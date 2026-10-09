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    TP.HCM: Kiểm tra toàn bộ bếp ăn trường học, đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú
    VideoGiáo dục

    TP.HCM: Kiểm tra toàn bộ bếp ăn trường học, đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú

    Yến Thi - Nguyễn Anh
    Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ phối hợp với phường, xã kiểm tra các bếp ăn tập thể tại trường học trong tháng 10 và đầu tháng 11, nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh.

    Chất lượng bữa ăn bán trú tiếp tục là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm, phản ánh liên tục trong thời gian qua. Những thông tin vừa rồi khiến không ít gia đình lo lắng về chất lượng và mức độ an toàn của bữa ăn hằng ngày tại trường của con. Thực trạng này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình cung cấp, chế biến thực phẩm và chất lượng bữa ăn trong trường học.

    Trước vấn đề trên, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 8.10, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết trong tháng 10 và đầu tháng 11, đơn vị sẽ kiểm tra các bếp ăn tập thể tại trường học nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh.

    "Trong quý Tư cuối năm 2006, thì công tác kiểm tra tập trung vào các trọng tâm như sau. Thứ nhất là đang triển khai và sẽ hoàn thành trong tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 đó là kiểm tra các cái bếp ăn tập thể trường học để đảm bảo cho các bữa ăn cho bán trú cho học sinh", ông Hải cho biết.

    Trong kế hoạch này thì cũng có phân định rõ ràng Sở An toàn thực phẩm sẽ kiểm tra các cái đối tượng nào, phường xã sẽ kiểm tra các đối tượng nào để cho đảm bảo là tất cả các bếp ăn tập thể tại trường học đều được kiểm tra. Theo theo tinh thần Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ để làm sao là đảm bảo được bữa ăn an toàn. 

    TP.HCM: Kiểm tra toàn bộ bếp ăn trường học, đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú

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