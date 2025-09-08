BTV Hoài Anh nghẹn ngào nhắc về 'Thời sự 19h' sau khi dừng dẫn dắt

Biên tập viên Hoài Anh đang công tác tại Ban Văn nghệ thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Tính đến hiện tại, cô có hơn 20 năm gắn bó với VTV và thấy mình may mắn khi được đồng hành cùng khán giả.

Biên tập viên Hoài Anh từng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự 19h Ảnh: Chụp màn hình

Trong sự nghiệp, Hoài Anh từng có quãng thời gian dẫn chương trình Thời sự 19h, được khán giả yêu mến bởi sự duyên dáng, chỉn chu. Nhắc đến giai đoạn này, nữ BTV xúc động cho biết đến hiện tại, cô vẫn nhớ những cảm xúc khi hình hiệu chương trình hiện lên. “Những ngày đầu, khi nhận được thông tin ra Hà Nội để tham gia bản tin, tôi không dám nghĩ đó là sự thật. Lúc đó, bản tin như một cái đích rất cao mà tôi không nghĩ sẽ chạm được”, cô kể trong Ký ức VTV.

Kỷ niệm khó quên của BTV Hoài Anh

Thời điểm tham gia dẫn dắt, Hoài Anh kể trường quay của VTV thô sơ, không nhiều tiện ích như hiện tại. Bên cạnh đó việc chương trình chỉ có 1 MC cũng khiến cô không tránh khỏi sự căng thẳng, áp lực. Nữ BTV tâm sự: “Nếu có sự cố gì, giống như mình bơi trên biển mà không có cái phao nào”.

Hoài Anh kể thêm sau khi hoàn thành bản tin đầu tiên, cô bước ra bên ngoài và bất ngờ được lãnh đạo ôm chặt. Với cô, đó là sự ghi nhận không lời mà bản thân nhớ mãi. Cũng theo nữ BTV, quãng thời gian đồng hành cùng chương trình mang lại cho cô nhiều kỷ niệm, nhất là sự quan tâm của khán giả. Hoài Anh kể nếu nhiều ngày liền cô không lên hình, người xem còn gửi thư về hỏi thăm sức khỏe.

Nhan sắc rạng rỡ của BTV Hoài Anh Ảnh: FBNV

“Mình bất ngờ lắm, đôi khi vì công việc nên phải đổi lịch với các đồng nghiệp, không nghĩ khán giả lại quan tâm đến vậy. Bây giờ tôi không lên hình chương trình Thời sự 19h được một vài năm rồi, thỉnh thoảng vẫn có khán giả bình luận trên Facebook rằng “cô là cả tuổi thơ của con” hay “ở ngoài nhìn cô dễ thương”. Những điều đó làm tôi cảm thấy trẻ trung, yêu đời hơn”, BTV Hoài Anh bộc bạch.

Trong chương trình, BTV Hoài Anh cũng có dịp xem lại những sự cố nhỏ trong quá trình dẫn dắt chương trình. Nói về khoảnh khắc bật cười khi lên sóng, cô kể: “Đây là một giây mất kiểm soát, sau đó tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục vai trò của mình”. Còn về khoảnh khắc cô rớt bông tai khi dẫn trực tiếp, Hoài Anh cho biết bản thân đã lường trước về sự cố này nên chọn bình tĩnh, tiếp tục dẫn dắt. “Tôi còn được biết khi bản tin chưa kết thúc, hình ảnh đó đã được lan truyền trên mạng”, cô cho hay.

Nhìn lại hành trình đó, Hoài Anh biết ơn công việc dẫn dắt đã cho mình tình cảm của quý vị khán giả. Cô cho biết hiện tại không còn dẫn dắt chương trình Thời sự 19h nhưng “mọi thứ đã thấm vào trong máu nên tôi rất nhớ trường quay đó, ghế ngồi đó”, Hoài Anh nghẹn ngào bộc bạch.