Giải trí

'Cú bắt tay đỉnh cao' giữa Victoria's Secret và TWICE

Nguyễn Quang Hải
09/01/2026 20:44 GMT+7

Nhóm nhạc nữ Kpop TWICE, vốn được biết đến với hình ảnh tươi sáng, trẻ trung và ngọt ngào, đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố màn hợp tác mới cùng thương hiệu nội y nổi tiếng Victoria's Secret.

Sự kết hợp với Victoria's Secret mang đến một diện mạo táo bạo và thời thượng hơn cho TWICE, đồng thời giúp tên tuổi của nhóm nhạc nữ nhà JYP vươn ra quốc tế.

Bước chuyển mình mạnh mẽ về hình ảnh của TWICE

'Cú bắt tay' đỉnh cao giữa Victoria's Secret và TWICE - Ảnh 1.

Victoria's Secret hợp tác với Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu của TWICE để giới thiệu những mẫu thiết kế mới từ bộ sưu tập ngày Valentine

Ảnh: Victoria's Secret Pink

Tờ The Korea Times đưa tin hôm 8.1, Victoria's Secret mới đây đã giới thiệu bộ ảnh chụp Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu của TWICE thông qua tài khoản chính thức của nhãn hàng. Trong loạt hình, bốn nữ thần tượng tạo dáng cùng các đạo cụ chữ cái ghép thành từ "PINK", kết hợp hài hòa giữa tinh thần quyến rũ đặc trưng của thương hiệu với phong cách tự tin, trưởng thành hơn của TWICE.

'Cú bắt tay' đỉnh cao giữa Victoria's Secret và TWICE - Ảnh 2.

Nayeon thể hiện hình ảnh tự tin, gợi cảm

Ảnh: Victoria's Secret Pink

Màn hợp tác này diễn ra sau khi TWICE xuất hiện với vai trò nghệ sĩ biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2025 tổ chức ở New York, Mỹ vào tháng 10.2024. Tại sự kiện, nhóm đã trình diễn ca khúc This Is ForStrategy - một bài hát nằm trong nhạc phim của bộ phim Netflix ăn khách Kpop Demon Hunters. TWICE không chỉ gây chú ý với màn biểu diễn trực tiếp mà còn bởi phong cách thời trang nổi bật, bao gồm boots lông và các thiết kế bodysuit cá tính.

'Cú bắt tay' đỉnh cao giữa Victoria's Secret và TWICE - Ảnh 3.

Trưởng nhóm Jihyo gây ấn tượng với phong cách đáng yêu và cuốn hút trong bộ ảnh quảng bá của Victoria's Secret

Ảnh: Victoria's Secret Pink

Sau buổi trình diễn, nhiều người hâm mộ quốc tế chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã mua những mẫu nội y giống với trang phục mà các thành viên TWICE đã diện trên sân khấu. Điều này góp phần tạo nên làn sóng mua hàng mạnh mẽ cho Victoria's Secret, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Kpop đối với văn hóa đại chúng và xu hướng thời trang toàn cầu, đặc biệt trong nhóm khán giả thuộc thế hệ millennials và gen Z.

'Cú bắt tay' đỉnh cao giữa Victoria's Secret và TWICE - Ảnh 4.

Momo khoe vẻ đẹp gợi cảm, hiện đại trong thiết kế áo ngực Balconette trong bộ sưu tập Wink màu hồng tulip, có giá 39,95 USD

Ảnh: Victoria's Secret Pink

Dù đã ra mắt hơn 10 năm nhưng TWICE cho thấy sức hút chưa hề có dấu hiệu chững lại khi mở đầu năm 2026 bằng chiến dịch mới mẻ này. Bộ sưu tập Wink kết hợp giữa thiết kế mang tính ứng dụng cao và những phom dáng gợi cảm, nổi bật với mẫu áo ngực Wink Plunge Bra. Dù được ra mắt nhân dịp lễ Tình nhân, song các thiết kế vẫn phù hợp để sử dụng quanh năm.

'Cú bắt tay' đỉnh cao giữa Victoria's Secret và TWICE - Ảnh 5.

Em út của TWICE - Tzuyu, bày tỏ sự hào hứng với lần hợp tác cùng Victoria's Secret, nhận xét rằng các thiết kế trong bộ sưu tập lần này không chỉ thoải mái mà còn rất thời trang

Ảnh: Victoria's Secret Pink

Theo nhận định của giới quan sát trong ngành, sự hợp tác với Victoria's Secret phản ánh quá trình mở rộng hình ảnh của TWICE trong những năm gần đây. Nhóm dần rời xa phong cách trong sáng ngọt ngào thuở ban đầu để thử nghiệm các concept đa dạng và trưởng thành hơn, song song với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên THIS IS FOR, khởi động từ tháng 7.2025.

Khám phá thêm chủ đề

