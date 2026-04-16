Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

TWICE và aespa tranh ngôi Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ

Nguyễn Quang Hải
16/04/2026 13:50 GMT+7

Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Awards - AMAs) 2026 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu khi công bố danh sách đề cử chính thức, trong đó nổi bật là cuộc cạnh tranh giữa hai nhóm nhạc nữ Kpop là TWICE và aespa, Star News đưa tin ngày 16.4.

Theo danh sách được AMAs công bố trên trang chủ vào ngày 14.4 (giờ địa phương), TWICE đã được đề cử ở hạng mục Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc (Best Female K-Pop Artist). Đây là một trong những hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ những tên tuổi nổi bật của làn sóng Hallyu trên thị trường quốc tế.

American Music Awards được xem là một trong ba lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất tại Mỹ, bên cạnh Grammy Awards và Billboard Music Awards. Việc góp mặt trong danh sách đề cử tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của các nghệ sĩ Kpop trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

TWICE nằm trong danh sách Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại American Music Awards 2026, đánh dấu lần thứ hai góp mặt tại giải thưởng danh giá này

Đối với TWICE, đây là lần thứ hai nhóm được đề cử tại AMAs, sau khi từng góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ Kpop được yêu thích vào năm 2022. Gần đây, nhóm cũng gây tiếng vang lớn với tour diễn vòng quanh thế giới lần thứ 6 mang tên THIS IS FOR, đặc biệt là chặng Bắc Mỹ với 33 đêm diễn tại 19 thành phố, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ.

Trong khi đó, aespa cũng chính thức ghi tên mình vào cùng hạng mục Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại mùa giải năm nay. Việc được đề cử tại AMAs mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là một trong những sân khấu âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới.

aespa lần đầu tiên được đề cử tại AMAs, gia nhập đường đua cùng nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu

Trước đó, aespa từng giành danh hiệu Nhóm nhạc của năm tại Billboard Women in Music 2025, qua đó củng cố vị thế của mình trong làng nhạc quốc tế. Người hâm mộ hiện đang kỳ vọng nhóm sẽ tiếp tục gặt hái thêm thành tích tại AMAs 2026.

Bên cạnh TWICE và aespa, hạng mục Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại American Music Awards 2026 còn có sự góp mặt của những cái tên nổi bật khác như BlackPink, ILLIT và LE SSERAFIM. Đây đều là những nhóm nhạc nữ đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên thị trường âm nhạc quốc tế, với lượng người hâm mộ đông đảo và thành tích ấn tượng.

Các đề cử trong hạng mục này được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm lượt nghe trực tuyến (streaming), doanh số album, tần suất phát sóng trên radio cũng như mức độ lan tỏa và ảnh hưởng toàn cầu của nghệ sĩ. Chính vì vậy, việc góp mặt trong danh sách đề cử đã là minh chứng rõ ràng cho vị thế và sức hút của các nghệ sĩ Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Đáng chú ý, kết quả chung cuộc của hạng mục sẽ không chỉ phụ thuộc vào thành tích mà còn được quyết định thông qua bình chọn từ người hâm mộ. Điều này khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi mỗi lượt vote đều có thể tác động trực tiếp đến cơ hội chiến thắng của từng nghệ sĩ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận