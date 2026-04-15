Bằng chứng về tin đồn hẹn hò giữa Tzuyu (TWICE) và Hứa Quang Hán

Nguyễn Quang Hải
15/04/2026 16:37 GMT+7

Tin đồn hẹn hò giữa Tzuyu (TWICE) và nam diễn viên Trung Quốc Hứa Quang Hán bất ngờ lan rộng trên mạng xã hội sau một loạt chi tiết trùng hợp. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin và người hâm mộ cho rằng các bằng chứng được đưa ra vẫn còn thiếu cơ sở thuyết phục, Koreaboo đưa tin ngày 14.4.

Gần đây, Tzuyu trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn hẹn hò với Hứa Quang Hán. Thời điểm này, TWICE đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu This Is For, đi qua nhiều quốc gia và khu vực.

Đáng chú ý, chặng dừng tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần hiếm hoi nhóm trở lại quê hương của Tzuyu sau nhiều năm. Buổi concert thu hút đông đảo người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Hứa Quang Hán.

Chính việc nam diễn viên xuất hiện tại sự kiện này đã làm dấy lên những suy đoán đầu tiên về mối quan hệ giữa hai ngôi sao.

Bức ảnh mẹ Tzuyu chụp cùng Hứa Quang Hán gây bão trên mạng xã hội, góp phần đẩy tin đồn hẹn hò giữa hai nghệ sĩ lên cao trào

Ảnh: Instagram topbeauty_lydia

Tin đồn bùng nổ nhưng thiếu bằng chứng xác thực

Sau concert, mẹ của Tzuyu đăng tải bức ảnh chụp cùng Hứa Quang Hán. Dù chỉ là một khoảnh khắc thân thiện, bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến nhiều người cho rằng cả hai có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường.

Trên nền tảng Weibo, cụm từ liên quan đến "mối quan hệ giữa Hứa Quang Hán và Tzuyu" nhanh chóng leo top tìm kiếm. Một số cư dân mạng còn chỉ ra những chi tiết trùng hợp về lịch trình của hai người từ năm 2025, từ đó suy đoán về khả năng hẹn hò. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các lập luận này mang tính suy diễn và thiếu bằng chứng cụ thể.

Hứa Quang Hán và Tzuyu bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò khi loạt chi tiết trùng khớp về lịch trình của cả hai bị cư dân mạng "soi" ra

Ảnh: koreaboo

Trước làn sóng đồn đoán, nhiều nguồn tin chỉ ra rằng lịch trình của Tzuyu cùng TWICE trong chuyến lưu diễn toàn cầu dày đặc, khiến khả năng phát sinh mối quan hệ cá nhân là rất thấp. Không ít người hâm mộ cũng tỏ ra hoài nghi, cho rằng việc một bức ảnh đơn lẻ hay sự trùng hợp lịch trình là chưa đủ để khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa hai nghệ sĩ.

Tzuyu là thành viên nổi tiếng nhất nhì nhóm TWICE với visual nổi bật và lượng fan quốc tế đông đảo. Cô nhiều lần được bình chọn trong các bảng xếp hạng nhan sắc toàn cầu và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Kpop thế hệ mới.

Tzuyu cùng mẹ trong hậu trường chuyến lưu diễn toàn cầu This Is For của TWICE tại Đài Loan

Ảnh: Instagram topbeauty_lydia

Trong khi đó, Hứa Quang Hán là nam diễn viên hàng đầu Đài Loan, được biết đến qua loạt tác phẩm đình đám như Someday or One Day, A Sun hay My Love. Anh từng nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng lớn như Kim Chung (Golden Bell Awards), đồng thời hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc.

Tin liên quan

Rain, Song Kang, Hứa Quang Hán 'đổ bộ' truyền hình Hàn tháng 7

Tháng 7 năm nay, nhiều phim truyền hình Hàn Quốc có sự tham gia của loạt nam thần Rain, Song Kang, Hứa Quang Hán, Lee Do Hyun, Chae Jong Hyeop… lên sóng.

