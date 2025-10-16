Jasmine Tookes khoe bụng bầu, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio… bốc lửa ở show Victoria's Secret 2025

Victoria's Secret Fashion Show 2025 trở lại với màn sải bước đầy nóng bỏng của loạt "thiên thần nội y": Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel… Trong khi đó, Jasmine Tookes gây 'choáng' với màn khoe bụng bầu táo bạo.
Jasmine Tookes khoe bụng bầu táo bạo mở màn show
Tối 15.10 (giờ địa phương), Victoria's Secret Fashion Show chính thức trở lại New York (Mỹ) với sân khấu rực rỡ ánh đèn cùng sự xuất hiện của dàn "thiên thần nội y" lừng danh. Show diễn mới nhất của Victoria's Secret tiếp tục "thiêu đốt" ánh nhìn với hình ảnh dàn siêu mẫu xuất hiện đầy nóng bỏng, tràn đầy năng lượng trong loạt thiết kế nội y táo bạo, quyến rũ cùng những đôi cánh thiên thần làm nên thương hiệu của hãng. Những cái tên đình đám như: Gigi Hadid, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Irina Shayk… khiến sân khấu bùng nổ mỗi khi sải bước.
Loạt 'thiên thần nội y' khoe sắc ở Victoria's Secret Fashion Show 2025
Gigi Hadid thu hút ánh nhìn với bộ nội y ren hồng phối cùng áo choàng đính kết từ hàng nghìn chi tiết cánh hoa. Vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái rạng rỡ cùng thân hình quyến rũ của siêu mẫu 30 tuổi khiến bao người mê đắm
ẢNH: REUTERS, AFP
Bella Hadid - em gái Gigi, "đốt cháy" sân khấu trong set nội y đỏ rực khoe trọn những đường cong nóng bỏng cùng làn da nâu khỏe khoắn
ẢNH: REUTERS, AFP
Siêu mẫu Nga Irina Shayk phô diễn cơ bụng săn chắc, đôi chân thon dài cùng những đường cong hút mắt trong các thiết kế cắt xẻ gợi cảm của Victoria's Secret
ẢNH: AFP
Trở lại sàn diễn của Victoria's Secret, Lily Aldridge hóa nữ thần xinh đẹp, quyến rũ trong các thiết kế xuyên thấu mềm mại, sexy cùng loạt phụ kiện giúp cô sáng bừng trên sân khấu
