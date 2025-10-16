Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025

Jasmine Tookes khoe bụng bầu táo bạo mở màn show

Dàn “thiên thần nội y”: Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… xuất hiện rực rỡ ở Victoria's Secret Fashion Show 2025 vừa diễn ra ở New York (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Tối 15.10 (giờ địa phương), Victoria's Secret Fashion Show chính thức trở lại New York (Mỹ) với sân khấu rực rỡ ánh đèn cùng sự xuất hiện của dàn "thiên thần nội y" lừng danh. Show diễn mới nhất của Victoria's Secret tiếp tục "thiêu đốt" ánh nhìn với hình ảnh dàn siêu mẫu xuất hiện đầy nóng bỏng, tràn đầy năng lượng trong loạt thiết kế nội y táo bạo, quyến rũ cùng những đôi cánh thiên thần làm nên thương hiệu của hãng. Những cái tên đình đám như: Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Irina Shayk… khiến sân khấu bùng nổ mỗi khi sải bước.

Victoria's Secret Fashion Show 2025 mở màn với phần sải bước đầy tự tin của Jasmine Tookes. Chân dài Mỹ gây "choáng" khi khoe bụng bầu vượt mặt trong thiết kế nội y màu nude táo bạo với lớp váy lưới đính ngọc trai và phần khung vỏ sò lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Sandro Botticelli ẢNH: AFP

Phần trình diễn đầy tự tin của mỹ nhân 34 tuổi gây "sốt" trên mạng với hàng triệu lượt xem cùng loạt bình luận khen ngợi cho ý tưởng cho màn dạo đầu độc đáo và ấn tượng này ẢNH: AFP

Loạt 'thiên thần nội y' khoe sắc ở Victoria's Secret Fashion Show 2025

Gigi Hadid thu hút ánh nhìn với bộ nội y ren hồng phối cùng áo choàng đính kết từ hàng nghìn chi tiết cánh hoa. Vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái rạng rỡ cùng thân hình quyến rũ của siêu mẫu 30 tuổi khiến bao người mê đắm ẢNH: REUTERS, AFP

Trong phần trình diễn khác, Gigi Hadid hóa thiên thần nóng bỏng trong chiếc áo corset và quần lụa phối với đôi cánh trắng muốt ẢNH: AFP

Bella Hadid - em gái Gigi, "đốt cháy" sân khấu trong set nội y đỏ rực khoe trọn những đường cong nóng bỏng cùng làn da nâu khỏe khoắn ẢNH: REUTERS, AFP

Màn tái xuất của Bella Hadid trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2025 diễn ra sau khi người đẹp 9X chia sẻ về cuộc chiến với căn bệnh Lyme. Siêu mẫu này đã phải điều trị một thời gian dài trước khi trở lại đầy mạnh mẽ ở các sàn diễn thời trang ẢNH: AFP

Siêu mẫu Nga Irina Shayk phô diễn cơ bụng săn chắc, đôi chân thon dài cùng những đường cong hút mắt trong các thiết kế cắt xẻ gợi cảm của Victoria's Secret ẢNH: AFP

Alessandra Ambrosio chứng minh đẳng cấp của một "thiên thần nội y" kỳ cựu với những màn sải bước đầy mê hoặc, cuốn hút cùng thần thái ngút ngàn. Thân hình bốc lửa của mỹ nhân Brazil ở tuổi 44 khiến nhiều người ngưỡng mộ ẢNH: AFP

Một "thiên thần" lâu năm khác là Candice Swanepoel cũng có màn trở lại đầy ấn tượng ở show diễn năm nay. "Chân dài" gốc Nam Phi hút mắt người xem trong những thiết kế nội y xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo khoe hình thể rắn chắc, sexy cùng chiều cao 1,78m ẢNH: AFP

Qua 3 lần sinh nở, Adriana Lima vẫn nóng bỏng, bốc lửa khi khoác lên mình đôi cánh thiên thần và trình diễn những thiết kế nội y mới nhất ẢNH: REUTERS

Emily Ratajkowski nổi tiếng với sắc vóc tựa búp bê khoe vẻ đẹp vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào, cuốn hút trong thiết kế hồng cùng đôi cánh mềm mại, bay bổng ẢNH: AFP

Thiết kế nội y với các chi tiết đính đá lấp lánh và đôi cánh thiên thần giúp "thiên thần" Imaan Hammam khoe thần thái quyến rũ cùng hình thể đáng mơ ước và chiều cao 1,78m ẢNH: REUTERS

Grace Elizabeth nóng bỏng với "cây" đỏ nổi bật ẢNH: REUTES

Người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham tự tin sắc vóc đầy đặn, cuốn hút ở Victoria's Secret Fashion Show 2025. Không chỉ có sự xuất hiện của những chân dài với thân hình "siêu thực", hãng nội y danh tiếng này ngày càng cho thấy sự nỗ lực trong việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng ẢNH: REUTERS

Khoảnh khắc xuất thần của Daiane Sodre trên sân khấu. Set đồ ren đỏ rực giúp mỹ nhân Brazil khoe trọn hình thể sexy, chiều cao 1,8m cùng thần thái đầy thu hút ẢNH: REUTERS

Trở lại sàn diễn của Victoria's Secret, Lily Aldridge hóa nữ thần xinh đẹp, quyến rũ trong các thiết kế xuyên thấu mềm mại, sexy cùng loạt phụ kiện giúp cô sáng bừng trên sân khấu ẢNH: AFP, REUTERS



