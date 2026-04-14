Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm hôn nhân, nói về vai diễn gây tranh cãi

Thạch Anh
14/04/2026 21:45 GMT+7

Đăng tải hình ảnh tình cảm bên Thúy Diễm nhân kỷ niệm 10 năm kết hôn, Lương Thế Thành cũng có những chia sẻ gây chú ý về vai diễn trong 'Bóng ma hạnh phúc'.

Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên Thúy Diễm, nhân kỷ niệm 10 năm “về chung nhà”. Kèm theo đó, nam diễn viên 8X cũng có những lời ngọt ngào dành cho người bạn đời.

Lương Thế Thành bày tỏ: “Tròn 10 năm kết hôn, thời gian không phải quá dài nhưng là cột mốc đáng trân trọng và đáng nhớ trong hôn nhân. Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả, chúng ta còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai. Anh yêu em”.

10 năm hôn nhân của Lương Thế Thành - Thúy Diễm

Lương Thế Thành kỷ niệm 10 năm hôn nhân, nói về vai diễn gây tranh cãi - Ảnh 1.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Lương Thế Thành cũng nhắc về vai diễn đang gây tranh luận trong phim Bóng ma hạnh phúc. Anh hài hước: “Xin lỗi các chị em, mấy nay bộ phim lấy phước chị em nhiều quá. Thành thấy có lỗi lắm. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới nên xin chị em tha cho Thành một bữa nha. Thành hứa tập cuối của phim sẽ trả phước lại hết cho chị em mình”

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Cùng thời điểm, Thúy Diễm cũng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng, kèm những lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Cô viết hành trình 10 năm gắn bó giúp cả hai trưởng thành hơn. “Chúc chúng ta mãi vững vàng, mãi tôn trọng, mãi thấu hiểu và bao dung, cùng nhau thêm nhiều chặng đường ý nghĩa của cuộc sống nhé chồng”, nữ diễn viên chia sẻ

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Trước đó, Thúy Diễm cũng từng lên tiếng bênh vực chồng khi anh vướng tranh luận về vai diễn trong phim Bóng ma hạnh phúc. Nữ diễn viên cho biết vì làm cùng nghề, cô thấu hiểu cho tính chất công việc của chồng

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Thúy Diễm nhắn nhủ thêm với người bạn đời: “Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm, như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề”

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Thúy Diễm sinh năm 1986, còn Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cả hai từng đóng chung phim Trái tim hoa hồng, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu… Sau quãng thời gian hẹn hò, cặp đôi “về chung nhà” năm 2016. Cặp sao đón con đầu lòng vào năm 2018, trong sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành không chỉ đồng hành trong cuộc sống thường ngày, mà còn trong công việc. Nhờ cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật, cả hai có sự thấu hiểu cho tính chất nghề nghiệp của nhau. Thúy Diễm kể khi đóng cảnh tình cảm cùng đồng nghiệp, cô nói chuyện trước với người bạn đời. “Anh ấy hỗ trợ rất nhiều để tôi vừa an tâm chuyện gia đình, vừa làm tốt dự án nghệ thuật của mình”, cô kể

Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Tuy nhiên, hôn nhân của cặp sao cũng từng đối diện với những thử thách, điển hình là việc Thúy Diễm từng bị phản ứng vì cảnh tình cảm với bạn diễn. Nữ diễn viên cho biết cảnh diễn này vốn nằm trong kịch bản và được thực hiện theo sự chỉ đạo của đạo diễn. Cô nói: “Mọi tình cảm, mọi hành động, mọi tâm tư của nhân vật khán giả thấy đó chỉ là giả, là diễn xuất"

Ảnh: FBNV

- Ảnh 8.

Tháng 9.2025, họ từng lên tiếng phủ nhận về thông tin “đường ai nấy đi”, đồng thời khẳng định cuộc sống vợ chồng vẫn bình thường. Cả hai mong các trang dừng việc đưa tin sai, gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, người thân

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Thúy Diễm nói gì về vai diễn gây bức xúc của Lương Thế Thành?

Thúy Diễm cho biết nhiều khán giả nhắn tin, bình luận thể hiện thái độ bức xúc trước vai diễn mới của Lương Thế Thành. Tuy nhiên, nữ diễn viên có sự thông cảm dành cho người bạn đời.

Khám phá thêm chủ đề

Lương Thế Thành Thúy Diễm hôn nhân Bóng ma hạnh phúc tranh cãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận