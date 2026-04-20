G-Dragon làm rơi chiếc nhẫn 211 tỉ đồng trên sân khấu Coachella 2026?

Nam nghệ sĩ nhanh chóng gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong đoạn video được cho là đã làm rơi một chiếc nhẫn trị giá tới 8 triệu USD (khoảng 211 tỉ đồng) ngay trên sân khấu Coachella 2026.

Giá trị món đồ nghi bị mất nhiều hơn thù lao nhận được tại Coachella

Trong phần trình diễn chính tại khu vực Outdoor Theater, một đoạn clip do khán giả ghi lại cho thấy G-Dragon dường như đã đánh rơi một vật nhỏ khi đang di chuyển, trong lúc thể hiện ca khúc Good Boy cùng Taeyang. Dù chỉ diễn ra trong tích tắc, khoảnh khắc này lập tức lan truyền mạnh mẽ khi người hâm mộ liên tục soi lại từng khung hình để tìm manh mối.

G-Dragon liên tục cúi xuống nhìn sân khấu trong khi biểu diễn ca khúc Good Boy Ảnh: Kbizoom

Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt đầu từ một bài đăng trên Instagram của một khán giả Việt Nam sau khi xem lại video biểu diễn. Người này đăng tải đoạn fancam kèm chú thích bằng tiếng Hàn và tiếng Anh với nội dung hỏi liệu nam nghệ sĩ đã tìm lại được món đồ bị rơi hay chưa, đồng thời gắn thẻ trực tiếp tài khoản của G-Dragon. Đáng chú ý, chính G-Dragon sau đó đã tương tác bằng cách "thả tim" bài đăng này. Động thái nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng tin rằng nam nghệ sĩ thực sự đã đánh rơi một vật quan trọng trên sân khấu.

Ba chiếc nhẫn kim cương mà G-Dragon đeo trong MV POWER. Trong số đó, chiếc nhẫn được cho là bị đánh rơi có giá trị lên đến 8 triệu USD Ảnh: Instagram jacobandco_jewelry

Từ chi tiết này, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là lý do giải thích cho biểu hiện có phần khác thường của G-Dragon trong tiết mục Good Boy. Trong khi Taeyang duy trì năng lượng trình diễn mạnh mẽ, G-Dragon lại liên tục quan sát mặt sàn, có những động tác bị nhận xét là thiếu dứt khoát, nhảy lờ đờ như đang tìm kiếm một vật gì đó.

Nhiều suy đoán nhanh chóng xuất hiện, cho rằng vật bị rơi chính là chiếc nhẫn xa xỉ mà anh đeo trong suốt buổi diễn trước đó. Một số ý kiến chỉ ra sự tương đồng với chiếc nhẫn tone vàng từng xuất hiện trong MV POWER của G-Dragon, đồng thời lan truyền tin đồn rằng món trang sức này trị giá tới 8 triệu USD. Tuy nhiên, không ít người phản bác, cho rằng đó có thể chỉ là một phụ kiện nhỏ hơn do hình ảnh chưa đủ rõ để xác nhận.

Cận cảnh chiếc nhẫn màu vàng đến từ thương hiệu Jacob & Co. của G-Dragon - món trang sức bị nghi là đã rơi trên sân khấu Ảnh: Instagram jacobandco_jewelry

Câu chuyện càng trở nên thu hút khi một số người hâm mộ đưa ra phép so sánh đáng chú ý về giá trị. Theo nhiều nguồn tin, thù lao biểu diễn của ba thành viên BigBang tại Coachella 2026 vào khoảng 2 triệu USD, trong khi riêng chiếc nhẫn của G-Dragon lại có giá trị lên tới 8 triệu USD. Điều này làm dấy lên những bình luận vừa hài hước vừa tiếc nuối, khi nếu sự cố đó là thật, giá trị tổn thất không chỉ vượt xa cát sê của buổi diễn mà còn khiến trưởng nhóm BigBang rơi vào tình huống "đi làm không công".

Màn tái xuất của BigBang tại Coachella tiếp tục gây bão toàn cầu Ảnh: Instagram xxxibgdrgn

Vốn nổi tiếng với phong cách xa hoa, G-Dragon thường xuyên xuất hiện cùng những món trang sức đắt đỏ, bao gồm các thiết kế từ Jacob & Co., Cartier, nhiều sản phẩm có giá trị lên tới hàng triệu USD. Trong lần xuất hiện tại Coachella này, anh tiếp tục gây ấn tượng khi diện nhiều thiết kế nổi bật, thu hút sự chú ý của cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu thời trang.