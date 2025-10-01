‘Bữa cơm của mẹ’- Lan tỏa nhận thức về gia vị minh bạch và chống hàng giả

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phức tạp, vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang trở thành mối lo ngại lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, hàng giả còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin vào chất lượng sản phẩm nội địa.

Nhằm kịp thời bổ sung những kiến thức cho người tiêu dùng khi chọn nguyên liệu, gia vị nấu ăn làm sao đảm bảo vị ngon và an toàn cho gia đình, chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ đã được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh. Qua đó, nhóm đối tượng là các bà mẹ, người nội trợ là những người trực tiếp lựa chọn và chế biến thực phẩm hàng ngày trong mọi bữa ăn gia đình, hỗ trợ trang bị các kiến thức đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm và nhận diện, lựa chọn sản phẩm minh bạch, an toàn.

Chuyên đề ‘Bữa Cơm Của Mẹ’ được tổ chức tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Lý do cần thiết để thúc đẩy sản phẩm gia vị chất lượng

Đến với chuyên đề, anh Nguyễn Vũ Khanh - đội trưởng đội quản lý thị trường Số 3 tỉnh Đồng Nai - đã mang đến những chia sẻ sâu sắc về bộ Luật An toàn thực phẩm mới cũng như những kiến thức cơ bản để nhận biết và phân biệt hàng giả hàng nhái. Theo anh Khanh, khi sử dụng nguyên liệu và gia vị chất lượng cao và chế biến đúng cách sẽ tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn, tránh được các phụ gia độc hại, giữ được các dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe giúp người nội trợ luôn tạo ra món ăn với hương vị ổn định theo thời gian.

Ông Nguyễn Vũ Khanh chia sẻ về an toàn và vệ sinh thực phẩm đúng cách Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Chương trình càng sôi động với những chia sẻ kinh nghiệm của các chị với đề tài: làm sao chọn lựa thực phẩm tươi đảm bảo dinh dưỡng, cách nhận biết gia vị có nguồn gốc minh bạch, chất lượng cao an toàn cho sức khỏe gia đình... Luật An toàn thực phẩm 2025 đã được nhắc đến như một tiền đề, ngoài việc nhắc nhở về bảo quản và sơ chế thực phẩm, Luật còn thúc đẩy người dân cam kết, lựa chọn các sản phẩm chất lượng từ các kênh phân phối chính thống và lên kế hoạch cho hướng đi tiêu dùng thông minh.

Phụ nữ xã Thống Nhất sôi nổi tham gia chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về lựa chọn sản phẩm gia vị khi nấu ăn Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Trở thành người tiêu dùng thông minh để mang lại sức khỏe cho gia đình

Mở rộng chuyên đề, khi thực phẩm và món ăn đều được ‘vun đắp’ bởi nền tảng là gia vị, chị Vũ Thị Hương- Phó Ban Công tác Phụ nữ hội LHPN tỉnh Đồng Nai - đã chia sẻ thêm về các phương pháp phù hợp để hỗ trợ chị em phụ nữ khi chọn gia vị an toàn như: Kiểm tra nhãn mác (xuất xứ, nơi sản xuất, thành phần dinh dưỡng...) tra cứu QR code để truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận an toàn thực phẩm (VSATTP), ISO, HACCP hoặc tem chống giả... tránh những khái niệm không rõ ràng như ‘đóng gói tại’, ‘hoàn tất tại’. ‘trộn tại’...

Chị Vũ Thị Hương, Phó Ban Công tác Phụ nữ hội LHPN tỉnh Đồng Nai chia sẻ về việc phân biệt bột ngọt có nguồn gốc, xuất xứ minh bạch Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Ý nghĩa sâu xa trong mỗi bữa cơm nhà

Chuyên đề ‘Bữa cơm của Mẹ’ tại ba xã Long Thành, Thống Nhất và Bàu Hàm đã thu hút hơn 350 chị em phụ nữ tham dự. Chuyên đề đã nhận được nhiều lời khen ngợi và mong muốn sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, mở rộng đến nhiều địa phương khác. ‘Bữa cơm của mẹ’ không chỉ là một chuyên đề về an toàn thực phẩm và gia vị, mà còn là lời nhắn gửi về sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu thương qua từng bữa ăn gia đình.

Chuyên đề được đón nhận bởi các chị em tại xã Thống Nhất tỉnh Đồng Nai Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp.

Tham gia chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ là dịp để các hội viên Hội Phụ nữ Đồng Nai giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn và bảo vệ sức khỏe gia đình. Những câu chuyện đời thường, những bữa cơm giản dị nhưng đầy yêu thương đã được chia sẻ, tạo nên một không gian ấm áp, gợi nhắc về giá trị cốt lõi của gia đình Việt - nơi bữa cơm không chỉ là dinh dưỡng mà còn là sự kết nối, là tình yêu thương.

Vedan Việt Nam với vai trò là đơn vị tài trợ, đã thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động xã hội ý nghĩa. Việc hỗ trợ tổ chức chuyên đề ‘Bữa cơm của mẹ’ không chỉ là một hành động thiết thực mà còn là minh chứng cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng gia đình và xã hội.