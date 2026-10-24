Bữa ăn bán trú tại một trường ở TP.HCM do phụ huynh tự chuẩn bị cho con

Phía sau mỗi bữa ăn ở trường là những mối quan tâm không nhỏ của phụ huynh. Những phản ánh liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú tại một số trường học thời gian qua càng khiến câu chuyện này được chú ý. Bởi với cha mẹ, điều quan trọng không chỉ là con ăn no, mà còn là được ăn ngon, đủ chất và an toàn.

Tại Trường tiểu học Hiền Trí ở TP.HCM, một cách tổ chức khác đang được thực hiện: phụ huynh tự chuẩn bị bữa trưa cho con mang đến trường trong những hộp cơm vào mỗi buổi sáng đưa con đến trường. Đáng chú ý, từ những hộp cơm được mang theo mỗi sáng, nhà trường còn lồng ghép nhiều bài học về thực phẩm, lòng biết ơn và tính tự lập cho học sinh.

Ngay từ sáng sớm, các phần cơm của học sinh đã được gia đình chuẩn bị chu đáo, đựng trong những chiếc hộp giữ nhiệt để mang đến trường. Tại trường, mỗi hộp cơm được sắp xếp vào tủ riêng, có ghi tên từng học sinh.

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, các em học sinh hào hứng thu dọn sách vở, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa do chính gia đình chuẩn bị.

Bữa ăn bán trú tại một trường ở TP.HCM do phụ huynh tự chuẩn bị cho con 2

Mỗi bữa ăn đều được giáo viên lồng ghép những bài học khác nhau. Cô Lê Thị Bích Nguyệt, đồng sáng lập trường, cho biết: "Khi các con tới trường thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho các con là người trực tiếp mang các cái đồ ăn tới, xem là thức ăn của mình hôm nay trông thế nào, có mùi gì, có vị gì, có màu sắc như thế nào. Và các con cũng nhìn xem kết cấu nó có mềm, nhão hay không, thì các con sẽ tự nhìn được những cái dấu hiệu đó và báo cho thầy cô nếu như mình cảm thấy có cái điều gì nó khác lạ".

Để mô hình này vận hành hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã họp phụ huynh để hướng dẫn cách chuẩn bị bữa ăn mang theo cho học sinh đảm bảo chất lượng. Từ việc lựa chọn hộp đựng phù hợp, cách giữ nhiệt, bảo quản thức ăn, đến việc sắp xếp trái cây riêng hay chung với các món ăn khác đều được trao đổi cụ thể. Những hướng dẫn này giúp phụ huynh yên tâm hơn khi chuẩn bị bữa ăn, đồng thời bảo đảm chất lượng bữa trưa của trẻ khi đến trường.

Mỗi bữa ăn tại trường đều lồng ghép những bài học khác nhau để giáo dục trẻ ẢNH: YẾN THI

Để chuẩn bị những bữa ăn cho con mang đến trường mỗi ngày, vợ chồng chị Võ Thị Thu Thủy phải dậy từ 5 giờ sáng. Người đi chợ, người nấu nướng, cả hai vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nấu ăn cho con và gia đình.

Có hai con đang học lớp 1 tại trường này, chị Trần Thị Nguyên Thảo thường tranh thủ sơ chế thực phẩm từ tối hôm trước rồi sáng hôm sau dậy sớm nấu nướng để các con kịp mang cơm đến trường. Gia đình chia sẻ, sẽ chấp nhận cực hơn một chút để con có bữa ăn ngon, an toàn.

Mô hình bữa ăn bán trú này được triển khai tại một ngôi trường có số lượng lớp học không nhiều, tạo thuận lợi cho việc tổ chức và phối hợp với phụ huynh. Từ điều kiện thực tế đó, nhà trường đã xây dựng cách làm phù hợp, sáng tạo, vừa giúp học sinh có bữa ăn do gia đình chuẩn bị, vừa lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống thông qua những hoạt động gần gũi trong giờ ăn.