước lại hết cho chị em mình” Ảnh: FBNV

Cùng thời điểm, Thúy Diễm cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng, kèm những lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Cô viết hành trình 10 năm gắn bó giúp cả hai trưởng thành hơn. “Chúc chúng ta mãi vững vàng, mãi tôn trọng, mãi thấu hiểu và bao dung, cùng nhau thêm nhiều chặng đường ý nghĩa của cuộc sống nhé chồng”, nữ diễn viên chia sẻ Ảnh: FBNV

Trước đó, Thúy Diễm cũng từng lên tiếng bênh vực chồng khi anh vướng tranh luận về vai diễn trong phim Bóng ma hạnh phúc. Nữ diễn viên cho biết vì làm cùng nghề, cô thấu hiểu cho tính chất công việc của chồng Ảnh: FBNV

Thúy Diễm nhắn nhủ thêm với người bạn đời: “Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề” Ảnh: FBNV

Thúy Diễm sinh năm 1986, còn Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cả hai từng đóng chung phim Trái tim hoa hồng, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu… Sau quãng thời gian hẹn hò, cặp đôi “về chung nhà” năm 2016. Cặp sao đón con đầu lòng vào năm 2018, trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp Ảnh: FBNV

Thúy Diễm và Lương Thế Thành không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường ngày, mà còn trong công việc. Nhờ cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật, cả hai có sự thấu hiểu cho tính chất nghề nghiệp của nhau. Thúy Diễm kể khi đóng cảnh tình cảm cùng đồng nghiệp, cô nói chuyện trước với người bạn đời. “Anh ấy hỗ trợ rất nhiều để tôi vừa an tâm chuyện gia đình, vừa làm tốt dự án nghệ thuật của mình”, cô kể Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, hôn nhân của cặp sao cũng từng đối diện với những thử thách, điển hình là việc Thúy Diễm từng bị phản ứng vì cảnh tình cảm với bạn diễn. Nữ diễn viên cho biết cảnh diễn này vốn nằm trong kịch bản và được thực hiện theo sự chỉ đạo của đạo diễn. Cô nói: “Mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất" Ảnh: FBNV