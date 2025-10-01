Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

‘Bữa cơm của mẹ’- Lan tỏa nhận thức về gia vị minh bạch và chống hàng giả

Nguồn: Vedan
Nguồn: Vedan
01/10/2025 15:00 GMT+7

Trong 2 ngày 27-28.9 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng phòng quản lý thị trường số 3 và 4 (Sở Công thương) và Vedan Việt Nam tổ chức chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ nhằm mang kiến thức đúng về gia vị nấu ăn đến những người phụ nữ của mọi gia đình ở các xã Long Thành, Thống Nhất và Bàu Hàm - tỉnh Đồng Nai.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp, vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang trở thành mối lo ngại lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hàng giả còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin vào chất lượng sản phẩm nội địa.

Nhằm kịp thời bổ sung những kiến thức cho người tiêu dùng khi chọn nguyên liệu, gia vị nấu ăn làm sao đảm bảo vị ngon và an toàn cho gia đình, chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ đã được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh. Qua đó, nhóm đối tượng là các bà mẹ, người nội trợ là những người trực tiếp lựa chọn và chế biến thực phẩm hàng ngày trong mọi bữa ăn gia đình, hỗ trợ trang bị các kiến thức đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm và nhận diện, lựa chọn sản phẩm minh bạch, an toàn.

- Ảnh 1.

Chuyên đề ‘Bữa Cơm Của Mẹ’ được tổ chức tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Lý do cần thiết để thúc đẩy sản phẩm gia vị chất lượng

Đến với chuyên đề, anh Nguyễn Vũ Khanh - đội trưởng đội quản lý thị trường Số 3 tỉnh Đồng Nai - đã mang đến những chia sẻ sâu sắc về bộ Luật An toàn thực phẩm mới cũng như những kiến thức cơ bản để nhận biết và phân biệt hàng giả hàng nhái. Theo anh Khanh, khi sử dụng nguyên liệu và gia vị chất lượng cao và chế biến đúng cách sẽ tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn, tránh được các phụ gia độc hại, giữ được các dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe giúp người nội trợ luôn tạo ra món ăn với hương vị ổn định theo thời gian.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Vũ Khanh chia sẻ về an toàn và vệ sinh thực phẩm đúng cách

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Chương trình càng sôi động với những chia sẻ kinh nghiệm của các chị với đề tài: làm sao chọn lựa thực phẩm tươi đảm bảo dinh dưỡng, cách nhận biết gia vị có nguồn gốc minh bạch, chất lượng cao an toàn cho sức khỏe gia đình... Luật An toàn thực phẩm 2025 đã được nhắc đến như một tiền đề, ngoài việc nhắc nhở về bảo quản và sơ chế thực phẩm, Luật còn thúc đẩy người dân cam kết, lựa chọn các sản phẩm chất lượng từ các kênh phân phối chính thống và lên kế hoạch cho hướng đi tiêu dùng thông minh.

- Ảnh 3.

Phụ nữ xã Thống Nhất sôi nổi tham gia chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về lựa chọn sản phẩm gia vị khi nấu ăn

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Trở thành người tiêu dùng thông minh để mang lại sức khỏe cho gia đình

Mở rộng chuyên đề, khi thực phẩm và món ăn đều được ‘vun đắp’ bởi nền tảng là gia vị, chị Vũ Thị Hương- Phó Ban Công tác Phụ nữ hội LHPN tỉnh Đồng Nai - đã chia sẻ thêm về các phương pháp phù hợp để hỗ trợ chị em phụ nữ khi chọn gia vị an toàn như: Kiểm tra nhãn mác (xuất xứ, nơi sản xuất, thành phần dinh dưỡng...) tra cứu QR code để truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận an toàn thực phẩm (VSATTP), ISO, HACCP hoặc tem chống giả... tránh những khái niệm không rõ ràng như ‘đóng gói tại’, ‘hoàn tất tại’. ‘trộn tại’...

- Ảnh 4.

Chị Vũ Thị Hương, Phó Ban Công tác Phụ nữ hội LHPN tỉnh Đồng Nai chia sẻ về việc phân biệt bột ngọt có nguồn gốc, xuất xứ minh bạch

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Ý nghĩa sâu xa trong mỗi bữa cơm nhà

Chuyên đề ‘Bữa cơm của Mẹ’ tại ba xã Long Thành, Thống Nhất và Bàu Hàm đã thu hút hơn 350 chị em phụ nữ tham dự. Chuyên đề đã nhận được nhiều lời khen ngợi và mong muốn sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, mở rộng đến nhiều địa phương khác. ‘Bữa cơm của mẹ’ không chỉ là một chuyên đề về an toàn thực phẩm và gia vị, mà còn là lời nhắn gửi về sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu thương qua từng bữa ăn gia đình.

- Ảnh 5.

Chuyên đề được đón nhận bởi các chị em tại xã Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Tham gia chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ là dịp để các hội viên Hội Phụ nữ Đồng Nai giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn và bảo vệ sức khỏe gia đình. Những câu chuyện đời thường, những bữa cơm giản dị nhưng đầy yêu thương đã được chia sẻ, tạo nên một không gian ấm áp, gợi nhắc về giá trị cốt lõi của gia đình Việt - nơi bữa cơm không chỉ là dinh dưỡng mà còn là sự kết nối, là tình yêu thương.

Vedan Việt Nam với vai trò là đơn vị tài trợ, đã thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động xã hội ý nghĩa. Việc hỗ trợ tổ chức chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ không chỉ là một hành động thiết thực mà còn là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng gia đình và xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai Gia Vị an toàn thực phẩm phụ nữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận