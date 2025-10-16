Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025

Thanh Chi
Thanh Chi
16/10/2025 13:14 GMT+7

Victoria's Secret Fashion Show 2025 trở lại với màn sải bước đầy nóng bỏng của loạt "thiên thần nội y": Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel… Trong khi đó, Jasmine Tookes gây 'choáng' với màn khoe bụng bầu táo bạo.

Jasmine Tookes khoe bụng bầu táo bạo mở màn show

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 1.

Dàn “thiên thần nội y”: Adriana Lima, Bella Hadid, Jasmine Tookes, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… xuất hiện rực rỡ ở Victoria's Secret Fashion Show 2025 vừa diễn ra ở New York (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Tối 15.10 (giờ địa phương), Victoria's Secret Fashion Show chính thức trở lại New York (Mỹ) với sân khấu rực rỡ ánh đèn cùng sự xuất hiện của dàn "thiên thần nội y" lừng danh. Show diễn mới nhất của Victoria's Secret tiếp tục "thiêu đốt" ánh nhìn với hình ảnh dàn siêu mẫu xuất hiện đầy nóng bỏng, tràn đầy năng lượng trong loạt thiết kế nội y táo bạo, quyến rũ cùng những đôi cánh thiên thần làm nên thương hiệu của hãng. Những cái tên đình đám như: Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Irina Shayk… khiến sân khấu bùng nổ mỗi khi sải bước.

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 2.

Victoria's Secret Fashion Show 2025 mở màn với phần sải bước đầy tự tin của Jasmine Tookes. Chân dài Mỹ gây "choáng" khi khoe bụng bầu vượt mặt trong thiết kế nội y màu nude táo bạo với lớp váy lưới đính ngọc trai và phần khung vỏ sò lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Sandro Botticelli

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 3.

Phần trình diễn đầy tự tin của mỹ nhân 34 tuổi gây "sốt" trên mạng với hàng triệu lượt xem cùng loạt bình luận khen ngợi cho ý tưởng cho màn dạo đầu độc đáo và ấn tượng này

ẢNH: AFP

Loạt 'thiên thần nội y' khoe sắc ở Victoria's Secret Fashion Show 2025

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 4.
Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 5.
Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 6.

Gigi Hadid thu hút ánh nhìn với bộ nội y ren hồng phối cùng áo choàng đính kết từ hàng nghìn chi tiết cánh hoa. Vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái rạng rỡ cùng thân hình quyến rũ của siêu mẫu 30 tuổi khiến bao người mê đắm

ẢNH: REUTERS, AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 7.

Trong phần trình diễn khác, Gigi Hadid hóa thiên thần nóng bỏng trong chiếc áo corset và quần lụa phối với đôi cánh trắng muốt

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 8.
Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 9.

Bella Hadid - em gái Gigi, "đốt cháy" sân khấu trong set nội y đỏ rực khoe trọn những đường cong nóng bỏng cùng làn da nâu khỏe khoắn

ẢNH: REUTERS, AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 10.

Màn tái xuất của Bella Hadid trên sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2025 diễn ra sau khi người đẹp 9X chia sẻ về cuộc chiến với căn bệnh Lyme. Siêu mẫu này đã phải điều trị một thời gian dài trước khi trở lại đầy mạnh mẽ ở các sàn diễn thời trang

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 11.
Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 12.

Siêu mẫu Nga Irina Shayk phô diễn cơ bụng săn chắc, đôi chân thon dài cùng những đường cong hút mắt trong các thiết kế cắt xẻ gợi cảm của Victoria's Secret

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 13.

Alessandra Ambrosio chứng minh đẳng cấp của một "thiên thần nội y" kỳ cựu với những màn sải bước đầy mê hoặc, cuốn hút cùng thần thái ngút ngàn. Thân hình bốc lửa của mỹ nhân Brazil ở tuổi 44 khiến nhiều người ngưỡng mộ

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 14.

Một "thiên thần" lâu năm khác là Candice Swanepoel cũng có màn trở lại đầy ấn tượng ở show diễn năm nay. "Chân dài" gốc Nam Phi hút mắt người xem trong những thiết kế nội y xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo khoe hình thể rắn chắc, sexy cùng chiều cao 1,78m

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 15.

Qua 3 lần sinh nở, Adriana Lima vẫn nóng bỏng, bốc lửa khi khoác lên mình đôi cánh thiên thần và trình diễn những thiết kế nội y mới nhất

ẢNH: REUTERS

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 16.

Emily Ratajkowski nổi tiếng với sắc vóc tựa búp bê khoe vẻ đẹp vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào, cuốn hút trong thiết kế hồng cùng đôi cánh mềm mại, bay bổng

ẢNH: AFP

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 17.

Thiết kế nội y với các chi tiết đính đá lấp lánh và đôi cánh thiên thần giúp "thiên thần" Imaan Hammam khoe thần thái quyến rũ cùng hình thể đáng mơ ước và chiều cao 1,78m

ẢNH: REUTERS

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 18.

Grace Elizabeth nóng bỏng với "cây" đỏ nổi bật

ẢNH: REUTES

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 19.

Người mẫu ngoại cỡ Ashley Graham tự tin sắc vóc đầy đặn, cuốn hút ở Victoria's Secret Fashion Show 2025. Không chỉ có sự xuất hiện của những chân dài với thân hình "siêu thực", hãng nội y danh tiếng này ngày càng cho thấy sự nỗ lực trong việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng

ẢNH: REUTERS

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 20.

Khoảnh khắc xuất thần của Daiane Sodre trên sân khấu. Set đồ ren đỏ rực giúp mỹ nhân Brazil khoe trọn hình thể sexy, chiều cao 1,8m cùng thần thái đầy thu hút

ẢNH: REUTERS

Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 21.
Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025- Ảnh 22.

Trở lại sàn diễn của Victoria's Secret, Lily Aldridge hóa nữ thần xinh đẹp, quyến rũ trong các thiết kế xuyên thấu mềm mại, sexy cùng loạt phụ kiện giúp cô sáng bừng trên sân khấu

ẢNH: AFP, REUTERS


Người mẫu kiêm ca sĩ Carla Bruni (cựu đệ nhất phu nhân Pháp) gây chú ý khi sải bước gợi cảm trên sàn diễn của Victoria's Secret ở tuổi U.60. Màn xuất hiện diễn ra một năm sau khi bà tiết lộ mắc ung thư vú.

