TWICE và aespa tranh ngôi Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ

Theo danh sách được AMAs công bố trên trang chủ vào ngày 14.4 (giờ địa phương), TWICE đã được đề cử ở hạng mục Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc (Best Female K-Pop Artist). Đây là một trong những hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ những tên tuổi nổi bật của làn sóng Hallyu trên thị trường quốc tế.

Dàn sao nữ Kpop đình đám góp mặt tại AMAs 2026

American Music Awards được xem là một trong ba lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất tại Mỹ, bên cạnh Grammy Awards và Billboard Music Awards. Việc góp mặt trong danh sách đề cử tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của các nghệ sĩ Kpop trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

TWICE nằm trong danh sách Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại American Music Awards 2026, đánh dấu lần thứ hai góp mặt tại giải thưởng danh giá này

Đối với TWICE, đây là lần thứ hai nhóm được đề cử tại AMAs, sau khi từng góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ Kpop được yêu thích vào năm 2022. Gần đây, nhóm cũng gây tiếng vang lớn với tour diễn vòng quanh thế giới lần thứ 6 mang tên THIS IS FOR, đặc biệt là chặng Bắc Mỹ với 33 đêm diễn tại 19 thành phố, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ.

Trong khi đó, aespa cũng chính thức ghi tên mình vào cùng hạng mục Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại mùa giải năm nay. Việc được đề cử tại AMAs mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là một trong những sân khấu âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới.

aespa lần đầu tiên được đề cử tại AMAs, gia nhập đường đua cùng nhiều nghệ sĩ Kpop hàng đầu

Trước đó, aespa từng giành danh hiệu Nhóm nhạc của năm tại Billboard Women in Music 2025, qua đó củng cố vị thế của mình trong làng nhạc quốc tế. Người hâm mộ hiện đang kỳ vọng nhóm sẽ tiếp tục gặt hái thêm thành tích tại AMAs 2026.

Bên cạnh TWICE và aespa, hạng mục Nữ nghệ sĩ Kpop xuất sắc tại American Music Awards 2026 còn có sự góp mặt của những cái tên nổi bật khác như BlackPink, ILLIT và LE SSERAFIM. Đây đều là những nhóm nhạc nữ đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên thị trường âm nhạc quốc tế, với lượng người hâm mộ đông đảo và thành tích ấn tượng.

Các đề cử trong hạng mục này được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm lượt nghe trực tuyến (streaming), doanh số album, tần suất phát sóng trên radio cũng như mức độ lan tỏa và ảnh hưởng toàn cầu của nghệ sĩ. Chính vì vậy, việc góp mặt trong danh sách đề cử đã là minh chứng rõ ràng cho vị thế và sức hút của các nghệ sĩ Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Đáng chú ý, kết quả chung cuộc của hạng mục sẽ không chỉ phụ thuộc vào thành tích mà còn được quyết định thông qua bình chọn từ người hâm mộ. Điều này khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi mỗi lượt vote đều có thể tác động trực tiếp đến cơ hội chiến thắng của từng nghệ sĩ.